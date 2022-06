‘Wonder Man’: en marcha una nueva serie de Marvel Studios con el director de ‘Shang-Chi’

Una vez terminada la Fase 3 con el evento Vengadores: Endgame, el futuro de Marvel Studios apunta a ser entre caótico y espontáneo, con una arquitectura donde ya no predomina tanto la narrativa unitaria como la aparición de personajes nuevos entre películas y series. Es difícil, en efecto, vislumbrar adónde quiere ir la maquinaria de Kevin Feige en su Fase 4 (o si es de recibo seguir hablando de Fases), pero de lo que no cabe duda es que la maquinaria sigue engrasada. Y se las apaña para anunciar nuevo proyecto cada pocas semanas. Si hace pocos días supimos de una película titulada Thunderbolts (o El Escuadrón Suicida del MCU) ahora The Hollywood Reporter se hace eco de una nueva serie.

En ella debutará un personaje de amplio recorrido en los cómics: Wonder Man. El Hombre Maravilla, que como su propio nombre indica surgió como respuesta a la Wonder Woman de DC. Originalmente, no obstante y mediando los años 60, Wonder Man fue un villano de los Vengadores. No fue hasta finales de la década siguiente cuando se reconfiguró como justiciero, y fue ganando protagonismo con la identidad de Simon Williams. Sus poderes son descritos como “iónicos” y en las viñetas tiene un fuerte vínculo con los personajes de Visión y la Bruja Escarlata, habiendo estado perdidamente enamorado de Wanda Maximoff.

En su iteración más conocida, Wonder Man trabaja además de actor y doble de acción en Hollywood, lo que puede ser bastante interesante en el marco del MCU. Con la excepción de Kingo (Kumail Nanjiani) y la vinculación a Bollywood que nos mostró Eternals, el Universo de Marvel no ha prestado mucha atención a cómo los justicieros se relacionan con la industria del cine, de forma que Simon Williams podría ser un personaje jugoso en ese sentido. La serie de Wonder Man aún no ha reclutado a un intérprete para el papel protagonista, pero sí a un guionista y a un director/productor ejecutivo. Este último es Destin Daniel Cretton, que dirigiera para Marvel Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

Actualmente Cretton está vinculado a la secuela de Shang-Chi, donde repetiría Simu Liu, pero también va a sacar tiempo para producir Wonder Man y encargarse de dirigir algún episodio. Formará equipo con otro viejo conocido de Marvel, Andrew Guest. Guest ya trabajó en Ojo de Halcón, además de haber ejercido de guionista en series de comedia como Community y Brooklyn Nine-Nine. Más allá de estos roles, no ha trascendido detalle alguno de Wonder Man, ni de qué forma podrá unirse al panteón de héroes de la Casa de las Ideas audiovisual.

Su vínculo comiquero con Wanda puede ser un camino, aunque tras Doctor Strange en el multiverso de la locura parece difícil tirar por ahí. Quizá no tanto si nos detenemos en la rival de la Bruja Escarlata, Agatha Harkness, que interpretada por Kathryn Hahn pronto tendrá serie propia en Disney+, House of Harkness. Wonder Man se une a un atribulado calendario de series que ahora mismo tiene Ms. Marvel en emisión y planea She-Hulk: Abogada Hulka para el 17 de agosto. Luego vendría la citada House of Harkness, Echo, Secret Invasion, Armor Wars, la segunda temporada de Loki o el reboot de Daredevil, entre otros proyectos.

