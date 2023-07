Tom Holland arremete contra los medios por inventarse noticias sobre su salud mental

Hace un año, Tom Holland anunciaba su decisión de abandonar las redes sociales para ocuparse de su salud mental. En un vídeo que difundió a través de Instagram, el británico compartía con sus seguidores que se había desecho de sus perfiles en la red fotográfica y Twitter.

Ahora, a su paso por el podcast de Jay Shetty (vía EW), Holland ha cargado contra la prensa por el tratamiento sensacionalista que se le dio a aquella noticia. En el encuentro, en el que también ha hablado sobre la importancia de hablar de la salud mental y su año sobrio, el actor ha asegurado haberse sentido frustrado con los medios.

En el momento en el que decidió borrar sus cuentas en redes, Holland estaba rodando la serie The Crowded Room en Nueva York, su trabajo más reciente para Apple TV+. En la serie, da vida a Danny Sullivan, un joven que es detenido en la Manhattan de los años 70 por participar en un tiroteo.

"Estaba pasándolo muy mal con el trabajo por lo agotador que era, la capacidad emocional que me exigía todos los días", ha explicado: "Y decidí eliminarme Instagram porque sentía que era adicto a esa versión falsa de mi vida que estaba adueñándose de todo".

El intérprete ha recordado que, durante los descansos del rodaje, aprovechaba para mirar las redes: "Se estaba convirtiendo en un problema. Estaba obsesionado con eso. Y estaba obsesionado con descubrir qué decía la gente". Debido a esa dependencia, Holland decidió alejarse, pero la difusión de los medios lo decepcionó.

Tom Holland carga contra los medios

"Decidí hacer un anuncio, lo que desafortunadamente tenemos que hacer", ha continuado, aludiendo al vídeo que compartió con sus seguidores: "Intenté ponerme ahí y decir: 'Me voy a tomar un descanso de redes porque siento que mi salud mental se beneficiará de ello'. Y lo que me cabrea es que la prensa se centró en eso y trató de inventarse que estaba teniendo una crisis mental. Y lo que me cabreó fue que, si hubiera tenido una crisis mental, no era cosa suya informar sobre ello".

Holland ha reconocido que se sintió decepcionado al ver el tratamiento negativo de los medios al hablar sobre la decisión que había tomado. "Llevaron la historia en la dirección incorrecta", ha asegurado: "Pusieron esta luz negativa sobre la salud mental".

"En lugar de decir 'Está bien que lo haga, todos deberíamos sentirnos bien por hacerlo también', decían 'Mira, no es el chaval perfecto, feliz y afortunado que piensas que es. Está teniendo una crisis nerviosa en Nueva York", ha seguido explicando, y ha zanjado: "Creo que fue una aproximación injusta del periodismo".

