¿Un anime de 'John Wick'? Chad Stahelski confirma las ideas para expandir el universo de la franquicia

El universo de John Wick continúa expandiéndose. Actualmente, la franquicia cuenta con cuatro películas estrenadas entre 2014 y 2023. Además, se supone que habrá una quinta entrega, aunque de momento se sabe bien poco. También se estrenó este año The Continental, una serie disponible en Prime Video que funciona como spin-off y expande el universo del famoso asesino.

En 2024 llegará a las salas de cine Ballerina, otro largometraje de la franquicia que, además de Keanu Reeves, contará en su reparto con Ana de Armas, Norman Reedus o Ian McShane, entre otros. Pero esto no será lo único que podemos esperar sobre John Wick en los próximos años. Están por venir más cosas, y una de ellas sorprenderá a más de uno.

Chad Stahelski, el director a cargo de las cuatro películas de John Wick hasta la fecha, confirmó recientemente en una entrevista con The Playlist los próximos proyectos de la franquicia. Uno de ellos se trata de un anime. Por el momento, no sabemos mucho más, ni siquiera si veremos a una versión animada de Keanu Reeves o si otros personajes tendrán el protagonismo.

"Realmente deseamos hacer esto, estamos muy emocionados porque estamos desarrollando muchos proyectos y un anime, porque me encanta la animación japonesa", explicó el cineasta en The Discourse, el podcast del medio citado anteriormente. De esta forma, el director pretende contar "historias geniales" que no podrían lograr con la acción real. Además, tendrá un formato serializado para expandir mejor todo el mundo y profundizar en los personajes, aunque sin atarse a las fórmulas convencionales de la televisión.

"Pienso que, en la televisión especialmente, la construcción de un mundo y la acción siempre han estado bastante separados. ¿Por qué no intentar combinar ambas cosas y darle a los fans todo? Mira, me gusta el ritmo lento de la televisión, pero después de seis episodios, me gustaría ver que algo pasa en mis series, ¿sabes?", añadió Stahelski.

El director también reveló que trabaja con Lionsgate para desarrollar otra serie de televisión, esta vez de acción real como el resto de la franquicia, en la que profundizará en varios personajes. Quizás aquí veamos poco o nada a John Wick, pero sí podríamos conocer más sobre la Alta Mesa. En este título se podría descubrir un poco a esta sociedad secreta, pero siempre manteniendo el misterio, pues Stahelski aseguró que no quiere presentar a todos sus integrantes.

