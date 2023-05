La exitosa serie 'Un paso adelante' vuelve este domingo 7 de mayo de la mano de Atresplayer Premium. Si quieres volver a disfrutar de las tramas de tus personajes favoritos, sin duda debes apuntar esta fecha en tu calendario. AtresMedia es consciente de la nostalgia de los espectadores hacia esta emblemática serie y por eso te trae este spin off tras 20 años de su estreno.

El regreso de la academia de baile Carmen Arranz vuelve a traer la música y la danza a un plano principal. La historia comienza cuando tras más de 15 años, Rober regresa de Estados Unidos con la idea de montar un grupo musical, que reúna todos los éxitos de UPA y nuevos temas, para volver a triunfar como en los viejos tiempos.

Junto a Silvia y Lola comenzarán con las pruebas de acceso para la escuela, donde se formará el nuevo equipo de alumnos, bailarines y cantantes para que participen en el musical. De esta manera, con esta nueva generación de jóvenes y la incorporación de Luiso y Sira al equipo docente, surgirán nuevos estilos y ritmos que te mantendrán pegado a la pantalla.

Personajes que vuelven a 'UPA Next'

Sin duda el elenco de personajes de 'UPA Next' ha generado una gran expectación entre los espectadores. ¿Qué personajes de 'Un paso adelante' aparecerá en esta secuela? Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz volverán a meterse en la piel de Lola, Robert y Silvia como tres de los protagonistas de la serie original. En este nueva secuela formarán parte del equipo de profesores de esta prestigiosa escuela de baile.

También contarán con diferentes participaciones especiales a lo largo de los 8 capítulos que forman esta serie. Entre ellos, destaca la aparición de Lola Herrera que volverá a interpretar a la mítica Carmen Arranz, dueña de la escuela de baile que ha dejado todo en manos de Silvia (Mónica Cruz).

Nuevas incorporaciones a la serie



Sin duda, esta secuela destaca por la incorporación de los nuevos alumnos a esta academia de baile para poder participar en el nuevo grupo musical. Quique González, Mónica Mara, Marc Betriu, Claudia Lachispa, Almudena Salort, Marc Soler, Karina Soro, Alex Medina y Nuno Gallego son la nueva generación de actores jóvenes que se incorporan al reparto de 'UPA Next'. Gracias a la formación en interpretación y baile estos actores se convertirán en los nuevos alumnos de la escuela de Camen Arranz. Esto sumado a las coreografías de Toni Espinosa, la danza y la música destacarán en todos los episodios de la serie gracias a la realización de números musicales de la mano del colectivo audiovisual Manson.

Reparto de 'Upa Next' Atresmedia

Las grandes ausencias en 'UPA Next'

Las dos grandes ausencias del nuevo reparto de 'UPA Next' son Pablo Puyol y Silvia Marty que interpretaban a Pedro Salvador y a Ingrid Muñoz en 'Un Paso Adelante'. Estos dos actores de la serie original que no aparecerán en la secuela de realizada por Atresmedia y esto no ha dejado indiferente ni a los fans ni a los propios actores. Por ello, Pablo Puyol ha afirmado que "quería estar en ese reencuentro, pero no me han llamado".

Reparto de 'UPA Next' Bernardo Doral (ATRESplayer Premium)

A pesar de estas ausencias, puedes disfrutar de las increíbles coreografías y las tramas de 'UPA Next' a partir del 7 de mayo en Atresplayer. ¡No te lo pierdas!