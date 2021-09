Disney fija la fecha de cuatro estrenos misteriosos de Marvel para 2024

En las últimas horas la Casa del Ratón ha actualizado tanto su calendario de estrenos como la estrategia a seguir con algunos de ellos. El éxito de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (que se enfrentaba tanto a la variante Delta del COVID-19 como a una exhibición exclusiva en cines, a diferencia de estrenos de Disney inmediatamente anteriores) ha motivado que la Casa del Ratón decida erigir de nuevo a las salas como ventana principal para lo que queda de año, en espera de que la estrategia sea retomada en 2022. Más allá de la buena noticia para el modelo convencional de exhibición, la maquinaria Marvel no para, y Disney acaba de poner fecha a cuatro nuevos estrenos vinculados al MCU.

Ninguno de ellos ha sido identificado (si no contamos ‘Untitled Marvel Movie’ como identificación), ni tampoco se ha aclarado si pertenecerían a la Fase 5, asumiendo por terminada la fase anterior en la que estamos envueltos para 2023. En cualquier caso, las fechas se ajustan a la totalidad de 2024, y son las que siguen: 16 de febrero, 3 de mayo, 26 de julio y 8 de noviembre. Cuatro películas que expandirán el MCU más allá del flujo de series en Disney+, y de las que no se ha dado detalle alguno. Aún así, es posible especular con que una de ellas sea la película de 4 Fantásticos a cargo de Jon Watts y el Blade de Bassam Tariq con el protagonismo de Mahersala Ali, sin que tampoco deba descartarse alguna secuela de Shang-Chi o Eternals.

También está la incógnita de si alguno de estos estrenos correspondería a una nueva entrega de los Vengadores, o a la definitiva irrupción de Deadpool y los X-Men en el Universo de Marvel. Más allá de las conjeturas, lo que más sorprende es la estricta delimitación que se ha hecho del calendario de 2024 cuando el año precedente, 2023, solo tiene asociado dos estrenos por ahora: Ant-Man y la Avispa: Quantumania (fijada para el 17 de febrero con la dirección de Peyton Reed) y Guardianes de la Galaxia Volumen 3, el regreso de James Gunn al MCU previsto para el 5 de mayo. Es de esperar que Marvel incorpore algún otro proyecto a este año durante los próximos meses.

Más allá de los enigmáticos 2023 y 2024, todo está cuidadosamente programado para lo que queda de 2021 y el próximo 2022 dentro de Marvel. Eternals se estrena este 5 de noviembre de forma exclusiva en cines, como presuntamente ocurrirá con Spider-Man: No Way Home, coproducción de Sony fijada para el 17 de diciembre. Una vez llegado 2022 nos encontramos los siguientes estrenos: Doctor Strange in the Multiverse of Madness para el 25 de marzo, Thor: Love and Thunder para el 6 de mayo, Black Panther: Wakanda Forever para el 8 de julio, y The Marvels (secuela de Capitana Marvel con las incorporaciones de Teyonah Parris e Iman Vellami como Ms. Marvel) para el 11 de noviembre.

Todo esto en lo relativo al MCU, pero Disney también ha aprovechado para poner fecha a otro proyecto muy esperado, vinculado al filón de los remakes de clásicos animados. Es el caso de La sirenita que prepara Rob Marshall con el protagonismo de Halle Bailey, que acaba de ser programada para el 26 de mayo de 2023: una fecha habitualmente ambicionada por Hollywood al corresponder al Día de los Caídos en EE.UU. Además de Bailey como Ariel, en esta revisión del film de 1989 encontramos a Jonah Hauer-King, Javier Bardem, Awkwafina, Jacob Tremblay y Melissa McCarthy.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.