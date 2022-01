Sebastian Stan habla sobre su pene parlanchín en 'Pam & Tommy'

El próximo 2 de febrero llega a Disney+ una de las apuestas más esperadas y arriesgadas de 2022: Pam & Tommy, la ficción de Hulu que recrea el escándalo sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee a mediados de los 90, cuando un vídeo íntimo de la pareja se filtró y expandió por internet. Unos irreconocibles Lily James y Sebastian Stan son los encargados de meterse en la piel de la actriz de Los vigilantes de la playa y el batería de Mötley Crüe durante uno de sus momentos más difíciles.

El actor que da vida al Soldado de Invierno en el MCU ha hablado recientemente sobre el proyecto y lo complicado que fue dar vida a un personaje tan diferente a él. "No tengo un solo tatuaje en el cuerpo", ha contado a Variety sobre su transformación física: "Pensaba: '¿Qué os hace pensar que puedo interpretar a este hombre?'. Pero estaba lo suficientemente intrigado como para querer ver por qué llamaba Rob Siegel [guionista y cocreador]".

"Cuando das vida a alguien de la vida real, la historia es: eres un periodista. Investigas todo lo que puedes y tratas de entender lo mejor posible", ha asegurado Stan. Parte de esa investigación pasó por leer The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band, libro de Mötley Crüe, así como la autobiografía de Lee, Tommyland, que incluía una loca confesión que veremos en pantalla.

"Me encantaría atribuirme el mérito por eso, pero simplemente estaba adaptando un capítulo de las memorias de Lee", ha afirmado Seigel sobre una escena en la que Stan mantiene una conversación con su pene animatrónico, al que le presta voz Jason Mantzoukas, sobre si casarse o no con Pamela Anderson: "Hulu nos apoyó muchísimo".

Para Stan, fue, de alguna forma, una secuencia en la que pudo identificarse con el personaje: "Al final, me lo tomé como si se tratara de una conversación íntima entre amigos que uno puede tener cuando se está enamorando".

El director Craig Gillespie ha asegurado que la escena fue "incómoda", relatando que había cuatro marionetistas encargados de hacer hablar al pene. "¿Cuánto es demasiado y empiezas a perder su tormenta emocional de lo que está pasando? Con suerte, funcionará", ha afirmado el cineasta.

