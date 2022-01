Pamela Anderson no quiso aconsejar a Lily James para 'Pam & Tommy': "Hasta el último momento pensé que podríamos hablar"

2022 llega cargado de series tan prometedoras como Pam & Tommy, la apuesta de Hulu en la que Lily James y Sebastian Stan recrean el escándalo sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee, y que podremos ver en Disney+ el próximo 2 de febrero.

La ficción, que también cuenta en su reparto con Seth Rogen, ahonda así en uno de los episodios más controvertidos en la vida de sus protagonistas: el escándalo en el que se vieron envueltos la actriz y el batería cuando un vídeo sexual de su luna de miel fue filtrado en la red sin su consentimiento.

En una entrevista reciente para NET-A-PORTER, Lily James ha hablado por primera vez sobre el proyecto y sobre cómo quiso que Anderson fuera parte en él, aunque finalmente no lo logró. "Tenía la esperanza de que se involucraría", ha asegurado: "Ojalá hubiera sido diferente. Mi única intención era cuidar la historia e interpretar a Pamela de forma auténtica".

Al ser preguntada sobre si había contactado con la estrella de Los vigilantes de la playa por su cuenta, James ha respondido que sí: "Hasta justo antes de empezar a rodar tenía esperanzas de que podríamos hablar".

"Cuando recreas a cualquier personaje, te aproximas a la vida de otra persona sin tener toda la información necesariamente, así que tuve que confiar mucho en el director", ha añadido: "Pero quería provocar una conversación y quería ser parte de estos intentos de cambio. Me doy cuenta de que mucho de lo que contamos es increíblemente sensible y difícil. Así que, como actriz, hasta cierto punto lo que haces es abrirte mucho para hablar de eso".

Transformándose en Pamela

James ha reconocido que ella misma tuvo dudas sobre si sería capaz de meterse en la piel de la icónica Pamela Anderson. "Nunca he trabajado tan duro", ha asegurado: "He leído los libros de Anderson, he leído sus poesías, puedo decirte todas sus entrevistas". En cuanto a la transformación física para parecerse a la estrella, la actriz asegura que se lo debe al "increíble equipo" que hizo posible que se pareciera a Pamela, pero permitiéndole actuar.

Al parecer, James llegaba a la sala de maquillaje a las 3:30h de la mañana, se ponía la peluca, la placa para el pecho y salía como Anderson cuatro horas después. "Nunca había hecho nada donde pareciera tan diferente a mí misma", ha contado: "Y me gustaría continuar por este camino porque siento que hay algo muy liberador en hacerlo". James también afirma que odiaba volver a ser Lily tras interpretar a Pamela: "Era como si te quitaran los superpoderes".

