'Sky Rojo': Todo lo que sabemos de la segunda temporada

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE SKY ROJO]

Clubs de alterne, persecuciones en coche, taconazos de aguja y extremismo en cada plano. Sky Rojo, la arriesgada apuesta de Álex Pina y Esther Martínez Lobato (La casa de papel) que ha revolucionado las redes este fin de semana, es provocativa y excesiva a partes iguales. "Los ángeles de Charlie, pero más punky", la describía hace unos meses Asier Etxeandia, que da vida a Romeo, el proxeneta más temible de Tenerife. Y se quedaba corto.

La inclasificable ficción, comedia negra sobre la prostitución, con altas dosis de acción y no exenta de polémica, se ha mantenido en el puesto número 1 de lo más visto de Netflix en España y muchos países latinoamericanos desde que se estrenó el viernes. En ella, acompañamos a tres prostitutas, Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yany Prado), que emprenden una huida en busca de su libertad.

Quienes ya han visto los ocho episodios de media hora que conforman su primera temporada, habrán comprobado que la serie deja abiertas muchas tramas para una segunda entrega, ya confirmada. Esto es todo lo que sabemos de la continuación del nuevo fenómeno de Netflix.

Rodaje finiquitado

Como es cada vez más habitual en Netflix, Sky Rojo ha rodado su primera y segunda temporada a la vez. Tras un año caótico, con interrupciones en la producción por la pandemia (y por Filomena), el rodaje de las dos entregas llegaba a su fin a mediados de febrero, un mes antes del estreno de la ficción.

La propia Lali Espósito, a quien entrevistamos el día 15 de ese mes, nos confirmaba que estaba "eufórica" porque era el último día en el set. "Yo soy cero nostálgica con los curros", nos contaba: "Soy la que lleva una botella de champán el último día. Me gustan mucho los cierres y los disfruto. Me gustan mucho las etapas nuevas, lo que se viene ahora".

Pese a ello, aseguraba que echaría mucho de menos a sus compañeros, con los que ha compartido su año en España: "Toda esta gente se transformó en mi familia y esa es la parte que más te moviliza. Con Vero, que es la mejor compañera de la galaxia, llevamos una semana abrazándonos y diciéndonos: 'Te voy a extrañar, te voy a extrañar, te voy a extrañar".

Cabos sueltos

Romeo (Asier Etxeandia), en apuros

Aunque, de momento, no se conocen detalles sobre el argumento de la segunda entrega, esta primera ha dejado varias tramas abiertas. Recordemos que Sky Rojo se ha despedido con las protagonistas, hartas de ser liebres, dispuestas a robar la caja fuerte de Romeo en el Club Las Novias y recuperar así lo que es suyo.

En Trama de osos, el capítulo final, Coral es la encargada de ir al local para tratar de engañar y robar a Romeo, que tiene una loca obsesión con ella, pero no sabe que Moisés (Miguel Ángel Silvestre) ha confesado al proxeneta que ha tenido una aventura con ella. Por eso, al entrar en su oficina, se encuentra con un Romeo que no cree en su arrepentimiento y pierde los estribos tras reprocharle que se ha acostado con su "hermano del alma". Ambos protagonizan una pelea con espadas que acaba con Coral lanzando la suya a Romeo. Segundos después, intenta reanimar al proxeneta, que ha sufrido una sobredosis.

Entre tanto, Moisés, que tiene que probar su lealtad a Romeo, ha seguido el rastro de la tarjeta SIM del móvil de Coral, esa que ellas están usando para tenderle una trampa. Antes, ha dejado tirado a su hermano Christian (Enric Auquer) en la carretera, queriendo así apartarlo de ese mundo. En una gasolinera no muy lejos de allí, mientras Wendy y Gina esperan la llegada de Moisés, la argentina confesa a su amiga que un excliente se ha propasado con ella en el baño del restaurante en el que habían cenado.

En pocos minutos, Moisés llega a la gasolinera y las jóvenes lo conducen en moto a la trama que han preparado para él: un agujero en mitad de unas obras. El matón no tarda en caer (literalmente) en la emboscada y queda atrapado en el agujero con su coche. Una vez allí, Wendy le echa tierra encima con una excavadora. Sin embargo, Moisés se las ingenia para disparar a esta en un costado.

En el club, Coral sigue reanimando a Romeo. Este no tarda en abrir los ojos y agarrar a la protagonista del cuello. "El juego no había hecho más que empezar", avisa Coral en voz en off.

Futuras tramas

Wendy (Espósito) con la excavadora

Viendo lo frenética que ha sido la primera entrega, podemos esperar ese mismo ritmo desenfrenado en la segunda. Otros ocho episodios de media hora en los que las protagonistas deberán enfrentarse nuevamente a Romeo y sus secuaces. De momento, lo más urgente es curar la herida de bala de Wendy (¿volverán a recurrir al veterinario de Luis Zahera?) y salvar a Coral de Romeo.

Moisés también deberá apañárselas para salir del agujero en el que lo han enterrado, mientras Christian corren en su busca. Pero más allá de estas apremiantes cuestiones, la serie también podría seguir ahondando en el pasado de las protagonistas, sobre todo en el de Coral, ahora que sabemos que era una mujer maltratada que mató por accidente a su suegra, y a la que también persigue su marido.

La relación de esta con Moisés es otra de las subtramas que la ficción podría seguir desarrollando en los nuevos episodios, dado que el matón de Romeo parece sentir algo más que atracción por la prostituta. ¿Será capaz de traicionar al proxeneta por ella? Y no nos olvidemos, que con tanto jaleo es fácil, de que Gina está embarazada.

Elenco y fecha de estreno

De momento, tampoco ha trascendido si habrá nuevos fichajes en los nuevos episodios, aunque podemos contar con el regreso de las tres protagonistas (Verónica Sánchez, Lali Espósito y Yany Prado) y sus peores pesadillas (Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre y Enric Auquer).

Como hemos adelantado ya, el rodaje de la segunda temporada terminó hace un mes, por lo que ahora ya se estaría trabajando en su postproducción. Aunque de momento no se sabe cuándo se estrenará, es probable que, como muy pronto, llegue a finales de este año o principios del que viene, sobre todo si tenemos en cuenta que en 2021 Netflix aún tiene pendientes los lanzamientos de lo nuevo de Élite o el final de La casa de papel (algo que además tendrá ocupado a Pina), entre otras series españolas.

Sky Rojo está disponible en Netflix.