El motivo por el que Tom Holland ha decidido tomarse un tiempo de la actuación: "Tuve un colapso"

La complejidad de las producciones televisivas y cinematográficas actuales, así como el escrutinio constante de las redes sociales, han provocado que los actores de Hollywood hayan tenido que parar en algún momento de su carrera para tomar aire. El último en sumarse a esta lista ha sido el actor británico Tom Holland, que ha quedado tocado después de realizar su nueva serie para Apple, The Crowded Room, en la que ha participado como actor y productor.

"Hacer esta serie fue sin duda un momento difícil", ha confesado Holland para Extra. "Estábamos explorando ciertas emociones como nunca habíamos hecho. Además, mi papel como productor también, lidiando con los problemas cotidianos en cualquier rodaje, agregó un nivel adicional de presión. Ahora, he decidido tomarme un año sabático como resultado de lo complejo que fue hacer esta serie".

A pesar de la dificultad mental para llevar a cabo esta producción, Holland también confiesa cómo The Crowded Room le ayudó a continuar sobrio, después de confesar que había tenido problemas con el alcohol en el pasado, así como a concienciarse sobre la importancia de la salud mental.

"Aunque no fui ajeno al aspecto más físico del género de acción, creo que el aspecto mental me golpeó y me llevó mucho tiempo recuperarme para volver a la realidad", confesaba estos días el actor. "Recuerdo tener un pequeño colapso en mi casa y pensar: 'Voy a afeitarme la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza porque necesito deshacerme de este personaje'. Fue diferente a todo lo que había experimentado antes", reconoce Holland.

En The Crowded Room, Holland interpreta a Danny Sullivan, un joven que es detenido en la Manhattan (Nueva York, EE UU) de los años 70, después de ser detenido por participar en un tiroteo. Sin embargo, se desconocen las causas que han empujado al joven Danny ha acabar con la vida de varios ciudadanos inocentes. Una ficción tremendamente inteligente en la construcción de un juego psicológico que ha sido desarrollado por la showrunner Akiva Goldsman (Una mente maravillosa).

