Vigilando al Vigilante: la relación de ‘El Pacificador’ con ‘Harry Potter’ y ‘Juego de tronos’

Llamaba la atención que, entre los múltiples personajes de El Escuadrón Suicida, James Gunn decidiera darle una serie a El Pacificador. Por supuesto todos queremos a John Cena, pero el justiciero que encarnaba en la película de DC era un paleto sociópata por el que se antojaba difícil sentir empatía, y ese es el objetivo con el que parte su spin-off de HBO Max, que la semana pasada estrenó sus tres primeros episodios. Para ello, sin duda es muy socorrido colocar a El Pacificador en compañía de un antihéroe aún más reprobable. Y ese es Vigilante.

Al comienzo de El Pacificador, este sociópata obsesionado con convertirse en el sidekick del personaje titular no muestra su rostro, ocultándolo tras una máscara. No obstante, en el tercer episodio ambos son capturados por sus enemigos, y mientras es torturado a Vigilante le arrancan el casco, de forma que comprobamos que en él se ha escondido siempre… Freddie Stroma. Vale, es normal que el nombre no nos diga nada, pero sin duda su rostro nos era vagamente familiar, más allá de que le hubiéramos visto antes en la serie como un entusiasta ayudante de camarero.

Indagando en el currículum de Stroma encontramos series recientes como Los Bridgerton o En los boxes, además de un papel protagonista en Los pasajeros del tiempo. En esta serie de ABC, desarrollada por el mismo Kevin Williamson de la saga Scream, Stroma interpretaba al escritor H.G. Wells, en una misión a través del tiempo para capturar a Jack el Destripador. Pero este es solo el rol que más posiblemente le puso en el camino del Vigilante, pues buena parte del público ya se había topado con él en una saga tan popular como Harry Potter.

Stroma formó parte del reparto de sus tres últimas películas: Harry Potter y el misterio del príncipe y las dos entregas de Harry Potter y las reliquias de la muerte. Lo hizo como Cormac McLaggen, un arrogante estudiante de Gryffindor que llegaba a interesarse románticamente por Hermione (Emma Granger) y sustituía a Ron (Rupert Grint) como guardián en un partido de quidditch. McLaggen fue su primer papel destacado, pero posteriormente Stroma se incorporaría a dos sagas igualmente exitosas.

Freddie Stroma y Rupert Grint en 'Harry Potter y el misterio del príncipe' Warner Bros.

En primer lugar, Dando la nota, donde fue el insoportable jefe de Anna Kendrick en la radio de la universidad. Y más tarde Juego de tronos, interpretando a Dickon Tarly. Como se puede apreciar, los papeles más conocidos de Stroma han acostumbrado a ser de personajes odiosos, de cierta amenazante virilidad, y predisposición a ser ridiculizados por la trama. El caso de Juego de tronos fue bastante curioso en ese sentido, porque si bien la rebeldía de Tarly ante la reina Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) le llevaba a perecer bajo las llamas de Drogon, cuando ocurría ya no estaba interpretado por Stroma.

¿Por qué? Por los compromisos que el joven actor había acogido con la citada Los pasajeros del tiempo, que motivaron su salida de Juego de tronos tras un único episodio. En los cuatro restantes sería interpretado por Tom Hopper (luego bastante conocido gracias a The Umbrella Academy y la reciente Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City), mientras Stroma proseguía con una carrera que ha culminado con el personaje más divertido (e inquietante) de El Pacificador.

