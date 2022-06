‘Thunderbolts’: En marcha la película del Escuadrón Suicida de Marvel (con el guionista de ‘Thor: Ragnarok’)

Disney planea, como viene siendo habitual, una impactante batería de anuncios para la D23 a celebrar en septiembre. No obstante, y ya que esta semana se estrenó en Disney+ con gran aplauso del público Ms. Marvel, parece ser un buen momento para lanzar alguna pequeña novedad, y así es como The Hollywood Reporter se hace eco del anuncio de una próxima película destinada al MCU. Una que no se asienta sobre personajes demasiado conocidos, pero que recuerda a célebres movimientos de la competencia. Y es que, si DC ya ha tenido dos películas de Escuadrón suicida y el Universo de Sony se cimenta en villanos de Spider-Man, ¿no va siendo hora de que el MCU presente su propio equipo de antihéroes?

Eso es Thunderbolts. Un equipo de supervillanos redimidos que ocasionalmente ha trabajado para el gobierno (la similitud con Escuadrón suicida es considerable) y que debutó en el número 449 de El increíble Hulk, allá por 1997. Fue creado por Mark Bagley y Kurt Busiek, y pudimos empezar a intuir que la cúpula de Marvel Studios quería incorporarlo a su franquicia durante la Comic Con de San Diego celebrada en 2019: esa en la que Kevin Feige anunció que el Barón Zemo de Daniel Brühl volvería al MCU a través de Falcon y el Soldado de Invierno. Y es que Zemo, según las viñetas, es el miembro fundador de los Thunderbolts.

Thunderbolts es, así, una de las próximas películas de Marvel, habiendo fichado ya a director y guionista. El primer rol correrá a cargo de Jake Schreirer, responsable de películas como Un amigo para Frank o Ciudades de papel con Cara Delevingne, que ha participado en series de cierto alcance como la Kidding de Jim Carrey o Nuevo sabor a cereza, además de firmar varios videoclips. El guion, por otra parte, estará escrito por un veterano de Marvel: Eric Pearson, que hasta ahora se ha encargado de los libretos de Thor: Ragnarok y Viuda Negra. Este último film bien podría tener un vínculo directo con Thunderbolts, al presentar dos personajes que han formado parte de las filas de este equipo antiheroico.

Son Taskmaster y Yelena Belova, interpretadas en el film por Olga Kurylenko y Florence Pugh. Belova además apareció en Ojo de Halcón, donde encontrábamos a otros dos personajes relacionados con Thunderbolts: el mismo Ojo de Halcón que hasta ahora ha interpretado Jeremy Renner, y la villana Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Por último, otro personaje fundamental de la formación es U.S. Agent, a quien hemos conocido con el rostro de Wyatt Russell en la citada Falcon y el Soldado de Invierno, donde encontrábamos tanto al Zemo de Brühl como a la Valentina de Dreyfus. Con estos precedentes, no será difícil encajar a los Thunderbolts en la continuidad del MCU.

La confirmación de Thunderbolts coincide con el anuncio de la editorial de Marvel de un nuevo cómic protagonizado por estos en agosto. No ha trascendido si alguno de los actores citados reaparecería en el film, y no parece prudente esperarlo hasta dentro de un par de años. Luego de Ms. Marvel, los títulos más próximos del MCU son Thor: Love and Thunder (8 de julio) y She-Hulk: Abogada Hulka (17 de agosto).