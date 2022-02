Sebastian Stan nos da las claves de 'Pam & Tommy': "Dejamos de pensar en Pamela y Tommy como seres humanos"

Sebastian Stan (Rumania, 1982) no puede evitar contagiar su pasión por Pam & Tommy cuando lo entrevistamos por videollamada. Se ríe recordando su transformación en Tommy Lee, el batería de los Mötley Crüe al que dudó poder interpretar; habla con admiración sobre Lily James, su Pamela Anderson en esta convulsa aventura que recrea el escandalo sexual de la pareja en los años 90; y reivindica con entusiasmo un proyecto que denuncia lo vivido por la pareja.

La ficción de Hulu, que se estrena el 2 de febrero en Disney+, ahonda en uno de los momentos más difíciles y mediáticos en la vida del matrimonio, cuando a mediados de los 90 un vídeo íntimo de Anderson y Lee se filtró en internet.

Si bien el actor ha demostrado en innumerables ocasiones que es mucho más que ese taciturno Bucky Barnes del MCU (basta con echar un vistazo a sus papeles más recientes en La suerte de los Logan, Yo, Tonya, Destroyer o la próxima Fresh), Tommy Lee promete terminar de catapultar al polifacético y entregado actor. Hablamos con él sobre el personaje que podría marca un punto de inflexión en su carrea, ese que al principio no se atrevía a hacer. Menos mal que el director Craig Gillespie, al que conoció en Yo, Tonya, lo hizo cambiar de opinión.

¿Cómo te preparaste para interpretar a Tommy Lee?

Afortunadamente, YouTube fue de gran ayuda en este proceso porque hay mucho material e información, conciertos en los que lo puedes ver tocando la batería para captar su energía y cómo era. También hay muchas entrevistas online, desde que era superjoven hasta ahora, y las revisaba una y otra vez. Creaba playlists con su voz y me iba a correr mientras las escuchaba en bucle, cada minuto del día, tanto como podía [ríe].

Si interpretas a alguien que existe, tienes la bendición y la maldición de que hay mucha información sobre ellos ahí fuera: puedes sacar mucho de eso, pero también significa que la gente compara más, hay expectación y sin duda sientes esa presión por el reto de meterte en la piel de una persona real. Se trata de repetir, de ver el material una y otra vez, de escuchar los audios una y otra vez, de aprender a tocar la batería cuando no lo has hecho nunca. Haces eso tanto como puedes para después ser libre en el momento de rodar una escena.

¿Cómo ha sido recrear este momento tan convulso en la vida de Pamela Anderson y Tommy Lee con Lily James?

Te diría que no conocí a Lily James hasta el final del rodaje. Honestamente, nunca la vi sin el pelo rubio [ríe]. Ella está irreconocible, en esta actuación ofrece algo completamente diferente a lo que ha hecho antes. La verdad es que conectamos desde el principio, sabíamos que teníamos que estar unidos. Al principio, le escribí un mensaje y le dije: "Igual necesito cogerte de la mano para algunas de estas escenas, así que también tienes la mía si lo necesitas".

Estoy muy agradecido de lo generosa que ha sido como compañera y de su nivel de compromiso, creo que me ha empujado a ser mejor de muchas formas. Ambos estábamos aterrados, obviamente, son dos personajes enormes a los que interpretar. Yo nunca he tenido un tatuaje en mi cuerpo y la idea de hacer a alguien tan diferente a mí era terrorífica. Pero entonces hicimos una prueba de cámara, con este nuevo aspecto gracias al increíble trabajo del equipo de maquillaje y peluquería, nos miramos y nos dijimos: "Vale, creo que tenemos posibilidades".

¿Qué sentiste al leer el guion por primera vez y descubrir que ibas a tener que hablar con tu pene?

La primera vez que leí el guion sentí miedo. Admito que estaba muy preocupado por no poder ser el actor capaz de hacer a este personaje. Pero Craig Gillespie parecía pensar que lo era y confío mucho él, así que de alguna manera tenía que quitarme a mí de en medio y seguir a Craig durante todo el camino.

Además, los guiones estaban muy bien escritos, muchos de los diálogos de Tommy estaban ya en las páginas y sentí que los guionistas habían investigado mucho. La escena a la que te refieres es una referencia al libro que Tommy Lee escribió, Tommyland, en el que habla de forma muy abierta sobre sus conversaciones con su pene, y así es como acabó ahí.

La serie arranca con varias escenas de sexo. ¿Se acostumbra uno alguna vez a ellas?

Cualquier tipo de escena íntima en cualquier proyecto es incómoda y rara por el hecho natural de que estás tú y varios miembros del equipo haciéndose cargo del sonido, la luz, la cámara, tratando de conseguir la toma. Siempre es un poco raro. Pero por suerte tuvimos a una gran coordinadora de intimidad [Katherine O'Keefe] y, junto a ella, a Craig Gillespie.

Nos reuníamos, nos enfocábamos en cada escena y nos preguntábamos a nosotros mismo: ¿Es esto necesario? ¿Ayuda a contar la historia? ¿Qué estamos intentando contar con ello? ¿Hay algo que no necesitemos hacer? Todo el mundo fue muy sensible respecto a esto. Es una colaboración, debe haber comunicación abierta porque tiene que haber una confianza establecida.

'Pam & Tommy' nos adentra ligeramente en el panorama musical en la Los Ángeles de los 90, un periodo crucial en la carrera de Tommy Lee.

Como te decía, los guiones estaban tan bien escritos... Y sí, los 90 fueron una época interesante, un cambio respecto a los 80, porque había una nueva ola musical que llegaba. Por ejemplo, estaba Nirvana, nadie había oído hablar de aquella banda de Seattle. Nuestros guionistas investigaron absolutamente todo para la serie e intentaron recoger de la mejor manera posible cómo era esa época para los involucrados.

La serie muestra lo crueles e injustos que fueron los medios, el sistema judicial o la opinión pública con Pamela tras la filtración, comprendemos todo lo que ella perdió mientras Tommy se convertía en una especie de dios del sexo. ¿Pero qué crees que robó esa sex tape a Tommy?

Es una buena pregunta, pero no estoy seguro de saber la respuesta, la verdad. Creo que viendo la serie deberíamos hacernos esa pregunta, y también deberíamos enfocarnos en lo que le quitó a ella y lo que les quitó a ambos como una pareja que quería tener hijos. Dejemos de lado por un momento en qué punto estaban sus carreras; lo más importante en la serie es que estamos intentando verlos como seres humanos.

Queremos verlos como una pareja que acaba de enamorarse de forma muy intensa y que hace lo que cualquier matrimonio de recién casados: estar conectados, compartir su amor y grabarlo. Y eso es asunto suyo, no es asunto nuestro, y no era asunto nuestro entonces. Pero obviamente fueron las víctimas de este crimen americano, por llamarlo así, y por desgracia, en determinado momento, aparentemente dejamos de pensar en ellos como seres humanos. Proyectamos ideas sobre ellos porque eran famosos o estaban en lo alto de sus carreras o eran dioses del sexo o lo que sea, y no miramos lo que había realmente debajo de eso, en lo más profundo, en ellos como seres humanos.

Ella estaba embarazada durante toda esta situación. Eso ya es suficientemente duro para alguien normal, pero si encima estás lidiando y enfrentándote a un embarazo mientras eres acosada, perseguida y escriben sobre ti, con las opiniones de todo el mundo ahí fuera... Con suerte, esta serie puede hacer que ahora entendamos mejor lo que pasó que en aquel entonces, en los 90, cuando fallaron a la hora de comprender lo que pasaba o lo comprendieron mal.

