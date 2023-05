Ser superhéroe no es tarea fácil. En el mejor de los casos, tienes que lidiar con hurtos y delitos menores; en el peor, debes enfrentarte a un Titan morado para salvar el mundo. Sin embargo, hay un oficio aún menos agradecido que el de salvador, y ese es el de actor y actriz de cine que tiene que dar vida a ese salvador.

Las estrellas del MCU saben bien las responsabilidades (y los sacrificios) que conlleva un gran poder: desde dietas estrictas hasta rutinas de entrenamiento bestiales, el camino para lucir un físico digno de un superhombre es arduo y exigente. Aprovechando el estreno de Guardianes de la galaxia: Volumen 3, recordamos las trasformaciones más radicales de los protagonistas de las superproducciones de Marvel.

Chris Pratt

Chris Pratt Cinemanía

Chris Pratt ha contado en varias ocasiones sus fallidos casting para "casi todos los proyectos del MCU", incluido Thor (2011): "¡Y ni siquiera era para ser Thor! Era para hacer de uno de los compañeros". Por eso él, que estaba deseoso de formar parte de una franquicia, no dudó en darlo todo cuando James Gunn le confió a Star-Lord en Guardianes de la galaxia (2014).

¿Y qué significa darlo todo? Pues, además de cantar y bailar todo clásico de los 80, perder 27 kilos en seis meses con sesiones de entrenamiento diario. En declaraciones a Men's Journal, el actor desveló que consiguió el físico que el personaje requería con "ejercicio duro durante tres o cuatro horas al día", además de una dieta que le privó, entre otras cosas, de cerveza.

Brie Larson

Brie Larson Cinemanía

"Carol Danvers es el personaje más poderoso de Marvel". No lo decimos nosotros, lo dice Kevin Feige, mandamás de Marvel Studios. Aviadora diestra y heroína con energía del Psico-Magnetrón, tuvo que llegar la Capitana Marvel para obrar el milagro en el prolífico MCU: 11 años después de que Iron Man diera comienzo a la franquicia, estrenaba su primera película protagonizada por una mujer.

Como superheroína (al menos fuera de la gran pantalla) no se nace, sino que se hace, Brie Larson se ha tomado muy en serio este papel y no ha parado de entrenar, de levantamiento de peso o flexiones con una sola mano a disciplinas como escalada o boxeo. Ha llegado a empujar durante 60 segundos un jeep de dos toneladas y pico.

Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch Cinemanía

Una cosa es agudizar el hocico investigador para dar vida a Sherlock Holmes, y otra meterse en la piel del hechicero más poderosos (con permiso de Wanda) y mazado del MCU para Doctor Strange (Doctor Extraño) (2016). Eso sí, el cambio físico de Benedict Cumberbatch tiene truco.

Además de someterse a un duro entrenamiento y dieta, como todo hijo de vecino en el MCU, le confesó a James Corden que tuvo que adaptar cierta parte de su rutina para la transformación: "El día y noche anteriores a la escena que ruedas sin camiseta, te deshidratas y después, ese día en el set, te dicen que comas Skittles y bebas café porque te deshidrata".

Tom Holland

Tom Holland Cinemanía

Lo conocimos en Lo imposible (2012), nos reencontramos con él (y con Chris Hemsworth) en El corazón del mar (2015) y, para 2016, ya estaba lanzando telarañas como Peter Parker, primero en Capitán América: Civil War (2016) y después en su primera aventura en solitario, Spider-Man: Homecoming (2017). A Tom Holland le ha tocado crecer frente a las cámaras y, en ese proceso de crecimiento, también ha tenido que ponerse cachas para ser el vengador más joven.

Una cosa es la gimnasia y la danza, que perfeccionó como el Billy Elliot del West End, y otra el entrenamiento marvelita. Aún recuerda su traumática experiencia al acompañar a Jake Gyllenhaal al gimnasio para Spider-Man: Lejos de casa (2019): "No quería ir. Jake está en forma y yo soy muy competitivo. Empezamos a entrenar, a hacer ejercicios de abdominales y piernas, y después me dijo: '¿Quieres subirte a la cinta para calentar?'. ¡¿Calentar?! Estoy ardiendo, tío, yo ya he acabado".

Evangeline Lilly

Evangeline Lilly Cinemanía

Pasar seis años en Perdidos (2004) para después adentrarte en El Hobbit (2012) y seguir viva para contarlo ya convalidaría para heroína, pero Marvel no se conforma con la actitud, también exige esfuerzo físico. Si en la primera de Ant-Man (2015) sorprendió con "brazos de Avispa", como los bautizó la propia Evangeline Lilly, en la segunda y tercera aventura tuvo que entrenar más duro que nunca.

