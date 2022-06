'Ms. Marvel' llega a Disney+: prepárate para conocer a tu nueva superheroína favorita

Kamala Khan. Iman Vellani. Ms. Marvel. Estos tres nombres podrían parecer corresponder a tres personas distintas, pero desde el próximo 8 de junio se fundirán en uno solo con la serie Ms. Marvel de Disney+. La llegada de Kamala Khan en el universo expandido de Marvel no solo abrirá la puerta a nuevas generaciones de superhéroes de los cómics más recientes, sino que también romperá una gran barrera con la introducción de la primera superheroína de origen pakistaní dentro del universo cinematográfico.

Después de todo, como dice la propia actriz: "Si en el MCU hay un árbol que habla, ¿por qué a la gente le parece rara una chica musulmana?" Sobre lidiar con esto y sobre todo con el hecho de convertirse en superheroína viene a hablar la serie, que al estilo de Ojo de halcón será una divertida mezcla entre coming of age y acción, tirando de un humor juvenil marca de la casa.

Porque ante todo Kamala Khan (y la propia Iman Vellani) es una adolescente, y como tal se comporta. Vive en Jersey City, es gamer y escribe fan-fictions como cualquier otra niña de su generación. Pero lo que más distingue a Kamala del resto es su amor por los superhéroes y especialmente por la Capitana Marvel, sobre la que se dedica a dibujar y crear todo tipo de historias. Hasta que un buen día descubre que ella también tiene superpoderes, y será su gran conocimiento de estos lo que le ayude a que no se le venga el mundo encima.

Como su propio personaje, Vellani es una apasionada de los cómics y del MCU: "Me había leído todos los tebeos del personaje cuando estaba en el instituto y me apasionaban. También crecí con las películas y por eso Iron Man fue mi primer crush", confiesa la actriz, a la que acompañan también Rish Shah (A todos los chicos: para siempre), Zenobia Shroff (The Affair), Matt Lintz (Pixels), Yasmeen Fletcher (Ham on Rye) y muchos más. Prepárate para conocer a tu nueva superheroína con Kamala Khan en la serie Ms. Marvel, ya disponible solo en Disney+.

