‘Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’ tendrá secuela con Destin Daniel Cretton repitiendo como director

En lo que vamos de año Marvel ha estrenado tres películas correspondientes a la Fase 4 (y tendiendo una continuidad con su cosecha de series). Estas son Viuda Negra, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y Eternals, siendo la segunda de ellas la más taquillera y cuyas cifras intentará batir (probablemente consiguiéndolo, a tenor del número de entradas adquiridas en preventa) Spider-Man: No Way Home este 16 de diciembre. Shang-Chi empezó no teniéndolo fácil en su recorrido internacional, con una serie de contratiempos impidiendo su exhibición en China, pero la película dirigida por Destin Daniel Cretton ha logrado imponerse a esta coyuntura a golpe de simpatía y buenas críticas.

Teniendo acumulados internacionalmente 431.9 millones de dólares, era previsible que Marvel Studios empezara a preparar algún tipo de continuación, y esto ha sido confirmado más pronto de lo esperable, cuando la cúpula parece tener prioridad por anunciar próximas series destinadas a Disney+. Pero así ha sido. Según recogen medios como Variety, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos va a tener secuela, y esta volverá a estar escrita y dirigida por Destin Daniel Cretton. El firmante de títulos previos como El castillo de cristal o Cuestión de justicia ha firmado, de hecho, un acuerdo con la major que se extiende a una serie de Marvel en el marco de varios años de colaboración.

Sobre esta última serie no se han dado detalles, aunque varias fuentes señalan que se trataría de una comedia ambientada en el MCU. Shang-Chi 2, por otra parte, no ha recibido título ni fecha de estreno (el calendario de la compañía está ahora mismo tan congestionado que no cabría esperarlo hasta más allá de 2023), como tampoco ha confirmado la vuelta de su reparto. Teniendo en cuenta cómo terminó la película anterior (y su condición de historia de orígenes) es lógico que regresen Simu Liu y Awkwafina como el superhéroe titular y su amiga Katie, aunque el reparto de Shang-Chi también incluyera a un granado plantel de otros rostros asiáticos como Tony Leung, Michelle Yeoh o Meng’er Zhang.

Por otra parte, el acuerdo de Cretton no solo le vincula con Marvel, sino también a la plataforma Onyx Collective asociada a Hulu y Freeform. “Destin es un colaborador increíble que aportó una perspectiva única a Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”, ha declarado Kevin Feige, director creativo de Marvel Studios. “Nos lo pasamos muy bien trabajando juntos y tiene muchas ideas intrigantes para historias a las que dar vida en Disney+, así que estamos encantados de ampliar nuestra relación con él”.

“Trabajar en Shang-Chi con Kevin y el equipo de Marvel Studios fue uno de los mejores momentos de mi vida”, ha asegurado Cretton por su parte, previamente a establecer su compromiso con aumentar la representación asiática en sus próximos proyectos. “No puedo esperar a explorar nuevas historias y construir nuevos mundos con esta comunidad”. Por último, el propio Liu ha dado cuenta de su alegría en Twitter, burlándose de quienes auguraron que Shang-Chi sería un fracaso. "¡Nos hemos estrellado tan fuerte que tenemos secuela!".

Flopped so hard we got a sequel!! https://t.co/69yPeuX2ma — Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) December 6, 2021

