De cabeza al multiverso: los finales de ‘Loki’ y ‘Bruja Escarlata y Visión’ podrían estar sincronizados

Loki ha supuesto un antes y un después en Marvel. La posibilidad de que el MCU se desdoblara en un multiverso llevaba tanteándose más o menos desde Vengadores: Endgame, pero no ha sido hasta el final de la última serie de Marvel destinada a Disney+ que lo hemos visto de frente. Las andanzas del personaje de Tom Hiddleston han provocado un desbarajuste espaciotemporal de antología, sembrando incertidumbre sobre el futuro inmediato de la franquicia. La película llamada a clausurar 2021 es Spider-Man: No Way Home, cuyos rumores apuntan a que se mantendrá en esta senda, pero el estreno más interesante es Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

¿Por qué? Pues porque ofrecerá una continuación directa a Bruja Escarlata y Visión, regresando Elizabeth Olsen para compartir protagonismo con el Hechicero Supremo que interpreta Benedict Cumberbatch. Solo se puede especular con lo que puedan hacer juntos ambos hechiceros, pero si sumamos a Loki a la balanza (como ya se ha dejado caer que puede ocurrir) las posibilidades son infinitas. En función al próximo film de Sam Raimi, y conociendo su vinculación con las dos citadas series de Marvel, varios fans han hecho en los últimos días un descubrimiento potencialmente revolucionario.

Y es que a alguien se le ha ocurrido combinar los últimos capítulos de ambas series, para averiguar que en el minuto 27:30 de ambos se dan acontecimientos más que posiblemente relacionados. En el final de Bruja Escarlata y Visión, cuando Wanda consolida todo su poder como Bruja Escarlata ante la aturdida Agatha Harkness (Kathryn Hahn), se da una curiosa correspondencia con lo que ocurre en los mismos segundos dentro del último capítulo de Loki. Según esta combinación, justo cuando Wanda acepta su identidad El Que Permanece (Jonathan Majors) interrumpe su monólogo ante Loki y Sylvie (Sophia Di Martino) con una mirada de sorpresa.

“Acabamos de cruzar el umbral”, dice entonces. Segundos después Agatha, acaso dándose cuenta de que la transformación de su enemiga ha afectado al continuo espacio-tiempo, le espeta “No sabes lo que has hecho”. De entrada, pensábamos que Wanda había aceptado por fin ser la todopoderosa Bruja Escarlata de los cómics, pero puede que la adquisición de esas nuevas habilidades también haya afectado al multiverso, y favorecido el embrollo que insinúan los últimos minutos de Loki. No lo confirmaremos hasta que Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrene el próximo 25 de marzo, pero este vídeo ilustra perfectamente la sorprendente sincronía entre los capítulos.

