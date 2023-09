'El verano en el que me enamoré' no ha terminado: todo sobre la continuación de la serie

Pocas series han conseguido atraer al público juvenil a una plataforma de streaming como lo ha hecho El verano en el que me enamoré. La adaptación de la trilogía homónima de Jenny Han (autora de A todos los chicos de los que me enamoré) ha sido la ficción más consumida en Amazon Prime Video durante todo el mes de agosto (tanto en España como en todo el planeta) según datos de FlixPatrol, gracias a una segunda temporada que ha seguido cautivando a los fans.

El triángulo entre Belly (Lola Tung), Conrad (Chris Brinney) y Jeremiah (Gavin Casalegno) ya se sabe cómo acabará, aunque esto no impide que la serie haya sido un éxito total estos dos veranos. Si se sigue el mismo orden que la trilogía en la que se basa, tan solo quedaría una temporada por estrenarse, que adaptaría la tercera parte de la historia (Siempre nos quedará el verano), aunque puede que los espectadores sigan visitando Cousins durante algún tiempo más.

"Va a seguir siendo una pieza central"

Vernon Sanders, jefe de televisión de Amazon Studios, ha concedido una entrevista para Deadline en la que prácticamente ha confirmado que habrá al menos un spin-off de la serie: "Uno de los objetivos durante años ha sido tener un show para la audiencia joven, así que estamos por las nubes. Esta serie va a seguir siendo una pieza central para nosotros, y absolutamente tenemos planes de continuar construyéndola", afirma. "Jenny tiene una gran visión de dónde quiere ir con todo esto, pero ya estamos trabajando duro en desarrollar piezas complementarias".

"Diré que tenéis que estar atentos, pero Jenny (Han) tiene algunas sorpresas muy emocionantes. Estamos entusiasmados con la tercera temporada, y ella tiene visión para más", declara Sanders acerca del más que posible spin-off de la serie, que acaba de ser renovada y que sigue siendo uno de los contenidos estrella de la plataforma.

Taylor Swift, clave en la trilogía

El directivo de la compañía considera que son muchos los factores los que han llevado a El verano en el que me enamoré a ser uno de los principales contenidos de la plataforma, desde el equipo de marketing hasta la música, especialmente de Taylor Swift, e incluso declara que "muchos productores ejecutivos eran fans de la serie". Las canciones de la megaestrella del pop, que tiene una inmensa legión de fans alrededor de todo el mundo, han sido una parte fundamental de la serie, llegando incluso a sonar adelantos de las Taylor's Versions (las regrabaciones que está llevando a cabo la artista).

Sanders agradece a Swift y su equipo lo generosos que han sido. "Estamos encantados de haber tenido esta relación a lo largo de dos temporadas, han sido siempre encantadores y, aunque no lo creas, muy fácil trabajar con ellos". La propia autora de las novelas se ha declarado fan de la artista en muchas ocasiones e incluso ha confesado que escuchaba su música cuando estaba escribiendo la trilogía sobre el cruel verano que vive (y seguirá viviendo) el trío protagonista.

Desde canciones amadas por los seguidores de la cantante como The Way I Loved You hasta colaboraciones recientes como Exile o Snow On the Beach, la música de Taylor Swift ha acompañado a la serie a lo largo de estos quince episodios y es prácticamente seguro que lo hará en la tercera temporada. Quién sabe si también sonará en el posible spin-off.

