Las series más esperadas de 2022: fechas de estreno en Netflix, Disney+, Amazon, HBO Max y más

La pequeña pantalla seguirá haciéndose grande en 2022, con regresos esperadísimos como el de Stranger Things, el estreno del spin-off de Juego de tronos, la ansiada serie de El señor de los anillos y más apuestas marvelitas y warsies, entre otras muchas propuestas. Esto es lo que nos depara la TV en los próximos 12 meses (aquí puedes consultar las películas más esperadas de 2022).

'Euphoria' 2T (10 de enero en HBO Max)

Tráiler de la segunda temporada de "Euphoria", que ya tiene fecha de estreno Tráiler de la segunda temporada de "Euphoria", que ya tiene fecha de estreno

¿Pensabas que sus problemas se habían acabado? La segunda temporada de Euphoria vuelve con Rue (Zendaya), Jules (Hunter Schafer) y sus compañeros enfrentándose a las vicisitudes de la adolescencia: Rue ha recaído en su adicción, Maddy (Alexa Demie) se plantea un embarazo y Cassie (Sidney Sweeney) vive una crisis de identidad que le lleva a un cambio de aspecto radical.

'El Pacificador' (13 de enero en HBO Max)

'El Pacificador'. 'El Pacificador'.

Uno de los grandes descubrimientos de El Escuadrón Suicida de James Gunn fue el villano con casco más hortera y carismático que conocerás, interpretado por John Cena. El personaje se ha ganado serie propia en la que Gunn promete explorar sus orígenes. Él, por su parte, deberá soportar las burlas de los trabajadores de Amanda Waller (Octavia Spencer). Y, sí, nosotros también estamos deseando conocer a su mascota, Eagly.

'Feria: la luz más oscura' (28 de enero en Netflix)

Una de las apuestas más potentes de Netflix España llegará en enero de 2022. El thriller fantástico creado por Agustín Martínez y Carlos Montero sigue a dos hermanas adolescentes que descubren que sus padres son unos monstruos. Se ambienta en la sierra andaluza en los años 90 y está protagonizado por Carla Campra, Ana Tomeno, Isak Férriz, Marta Nieto y Ángela Cremonte, entre otros.

'The Afterparty' (28 de enero en Apple TV+)

A The Afterparty le sobran razones para atraer tu atención. Tiffany Haddish lidera un reparto en el que se agolpan nombres propios como Ike Barinholtz, Ilana Glazer, Jamie Demetriou o Dave Franco, y sus creadores son Chris Miller y Phil Lord (Spider-Man: Un nuevo universo, La LEGO película, Infiltrados en clase). Pero la trama ya es suficiente para erizar nuestro sentido seriéfilo: un asesinato tiene lugar durante una reunión de instituto y cada episodio muestra lo ocurrido desde la perspectiva de un personaje, cambiando de género según la personalidad del narrador.

'Pam & Tommy' (2 de febrero en Star, Disney+)

Teaser tráiler de 'Pam & Tommy ' Teaser tráiler de 'Pam & Tommy '

"Es genial ser rubia. Con expectativas bajas es muy fácil sorprender a la gente". En 2021, Lily James se apropiaba de la frase, la melena rubia y el estilismo de Pamela Anderson en el primer vistazo a Pam & Tommy, la serie de Hulu en la que da vida a la explosiva protagonista de Los vigilantes de la playa. James, irreconocible, y Sebastian Stan recrearán el escándalo sexual de Anderson y Tommy Lee, con la sex tape más mediática de los 90.

'¿Quién es Anna?' (11 de febrero en Netflix)

Shonda Rhimes regresa en 2022 a Netflix con esta nueva serie basada en hechos reales, que gira en torno a la investigación de la periodista Vivian (Anna Chlumsky) sobre el caso de Anna Delvey (Julia Garner), la legendaria heredera alemana de Instagram que robó los corazones de la alta sociedad de Nueva York... y también su dinero.

