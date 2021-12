Cómo llegó a 'Ojo de Halcón' esa referencia a 'Spider-Man: No Way Home'

[Este artículo contiene SPOILERS DE 'OJO DE HALCÓN' 1x05 y 'SPIDER-MAN: NO WAY HOME']

El penúltimo episodio de Ojo de Halcón estuvo cargado de momentos tensos, referencias a otros puntos del Universo Marvel y grandes revelaciones; de hecho, la mayoría de las veces pasaban las tres cosas a la vez, como en esa recuperación in extremis de uno de los mejores villanos que ha tenido nunca el MCU.

No obstante, esa confirmación de Daredevil dentro del canon del MCU actual no fue el único detalle del quinto episodio de Ojo de Halcón que aparece vinculado al estreno en cines, el mismo día de emisión de la serie en Disney+, de la película Spider-Man: No Way Home, producida en colaboración con Sony Pictures. Hay otro detalle que demuestra el milimétrico diseño que ha tenido el calendario de lanzamientos para que ambos títulos vean la luz a la vez y se retroalimenten.

De hecho, si viste el episodio de Ojo de Halcón antes que Spider-Man: No Way Home es posible que este detalle te extrañara. Nos referimos a cierto comentario que hace la fiera Ylena interpretada por Florence Pugh durante su cena de macarrones gratinados (con mucha, mucha salsa picante) junto a una asustada Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

Cuando Ylena relata los lugares emblemáticos de Nueva York que le apetece visitar aprovechando su primera estancia en la ciudad, menciona la "nueva" Estatua de la Libertad. Solo viendo Spider-Man: No Way Home se entiende a qué se refiere la agente rusa: a la remodelación del icónico monumento neoyorquino que tiene un lugar primordial en la película protagonizada por Tom Holland como el superhéroe arácnido.

Tráfico de influencias en Marvel

La nueva Estatua de la Libertad, con el escudo del Capitán América en vez de la antorcha actual, es un elemento importante de Spider-Man: No Way Home. ¿En qué momento de la producción llegó a Ojo de Halcón y se decidió incluir esa referencia? Bert & Bertie, el dúo de directoras que se han encargado de la realización de los episodios 3, 4 y 5 de la serie, han explicado el proceso en una entrevista para The Hollywood Reporter.

Las cineastas cuentan cómo su entrada en el círculo creativo de confianza del MCU les brindó acceso a producciones relevantes que estaban teniendo lugar en paralelo. Por ejemplo, fueron unas de las primeras personas en ver el corte final de la película de Viuda Negra para conocer bien al personaje de Florence Pugh, ya que era una presencia clave en los episodios que ellas iban a dirigir.

Del mismo modo, tuvieron acceso a muchos detalles preliminares de Spider-Man: No Way Home, incluyendo la nueva Estatua de la Libertad. Así que decidieron aprovechar algo de esa información incorporando un divertido guiño al guion. "Puede que en el guion original incluso hubiera una referencia más grande", plantea Bertie (Katie Ellwood). "Nos encanta saber estas cosas. [Que la gente diga] '¡Oh, cómo mola!' al ver cómo encajan las piezas entre sí".

A la vista de la de información marvelita interrelacionada que aparece en este episodio (de Viuda Negra a Daredevil, de la Batalla de Nueva York al Chasquido), está claro que la directora no exagera. Y que Marvel valora mucho estos detalles. Una prueba más: en Spider-Man: No Way Home también se puede ver anunciado Rogers: The Musical, el musical de Broadway del Capitán América que va a ver Ojo de Halcón (Jeremy Renner) con sus hijos en la serie.

