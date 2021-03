Lali Espósito, reina de la barra: así preparó su pole dance de 'Sky Rojo'

Jennifer Lopez no es la única que ha perfeccionado el complicado arte del pole dance por exigencias del guion; en su caso, por Estafadoras de Wall Street. Lali Espósito, la actriz y cantante argentina que ha conquistado Netflix con Sky Rojo, también ha practicado con maestría el baile en barra para interpretar a Wendy, la prostituta en busca de su libertad a la que da vida en la serie de Álex Pina (La casa de papel).

Espósito protagoniza en el quinto episodio de la primera temporada de la ficción una escena en el Club Las Novias en la que la vemos hacer este baile tan exigente físicamente. Para su personaje, el baile representa una forma de evadirse de su realidad, nos cuenta Coral (Verónica Sánchez) en voz en off.

La argentina ha compartido con sus seguidores el rodaje de esta secuencia de la serie, en la que se ha atrevido con el baile en barra por primera vez en su vida:

Tal y como cuenta la actriz en el post, ha sido Sonia Rodríguez, instructora de pole dance en la Escuela Fedriani, en Madrid, la que le enseñó la coreografía en tan solo una clase de una hora. El director Dean Volker fue el encargado de rodar la escena en cuestión.

Miguel Ángel Silvestre, que interpreta a Moisés en la ficción, no ha tardado en reaccionar al vídeo, pidiendo a su compañera que le dé clases de pole dance: "Quiero que me enseñes a hacer eso, espero no dislocarme el cuello".

Hace un año, la actriz compartió en sus redes el ensayo para este baile. Una cuenta de fans de Espósito en Instagram ha recuperado ahora el vídeo en el que esta practicaba para la escena en enero de 2020:

La segunda temporada de Sky Rojo llegará el 23 de julio a la plataforma. En ella, Coral (Sánchez), Wendy (Espósito) y Gina (Yany Prado) continuarán luchando por su libertad tras una primera entrega cargada de acción, humor negro y adrenalina.

Sky Rojo está disponible en Netflix.