'The Marvelous Mrs. Maisel' 4T (18 de febrero en Amazon Prime Video)

'The Marvelous Mrs. Maisel' - Teaser tráiler de la temporada 4 'The Marvelous Mrs. Maisel' - Teaser tráiler de la temporada 4

Estamos en 1960 y ya se respira el cambio. Buscando perfeccionar su espectáculo, Midge (Rachel Brosnahan) encuentra un trabajo que le permite total libertad creativa, pero su compromiso con su oficio crea una brecha entre ella y su familia y amigos. La nueva temporada promete ser atrevida, intransigente e hilarante, y cuenta con estrellas invitadas como Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters y Jason Alexander.

'Vikingos: Valhalla' (25 de febrero en Netflix)

El spin-off de Vikingos llega con navegantes intrépidos, berserkers sedientos de sangre y reinas intrigantes. Sam Corlett (Las escalofriantes aventuras de Sabrina) da vida a Leif Eriksson, un marino fiel a los antiguos dioses y protagonista de la serie, mientras que Frida Gustavsson se mete en la piel de Freydis Eriksdotter, su hermana; Leo Suter es Harald Sigurdsson, un guerrero de élite; y Bradley Freegard interpreta al sabio y despiadado rey Canuto II el Grande.

'Operación Marea Negra' (en febrero en Amazon Prime Video)

'Operación Marea Negra' Cinemanía

Dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por el actor Álex González, esta apuesta española se inspira en la historia real del primer narcosubmarino interceptado en Europa. Nos trasladamos a 2019, cuando un semisumergible de construcción artesanal atraviesa el océano Atlántico con tres toneladas de cocaína en su interior. Dentro, tres hombres sobreviven a tormentas, corrientes, averías, hambre, peleas y un constante acoso policial.

'Shining Vale' (6 de marzo en Starzplay)

'Shining Vale' Cinemanía

En parte comedia familiar y en parte homenaje al terror clásico, el regreso de Courteney Cox a la TV sigue a Pat y Terry Phelps, que invierten los ahorros de toda su vida y se mudan de un estrecho apartamento en Brooklyn a una vieja mansión victoriana en Connecticut para salvar su matrimonio. La protagonista pronto empieza a percibir que no están solos en su nuevo hogar, pero será la única capaz de ver al espíritu asesino que parece estar intentando apoderarse de su cuerpo.

'Outlander' 6T (7 de marzo en Movistar+)

'Outlander' 6T Cinemanía

Los nuevos episodios estarán marcados por las secuelas del brutal ataque a Claire (Caitriona Balfe) al final de la quinta temporada, así como por las tensiones que preceden a la Guerra de la Independencia americana, cada vez más inminente. Desde su hogar en Carolina del Norte, la protagonista y Jamie (Sam Heughan) aspiran a mantener la paz y prosperar en una sociedad que, como bien conoce Claire, se encamina una gran revolución.

'Stranger Things' 4T (en verano en Netflix)

A través de sus tres temporadas, Stranger Things se ha confirmado como uno de los mayores éxitos de Netflix, fidelizando un fandom que no ha dejado de crecer. Su cuarta temporada, la más terrorífica según los Duffer, llegará en 2022 con una casa encantada, la Casa Creel, y Robert Englund, el actor detrás de Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street, quien dará vida a Victor Creel, un hombre encerrado en un hospital psiquiátrico por un horrible asesinato que cometió en los 50.

'Ms. Marvel' (en verano en Disney+)

Iman Vellami se mete en la piel de Kamala Khan, una gran fan de los superhéroes que un buen día adquiere poderes y se une a sus ídolos en la lucha contra el crimen. Después la veremos en The Marvels, dirigida por Nia DaCosta y concebida como una secuela de Capitana Marvel que reunirá a Carol Danvers (Brie Larson) con Kamala y Monica Rambeau (Teyonah Parris).

