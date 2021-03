Yany Prado, la actriz cubana de 'Sky Rojo' a la conquista de Hollywood

Sky Rojo llegaba a Netflix cargada de nombres propios: desde sus creadores Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los responsables del éxito sin precedentes La casa de papel, hasta su elenco principal, con Verónica Sánchez, la estrella argentina Lali Espósito, el camaleónico Asier Etxeandia o Miguel Ángel Silvestre.

Probablemente Yany Prado, tercer vértice del trío femenino protagonista, fuera la más desconocida para la mayor parte de la audiencia, al menos en España. Sin embargo, a sus 30 años, la cubana lleva una década trabajando como actriz en México.

La pasión absoluta que confiesa sentir por su profesión la llevó a probar suerte en este oficio en el país azteca, donde se trasladó con su familia cuando tenía 11 años. Se formó en la escuela de actuación de Televisa, empresa mexicana de medios de comunicación líder en el sector y productora de novelas como Rebelde, Rubí o Las tontas no van al cielo, emitidas en España.

Gina, la dulce y soñadora joven víctima de trata de blancas en Sky Rojo, ha supuesto su lanzamiento a nivel internacional, pero esto no es más que el principio, tal y como ha asegurado en una entrevista para Cosmopolitan: "Siempre le digo a mi madre que hasta que no llegue a Hollywood no paro". ¿Será la nueva Ana de Armas? Por lo pronto, sueña con trabajar con Alejandro González Iñárritu.

Una vida de telenovela

En la entrevista para el medio español, la actriz asegura que su madre fue su primera 'coach'. Desde pequeña, además de actuar, practica acrobacias, baila, canta y domina la barra americana, aunque de momento ha sido Lali Espósito la que ha tenido que demostrar su destreza con el pole dance en Sky Rojo.

Yany Prado como Génesis

Prado debutó como actriz La rosa de Guadalupe (2010), pero el reconocimiento y la fama le llegaron con la telenovela La doble vida de Estela Carrillo (2017), donde daba vida a Génesis. Este personaje le valdría varias nominaciones en premios de la TV mexicana.

Tras este primer gran proyecto, participó en los culebrones Tres milagros (2018), Ringo, la pelea de su vida (2019) y La reina soy yo (2019), y todos sus papeles fueron secundarios, no protagonistas. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que Pina y Martínez Lobato vieran en esta intérprete, solo con experiencia en novelas, a su Gina.

Reina de la nieva

Las redes sociales se han convertido en una herramienta casi indispensable para todos aquellos que se dediquen a una profesión artística. En el caso de los intérpretes, son fundamentales para la promoción de proyectos y una ventaja a la hora de interactuar con los fans.

Yany no es una instagrammer compulsiva. Desde que se abriera cuenta en la red fotográfica en 2017, ha compartido 63 posts, la mayoría relacionados con proyectos televisivos. En sus historias destacadas, solo guarda unos pocos clips en los que muestra su rutina de ejercicios.

Pese a todo, la actriz ha deleitado a sus seguidores subiendo algunas publicaciones divertidas como su posado en la nieve en Madrid (era la primera vez que la veía) o estas otras:

El poder de Gina

Sin duda, Gina es un personaje que genera empatía de forma automática en el espectador. Una joven dulce, bondadosa e inocente, que viene engañada a España, que cree que va a trabajar de camarera y así enviar dinero a su familia y su hijo en Cuba. Sin embargo, termina siendo obligada a ejercer la prostitución en el Club Las Novias.

Es precisamente un enfrentamiento entre la cubana, que quiere saldar su deuda e irse del local, y su proxeneta Romeo (Asier Etxeandia) el que desencadena la huida de las protagonistas. Un boli en el pecho, la intervención de un veterinario y un desengaño amoroso después, Gina ha dejado claro que es tan o más fuerte que Coral (Sánchez) y Wendy (Espósito).

Esta serie, además de su consagración internacional, ha sido también un proyecto muy personal para Prado, ya que le ha ayudado a tomar conciencia del feminismo, tal y como confiesa a Cosmopolitan: "Mis compañeras me han despertado porque durante mi infancia en Cuba viví y me crié en un sistema totalmente patriarcal. Al llegar a Sky Rojo, con estas ‘superwomen’ que son Verónica y Lali, me abrieron los ojos".

El 23 de julio Netflix estrena la segunda temporada de Sky Rojo, que resolverá los cabos sueltos de la primera entrega; entre ellos, cómo avanzará el embarazo de Gina. En cuanto a Yany, ella ya está en las pantallas de los centenares de países a los que llega Netflix, y quién sabe si también un poco más cerca de Hollywood.

Sky Rojo está disponible en Netflix.