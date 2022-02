Todo fue culpa del ego masculino. Así podría haberse titulado Pam & Tommy (disponible en Disney+), la miniserie de Hulu dirigida por Craig Gillespie (Yo, Tonya) en la que una bronceadísima y rubísima Lily James y un Sebastian Stan maquillado y tatuado reviven el escándalo sexual protagonizado por Pamela Anderson y Tommy Lee en los 90, cuando un vídeo íntimo de la pareja durante su luna de miel se filtró en la red sin su consentimiento. ¿Cómo terminó esa cinta en la prematura internet? Fue culpa del ego masculino.

El batería de Mötley Crüe, recién divorciado de la actriz Heather Locklear, y la explosiva protagonista de Los vigilantes de la playa se conocieron en una fiesta de Fin de Año en 1994 (al parecer, él le lamió la cara) y, a los pocos meses, se casaron en una playa de Cancún. Ya instalados en su mansión de Malibú, los modales del músico propiciaron el hurto del vídeo.

Al parecer, un Tommy Lee algo volátil habría tratado con soberbia y actitud violenta a los trabajadores que estaban reformando la casa; entre ellos, Rand Gauthier (Seth Rogen), un electricista a quien despidió sin pagarle por su trabajo. Cuando Gauthier regresó al domicilio de las estrellas a por su caja de herramientas, el batería lo habría apuntado con una pistola y le habría exigido que se marchara.

Rand decidió entonces vengarse de la pareja robando su caja fuerte escondida en el garaje, para lo que tuvo que espiar sus movimientos, desconectar las cámaras y hasta hacerse pasar por el perro de Lee cubriéndose con piel de yak doméstico. Al descubrir sorprendido que, además de armas y joyas, la caja contenía un vídeo erótico, Rand trató de distribuirlo a través estudios dedicados a la industria del porno en la que él había participado, pero al ser un material robado, terminó por comercializarlo junto a su socio, el productor pornográfico Milton Ingley (Nick Offerman), mediante una página web.

En cuestión de semanas, la cinta empezó a circular de forma gratuita por internet, los medios se hicieron eco de la noticia y la pareja, que se había enterado tarde del hurto, trató sin suerte de evitar su propagación entre abogados, matones y detectives privados. Finalmente, Pamela Anderson y Tommy Lee cedieron los derechos de la sex tape para que se emitiera online, subestimando el alcance que iba a tener internet.

Cardados y baquetas

La ficción de Hulu ahonda así en uno de los episodios más controvertidos y rocambolescos en la vida de sus protagonistas, sobre todo en la de Anderson, que tras el fracaso de su película Barb Wire vio cómo este incidente terminaba por enterrar sus aspiraciones profesionales.

En una entrevista reciente para Net-A-Porter, Lily James aseguraba que intentó que la canadiense formara parte de la serie e incluso trató de contactar con ella sin éxito. “Hasta justo antes de empezar a rodar tenía la esperanza de que podríamos hablar”, afirmaba la británica: “Mi única intención era cuidar la historia e interpretar a Pamela de forma auténtica”.

James reconocía que ella misma tuvo dudas sobre si sería capaz de meterse en la piel de la icónica estrella. “Nunca he trabajado tan duro”, contaba: “He leído los libros de Anderson, he leído sus poesías, puedo repetirte todas sus entrevistas”. En cuanto a la transformación física, llegaba a la sala de maquillaje a las 3:30h de la mañana, se ponía la peluca, la placa para el pecho y salía siendo Anderson cuatro horas después: “Nunca había hecho nada donde pareciera tan diferente a mí misma. Cuando volvía a ser Lily, era como si me quitaran los superpoderes”.

Para Sebastian Stan también fue “un proceso de locos” conseguir la apariencia de Lee e imitarlo como músico: “Sabía que iba a ser un reto porque no tengo un solo tatuaje en mi cuerpo ni toco la batería”. El actor aprendió a dominar el arte de las baquetas en tres meses: “No podía alcanzar sus 25-35 años de experiencia, pero te fijas en todo. Eres como un periodista. Analizas cada entrevista, todo lo que puedes encontrar e investigar. Leí su libro, tomé clases de batería y lo hice lo mejor que puede”.

Aunque Pam & Tommy se centrará en la historia del vídeo erótico, recordemos que la pareja vivió un tumultuoso matrimonio de tres años entre peticiones de divorcio y denuncias por abuso por parte de la actriz (Lee llegó a ser condenado a seis meses de prisión por haber golpeado a Anderson), y del que nacieron dos hijos, Brandon y Dylan. A día de hoy, los protagonistas mantienen una buena relación y Pamela afirmaba hace unos años que Tommy Lee ha sido el amor de su vida.