Para la más reciente Ant-Man y la Avispa: Quantumanía (2023), la actriz compartió varios vídeos en Instagram en los que la veíamos practicar ejercicios posturales tras haber sufrido varias lesiones y dolencias en los últimos años. En estas publicaciones, la actriz mostraba el programa de entrenamiento Foundation Training, que ayuda a aliviar dolores crónicos mejorando y fortaleciendo la postura.

Paul Rudd

Paul Rudd Cinemanía

Paul Rudd tiene el superpoder de no envejecer, pero eso no significa que no haya tenido que trabajar su cuerpo para ser Ant-Man. Él, que venía del humor más absurdo (Si fuera fácil, Los amos de la noticia) en el que tener abdominales casi restaba puntos, tuvo que ponerse en forma para la primera Ant-Man (2015). Y, de paso, no se le resistió el título de hombre más sexy en 2021.

"Era de esos que siempre quiso los resultados, pero nunca se quiso poner a trabajar en ellos", contaba el actor a Men's Journal en 2018, por el estreno de Ant-Man y la Avispa (2018). Tal y como desvelaría su entrenador, para conseguir un físico más fuerte y delgado, el actor arrancaba el día con una hora de ejercicios de cardio, después desayunaba y luego hacía pesas. Durante tres días a la semana, le sumaba una segunda ronda de cardio de media hora.

Kumail Nanjiani

Kumail Nanjiani Cinemanía

Uno de los últimos en llegar al MCU ha sido Kumail Nanjiani, otro cómico (Silicon Valley, La gran enfermedad del amor) convertido en superhéroe cachas gracias a Eternals (2021). El actor revolucionó las redes cuando, en diciembre de 2019, compartió la imagen derecha que vemos sobre estas líneas, en preparación para su debut marvelita. ¿Su rutina? Trabajos de peso con electroestimulación muscular y calentamiento en la plataforma vibratoria Power Plate.

“Nunca pensé que sería una de esas personas que publica una foto sin camiseta, pero he trabajado muy duro durante mucho tiempo, así que aquí estamos", explicaba Nanjiani: “No habría sido capaz de hacer esto si no hubiera tenido un año entero con los mejores entrenadores y nutricionistas pagados por el mayor estudio del mundo. Me alegra verme así, pero también comprendo por qué no lo hice antes. Habría sido imposible sin estos recursos y este tiempo".

Natalie Portman

Natalie Portman Cinemanía

"Me pidieron que me pusiera lo más grande posible", decía Natalie Portman sobre los requisitos de Marvel para su transformación en Diosa del Trueno en Thor: Love and Thunder (2022). Jane Foster regresaba al MCU más superheroica, lo que se tradujo en horas de entrenamiento para la actriz que le da vida, más acostumbrada a perder peso que ha ganarlo por exigencias del guion (Cisne negro).

La actriz arranco un entrenamiento muscular, enfocado sobre todo en ejercitar sus abdominales y sus bíceps, cinco meses antes del inicio del rodaje. Así, trabajaba el tren superior durante tres días a la semana, ejercicio que compaginaba con dos días de pilates. Durante el rodaje, el entrenamiento pasó a ser diario y de hora y media. En cuanto a la alimentación, la actriz incremento su ingesta diaria de proteínas veganas.

Will Poulter

Will Poulter Cinemanía

Will Poulter, que se estrena como el todopoderoso Adam Warlock en Guardianes de la galaxia: Volumen 3, opina igual que Nanjiani al apuntar que, sin un estudio que pueda costear los recursos necesarios para conseguir estos físicos espectaculares, es prácticamente imposible llegar a lucir así.

En una entrevista para The Independent (vía Looper), el intérprete aseguró que, durante la preparación del personaje, su vida consistía en entrenar: "Mucho gimnasio y una dieta muy específica". Se sometió a varias dietas diferentes a lo largo de los meses, con unas más centradas en la ingesta calórica y otras más restrictivas con la cantidad de alimentos que consumía. Algunas buscaban construir masa muscular, otras eliminar grasas y otras mantener el peso.

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth Cinemanía

Una de las mayores sorpresas, y de las más divertidas, de Vengadores: Endgame (2019) fue ver al poderoso Dios del Trueno asgardiano con un drástico cambio físico que más bien le hacía lucir como un primo cercano de 'El Nota' que inmortalizó Jeff Bridges en la película de los Coen. Pero su sobrepeso y afición a la cerveza se desvanecieron para Thor: Love and Thunder (2022), en la que lo vimos más cachas que nunca (que ya es decir).

Constancia, trabajo duro y alimentación adecuada son las claves para lograr el espectacular aspecto de Chris Hemsworth en la cuarta película en solitario de Thor. El actor comía cada dos horas, consumiendo 450 calorías en ocho ingestas con nutrientes como pollo, pescado, arroz y batidos de proteínas. En cuanto al esfuerzo físico, se ejercitaba al menos una vez al día, mezclando prácticas HIIT (entrenamiento interválico de alta intensidad) con pesas o boxeo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.