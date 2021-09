De ‘Eternals’ a ‘West Side Story’: Disney estrenará exclusivamente en cines las películas restantes de 2021

El mismo Kevin Feige lo dijo: Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos era un experimento. Luego de que la pandemia obligara a Disney a acoger un modelo híbrido entre streaming y salas (con algún título mandado directamente a Disney+ sin coste adicional), la decisión de darle un estreno exclusivo en pantalla grande a Free Guy y la nueva película de Marvel tenía como propósito tantear las aguas. Puede que a Simu Liu no le gustara que el director creativo de Marvel se refiriera al film de esta forma, pero el caso es que el experimento ha funcionado: Shang-Chi ha tenido tanto éxito en taquilla como para mover a un cambio de estrategia para lo que queda de 2021.

De este modo, medios como IndieWire se hacen eco de que la Casa del Ratón ha decidido programar un estreno exclusivo en Disney para buena parte de los títulos de los próximos meses, incluyendo otra película de Marvel como es Eternals, dirigida por Chloé Zhao. Este cambio de parecer se enmarca en una reacción al triunfo de Shang-Chi que también se extiende a otros rincones de la industria, como el adelantamiento del estreno de Venom: Habrá matanza por parte de Sony en EE.UU.; tras un retraso motivado por la preocupación ante la variante Delta del COVID-19, su fecha ha quedado fijada para este 1 de octubre. Entretanto, los proyectos de Disney pasarán a tener exclusividad en cines durante los habituales 45 días antes de dar el salto al streaming, con alguna excepción.

Cabe matizar, por lo demás, que de los seis títulos afectados por esta decisión cuatro pertenecen a la división de 20th Century Studios y no a la cúpula principal de Disney, con lo que a priori no tenían tanta flexibilidad para su distribución. Las películas son las siguientes: El último duelo de Ridley Scott (que se estrena el 15 de octubre y acaba de proyectarse en el Festival de Venecia), Ron da error (película de animación a cargo de 20th Century Studios, 22 de octubre), la citada Eternals (5 de noviembre), Encanto (24 de noviembre), West Side Story (10 de diciembre) y King’s Man: La primera misión (22 de diciembre).

De todas las películas mencionadas el film de animación Encanto, previsto para el fin de semana de Acción de Gracias, tendrá un recorrido algo más breve en salas, de 30 días frente a los 45 del resto. La idea es que terminado ese periodo se estrene en Disney+ sin coste adicional, mientras podemos intuir que, si todos estos estrenos tienen un buen desempeño en taquilla, la Casa del Ratón decidirá que las películas de 2022 pasen por este tratamiento y la situación de las salas pueda recuperar definitivamente la normalidad. Un escenario de lo más prometedor, que apenas ensombrece el hecho de que Disney no haya dicho nada sobre Spider-Man: No Way Home, prevista para este 17 de diciembre sin que se sepa nada de en qué condiciones se estrenará.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.