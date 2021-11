De ‘Shang-Chi’ a ‘Venom 2’: A Paul Thomas Anderson le encanta el cine de superhéroes

Que seas el mejor cineasta de tu generación no tiene que afectar al eclecticismo de tus gustos. Es lo que ocurre con Paul Thomas Anderson, uno de los grandes nombres del cine estadounidense. Con títulos como Puro vicio o la más reciente El hilo invisible, el director californiano parecía haberse olvidado definitivamente del público casual, con propuestas sobrias y de gran complejidad… y de ahí que llame tanto la atención su siguiente film. Licorice Pizza, protagonizada por Alana Haim y Cooper Hoffman (hijo del mismo Phillip Seymour Hoffman que fuera actor fetiche de Anderson hasta su muerte), se ambienta en Los Ángeles durante los años 70, y apunta a narrar un encantador coming of age.

Sí, quizá no sea tan sencillo, pero en lo que Licorice Pizza se estrena (a España llega el 4 de febrero de 2022), podemos entretenernos leyendo las entrevistas de un director de gustos imprevisibles, y mucho más cercanos de lo que pudiera parecer. Así lo ha demostrado durante una entrevista con Variety, revelando que es fan del cine de superhéroes paralelamente a lanzar una opinión sobre un título muy aclamado por la crítica que es posible que compartas. Preguntado sobre qué películas le habían gustado últimamente, el director de Magnolia no se lo pensó dos veces. “Shang-Chi fue muy divertida. Tiene una energía estupenda, pero también vivo en un hogar obsesionado con Marvel, así que continuar este viaje es emocionante para nosotros. También me gustó Venom 2”.

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos es el penúltimo título del Universo de Marvel llegado a cines (el último es Eternals, que se ha topado con críticas muy poco elogiosas), mientras que la taquilla de Venom: Habrá matanza ha confirmado que el personaje de Tom Hardy sigue encandilando a los espectadores. Pero Anderson también ha ido a ver cine de autor: “Y vale la pena ver Titane, aunque con precaución: no tengo ni idea de cómo recomendarla porque desde luego no es del gusto de todos. No sé del todo qué me parece, pero Dios mío, está en manos de un auténtico cineasta”, exclama en referencia a Julia Ducournau, que ganó la Palma de Oro por Titane en el Festival de Cannes.

En cuanto a próximas películas que le gustaría ver, Anderson siente curiosidad por El método Williams, titulada originalmente King Richard y centrada en el padre de las tenistas Venus y Serena Williams. El padre, por cierto, está encarnado por un Will Smith con muchas posibilidades de incurrir en la próxima temporada de premios. “He visto el tráiler de El método Williams y cuando se estrene estaré el primero en la cola. Cuando Will Smith se pone serio es mágico. Me encantó su actuación en En busca de la felicidad. Es una película de la que se habla poco”.

Así que sí, otra sorpresa: a Paul Thomas Anderson le encanta En busca de la felicidad. Y podrás compartir su entusiasmo por lo nuevo de Smith cuando El método Williams llegue a España el próximo 21 de enero.

