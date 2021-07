Tom Hiddleston mejoró así el beso final de 'Loki'

Casi una semana después del final de la primera temporada de Loki, podemos afirmar que la serie centrada en el antihéroe de Tom Hiddleston ha sido un disfrute absoluto, entre Guardianes del Tiempo, relojitos animados y Variantes del protagonista por todas partes.

El sexto y último episodio de esta primera entrega nos dejó varios momentos memorables, como ese beso entre Loki y Sylvie (Sophia Di Martino) que tanto emocionó a los fans. Aunque se trató de una táctica de distracción por parte de la segunda para enviar a Loki de regreso a la Agencia de Variación Temporal y matar a El Que Permanece (Jonathan Majors), sin duda fue una escena llena de sentimiento y pasión entre los protagonistas.

En una entrevista para EW, la directora Kate Herron ha contado cómo se dio este momento, así como el emotivo discurso previo del protagonista que condujo a él. Recordemos que, justo antes del beso, Loki estaba tratando de convencer a Sylvie de que no matara a El Que Pemanece porque podía poner en peligro el universo. Ella desconfiaba de sus intenciones, echándole en cara que solo quiere el trono, y ambos empezaban a palear. El personaje de HIddleston terminaba por abrirle su corazón y asegurarle que no quería el trono, solo que ella estuviera bien, y ambos se fundían en un apasionado (¿y tramposo?) beso.

"El guionista Eric [Martin], Tom, Sophia y yo estábamos trabajando en el discurso que Loki le dice a ella hasta el día anterior al rodaje porque queríamos hacerlo bien", ha contado la directora, y ha añadido que Hiddleston fue el artífice de una de las frases más emotivas: "Creo que esas palabras, y se las debemos a Tom ('Solo quiero que estés bien'), eran clave porque hay dolor en ellas. Porque ha evolucionado de varias formas y ha ido más allá del dolor y la ira, y no quiere eso para ella. No quieres eso para alguien que te importa. Pero ella aún no está en ese punto".

Esta declaración por parte de Loki condujo al beso que mencionábamos anteriormente, que terminó con Sylvie echando a Loki para completar su misión. "Para mí el beso fue muy bonito porque no creo que fuera un engaño, no creo que fuera un truco", afirma Herron: "Creo que por parte de ella, era casi un adiós. Creo que a Sylvie le importa Loki, pero sus ansias de completar la misión lo superan porque no está en el mismo lugar que él emocionalmente. Pienso en Sylvie en este episodio como lo que era Loki en Thor. Tiene toda esta ira y este dolor, y no tiene por qué tomar las mejores decisiones".

Segunda temporada

Loki ha sido de momento la única serie de Marvel Studios en confirmar una segunda temporada. Herron asegura que "cuando empezamos, pensábamos que sería una historia única, que serían básicamente estos seis episodios". "La segunda temporada llegó cuando estábamos trabajando en la primera, y se dio porque Marvel estaba muy emocionada con la historia y con Loki", cuenta.

Desgraciadamente, la directora no repetirá al frente de la segunda entrega: "Solo he hecho la primera, y es porque honestamente estoy muy orgullosa de la historia que hemos contado. Mi plan siempre fue estar una temporada porque, cuando empezamos, esto era lo que íbamos a hacer con la historia y estoy agradecida a Marvel. Me ha cambiado la vida y amo al personaje, pero disfrutaré de la segunda temporada como fan".

Loki está disponible en Disney+.