Así se convierte Walton Goggins en el Necrófago de 'Fallout': el vídeo de su impresionante transformación

Fallout se ha convertido en la serie más vista estas semanas en Prime Video, donde promete seguir teniendo un gran recorrido gracias a personajes como Lucy MacLean, Maximus y el Necrófago. Todo apuntaba a que esta adaptación de la célebre saga de videojuegos sería un éxito tras los pasos de otras distopías como The Last of Us, pero nadie esperaba que lo hiciera de una manera tan instantánea y recibiera tantísimas alabanzas.

A raíz de este éxito masivo entre la crítica y el público, el equipo detrás de la serie ha comenzado a compartir secuencias del detrás de las cámaras, entre ellas de un vídeo del actor Walton Goggins, encargado de dar vida al Necrófago (antes conocido como Cooper Howard). El norteamericano sufría en sus propias carnes la apuesta del equipo por un mayor realismo y el abandono del uso indiscriminado del uso del CGI, muy criticado en algunas producciones recientes.

Goggins ha calificado esta transformación de "experiencia intensa", llevándole a vivir una "extrema ansiedad". El proceso de maquilla hizo que tuviera que sentarse en una silla durante horas, siendo especialmente incómodo el uso de prótesis para aparentar un aspecto cadavérico, especialmente la ausencia de su nariz, así somo el uso de un retenedor para los dientes.

Walton Goggins y su trabajo en 'Fallout'

"Cuando me puse el retenedor, esa cosa que cubre mis dientes blancos de nácar, no podía ni hablar. No podía pronunciar ni una palabra", señalaba Goggin estas semanas. Sin embargo, el encargado de las prótesis, Vincent Van Dyke, y el resto del equipo FX acabó desarrollando un método para agilizar este proceso de cinco horas en tan solo dos, mientras tanto el actor encontraba la voz entre tanta parafernalia. "Así lo superamos juntos", añade Goggins.

"Esta experiencia tan profunda ha hecho que piense sobre toda la experiencia al completo. El tipo aquí, Jake Garber, es uno de los mejores artistas del maquillaje de efectos especiales en el mundo y un amigo desde hace mucho tiempo. Tuve que robárselo a Samuel L. Jackson. Todos los días lidiaba con mi ansiedad. No podría haber hecho esto sin ti", señalaba el actor en su cuenta de Instagram.

Los internautas más guasones se reían del aspecto en las imágenes del actor y señalaban su parecido con Michael Keaton. "¿Por qué se parece a Michael Keaton en la segunda foto?", señalaban. Otros tantos aludían a que este personaje icónico de los videojuegos lleva años siendo uno de los disfraces más demandados por los cosplayers e incluso hay numerosos tutoriales en YouTube. ¿Se convertirá en la máscara favorita de Halloween 2024?

