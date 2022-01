Vincent D’Onofrio responsabiliza a Disney+ de la cancelación de ‘Daredevil’

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME y OJO DE HALCÓN]

Antes de que las series de Marvel engrosaran la continuidad del Universo Cinematográfico dentro de Disney+, todo era más caótico. La cúpula de Kevin Feige seguía controlando la sucesión de fases, pero en un momento dado también permitió que su acuerdo con Netflix diera pie a series independientes que tejieran su propia línea temporal. Así surgieron títulos como Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist o todo un crossover que las aunaba, The Defenders, pero llegado 2018 la maldición de Netflix se hizo corpórea y todas ellas fueron canceladas.

Entonces sorprendió que Daredevil también resultara damnificada, pues era con diferencia el título que recibía mejores críticas y más cariño del público, mantenido durante sus tres temporadas. Desde entonces han cundido las sospechas de que la cancelación de las series estuvo relacionada con los planes de expansión de Disney al streaming, que erigían a Disney+ como el hogar de las series directamente relacionadas con el MCU. El año pasado estas empezaron a llegar: Bruja Escarlata y Visión, Falcon y el Soldado de Invierno, Loki, ¿Qué pasaría si…? y la última de ellas ha sido Ojo de Halcón, muy relacionada precisamente con la serie que desarrolló Deborah Ann Woll con Charlie Cox de protagonista.

Ojo de Halcón ha coincidido en el tiempo con el estreno de Spider-Man: No Way Home, y ambos proyectos tienen en común que traen de vuelta a personajes de Daredevil: en el primer caso Kingpin (Vincent D’Onofrio) resultaba ser el villano en la sombra, y en el segundo aparecía Matt Murdock queriendo ayudar a Peter Parker con sus problemas mediáticos. Tanto uno como otro confirman que Feige quiere traer de vuelta a Daredevil y que lo visto durante su desarrollo es canon, de ahí que sea inevitable que alguno de los involucrados recuerde qué ocurrió con aquella cancelación traumática hace ya cerca de cuatro años.

D’Onofrio, en compañía de Cox y otros actores, animó en aquel momento a que el fandom le pidiera a Marvel que trajera de vuelta Daredevil, sin éxito. Ahora el actor ha reflexionado sobre lo ocurrido para Marvel News Desk: “Ninguno de nosotros se lo tomó bien. Creo que todos pensamos ‘teníamos una serie de éxito y la hemos perdido’, pero al poco empezaron a surgir campañas para salvar Daredevil y creo que la mayoría de nosotros, o al menos Charlie Cox, Deborah Ann Woll y yo, advertimos los motivos que había detrás”. D’Onofrio, así, se hace eco de la sospecha más extendida en torno a por qué se canceló Daredevil.

Esto es, que Marvel quería hacer borrón y cuenta nueva de cara a sus futuras series en Disney+. “Entendimos que Marvel lo estaba haciendo porque iban a lanzar Disney+... cuando llevas tanto tiempo en este negocio como nosotros, ves que tiene sentido a nivel empresarial”. Una vez consolidada la división televisiva del MCU, los productores han visto oportuno traer de vuelta a los personajes de la serie más querida durante la experiencia Netflix. Lo que no quiere decir que D’Onofrio se lo haya tomado precisamente como una disculpa. “Lo que no entendíamos es por qué la serie no continuaba teniendo en cuenta lo bien que funcionó. Al final entendimos lo que estaba pasando y que era algo inevitable”.

“En este negocio aprendes a aceptar las cosas porque a veces no hay nada que puedas hacer al respecto”, concluye un resignado D’Onofrio. Por muy injustamente que terminara Daredevil, parece que Disney tiene planes para sus personajes. Ya se ha hablado de un reboot protagonizado por Cox, y a tenor de lo visto en Ojo de Halcón no sería descabellado que D’Onofrio volviera como Kingpin en Echo, próxima serie protagonizada por el personaje de Alaqua Cox que conocimos en el último lanzamiento de Disney+.

