"Creo que al personaje le faltan muchas facetas por explorar": a Vincent D'Onofrio le encantaría continuar en el MCU

(Advertencia: Este artículo contiene spoilers del final de la serie Ojo de Halcón)

Dentro de las muchas revelaciones que ha tenido Ojo de Halcón (desde la Kate Bishop de Hailee Steinfeld hasta la Yelena de Florence Pugh pasando por la reinvención del propio Clint Barton), la más llamativa fue el regreso de Kingpin. El actor Vincent D'Onofrio volvió a dar vida al emblemático villano, aunque lo hizo de una manera ligeramente distinta.

El actor le llevó a los directores Bert & Bertie la idea de que Kingpin llevara un toque en su habitual chaqueta blanca. Un pequeño guiño al cómic favorito del actor, Family Business, en el que Wilson Fisk se enfrentaba a Spider-Man portando una camisa roja de estilo hawaiana. En Ojo de Halcón se vio poco al personaje, pero cuando lo hizo fue con esa estilosa prenda encima.

Kingpin en su versión del MCU, muy parecido a como se le puede ver en el cómic 'Family Business' Cinemanía

No obstante, quizá la de Ojo de Halcón no sea la última aparición de Kingpin en el Marvel Cinematic Universe. Al fin y al cabo, fue muy breve y apenas dio tiempo a nada. "Espero que no esté muerto. Pero, esperaba que Daredevil no terminara y pasó lo que pasó", reconoce D'Onofrio en una entrevista. Para todos aquellos que ya han visto el final de Ojo de Halcón, sabrán que el villano era acorralado por Maya (Alaqua Cox) en un callejón y a la postre tiroteado por la misma en un acto de venganza por haber acabado con su padre (y habérselo ocultado durante años). Pero Marvel siempre se guarda un as bajo la manga y en este caso no es diferente.

En el caso de Kingpin, lo cierto es que el plano no dejaba dudas en cuanto a que Maya disparaba el arma, pero sí en cuanto a que esas balas pudieran acabar con el todopoderoso Kingpin. D'Onofrio tiene sus razones para creer que no esté muerto, y es que ni Ojo de Halcón lo aclara del todo ni el propio actor cree que sea su fin: "Kevin (Feige) sabe que quiero seguir interpretando a este personaje porque creo que hay -y se lo dije a ellos y a él- hay muchas más facetas de este personaje por explorar", comentaba D'Onofrio, quien además aporta una prueba irrefutable en forma de canon.

Y es que se nota que el actor es un ferviente de la saga Marvel, porque sabe perfectamente que Kingpin "nunca murió en los cómics". Lo que seguramente sepa también es que su escena con Maya era extrañamente familiar a la de un cómic, el Daredevil Vol. 2 #15 de David Mack.

En aquel cómic aparecía por primera vez el personaje de Maya, por lo que, aunque gran parte de la primera temporada de Ojo de Halcón sigue el arco de los cómics de Matt Fraction y David Aja, tendría sentido que su arco introductorio se basara también en el trabajo de Mack. Y, por si fuera poco, en esa serie de cómics de Daredevil, Fisk sobrevive al tiroteo, aunque con un irónico inconveniente: se queda ciego. Habrá que esperar para ver si Wilson Fisk y Vincent D'Onofrio entran en los planes del MCU, pero de momento el actor ya ha aportado argumentos más que de sobra para un posible regreso.

