Elizabeth Olsen celebra el fin de rodaje de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

El MCU está preparando la llegada del multiverso de forma escalonada: tanto Bruja Escarlata y Visión como especialmente Loki anticipan que se vienen curvas en Marvel, aunque será Spider-Man: No Way Home la que finalmente dé el pistoletazo de salida con un embrollo interdimensional al que incluso parecen invitados personajes de películas ajenas a Disney. En No Way Home destaca la figura del Doctor Strange, con quien nos reencontraremos poco después, en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, junto a la Wanda Maximoff de Elizabeth Olsen. Una película que dirige Sam Raimi, y que aparentemente será lo más terrorífico a lo que nunca le ha dado luz verde Kevin Feige.

Olsen así lo ha asegurado, vinculando la propuesta con las películas “del viejo Sam Raimi” (esto es, sus celebradas incursiones en el género, de la trilogía Posesión infernal a Arrástrame al infierno). La actriz concluyó su parte del rodaje hace algunas semanas, pero recientemente la hemos visto en el perfil de Karen Bartek, encargada de la peluquería de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bartek confirma en esta nueva publicación que el rodaje de la secuela de Doctor Strange ha concluido del todo, acompañando el comunicado con una foto en la que aparece junto a una sonriente Olsen.

“¡Ya no es ‘extraño’! Terminado de nuevo”, escribe la peluquera, que ya ha trabajado con Olsen en Vengadores: Infinity War, Vengadores: Endgame y la citada Bruja Escarlata y Visión, por la cual la actriz fue nominada al Emmy. Cuando aún duraban los aplausos por la serie de Disney+ Olsen tuvo que encaminarse al rodaje de Doctor Strange 2, una propuesta bastante distinta. “Sam Raimi es encantador y he podido aprender mucho de él”, ha reflexionado sobre el asunto. “Fue extraño llegar de Bruja Escarlata y Visión y llevar este personaje a una película diferente, más basada en los films de Marvel. Me sentí como si volviera a unos zapatos viejos”.

Actualmente Marvel está emitiendo ¿Qué pasaría si…? en Disney+ y regodeándose en el éxito de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. Antes de Doctor Strange in the Multiverse of Madness (prevista para el 25 de marzo de 2022) tiene planeado el estreno de Eternals (9 de noviembre) y Spider-Man: No Way Home (17 de diciembre), por no hablar de la llegada al streaming de Ojo de halcón este 24 de noviembre.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.