'Andor' (verano/segunda mitad del año en Disney+)

Diego Luna en 'Rogue One' Cinemanía

A la espera de que se confirme si la tercera temporada de The Mandalorian llega en 2022, el universo warsie en formato serial se sigue expandiendo. Andor, precuela de Rogue One: Una historia de Star Wars que protagoniza Diego Luna retomando su papel de Cassian Andor, ha sido descrita como un thriller de espías y cuenta en su reparto con Fiona Shaw, Stellan Skarsgård y Genevieve O’Reilly como Mon Mothma.

'The Dropout' (Disney+)

'The Dropout' Cinemanía

De ser una de las emprendedoras más aclamadas del mundo, con Steve Jobs alabándola, a perderlo todo cuando se descubrió que su presunto artefacto milagroso (una supuesta tecnología que permitiría realizar análisis de sangre instantáneos) era un engaño. Esta es la historia de Elizabeth Holmes, y así la veremos en la serie The Dropout, con Amanda Seyfried dando vida a la enigmática estafadora.

'El señor de los anillos' (2 de septiembre en Amazon Prime Video)

Primera imagen de la serie de 'El señor de los anillos' Amazon Prime Video

21 años después de pisar la Tierra Media en gran pantalla con El señor de los anillos, Amazon y J. A. Bayona vuelven al mundo de Tolkien durante la Segunda Edad, con la creación de los anillos de poder, la derrota de Sauron y Númenor como escenario principal. La apuesta, con un presupusto descomunal, es una de las más esperadas y ambiciosas del año.

'The Crown' 5T (en noviembre en Netflix)

Elizabeth Debicki en 'The Crown' Cinemanía

Las dos últimas temporadas de The Crown tendrán lugar en los 90 y principios de los 2000, una de las peores etapas en la vida de los personajes con el fatídico accidente que acabó con la vida de Diana en París en 1997. Imelda Staunton será la reina Isabel II, mientras que Jonathan Pryce tomará el relevo como el príncipe Felipe y Elizabeth Debicki sustituirá a la aclamada Emma Corrin en la piel de Diana de Gales. Dominic West será su príncipe Carlos, Lesley Manville interpretará a la princesa Margarita y Khalid Abdalla a Dodi Al-Fayed.

Sin fecha de estreno

'Los Bridgerton' 2T (Netflix)

La sensación absoluta de las Navidades de 2020, basada en las novelas de Julia Quinn, regresará con una segunda entrega centrada en Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). La trama, que adaptará el libro El vizconde que me amó, explorará el triángulo amoroso del primogénito de los Bridgerton con la joven con la que quiere prometerse, Edwina (Charithra Chandran), y la hermana mayor de esta, Kate (Simone Ashley).

'Sandman' (Netflix)

La adaptación del célebre cómic de Neil Gaiman ha tardado en llegar, pero, tras varios intentos fallidos, ya está aquí. Tom Sturridge y su Sueño (o Morfeo) aterrizan en nuestro mundo para iniciar una aventura épica en busca redención, acompañados por Gwendoline Christie dando vida a Lucifer, Charles Dance como Roderick Burgess, Boyd Holbrook como el Corintio o Kirby Howell-Baptiste en el papel de Muerte.

'Élite' 5T (Netflix)

Valentina Zenere y André Lamoglia Cinemanía

La argentina Valentina Zenere y el brasileño André Lamoglia se suman a la quinta temporada de Élite como la heredera de los negocios de la noche ibicenca y el hijo de un futbolista, respectivamente. Además, Netflix ha renovado la serie por una sexta entrega.

'Valeria' 3T (Netflix)

Confirmamos que un pintalabios rojo es capaz de remontar hasta el peor día. Los dramas de #ValeriaNetflix regresarán para una tercera y última temporada. pic.twitter.com/kClSswDVPX — Netflix España (@NetflixES) October 28, 2021

La plataforma ha confirmado la tercera y última temporada de Valeria, la apusta basada en las novelas de Elísabet Benavent y protagonizada por Diana Gómez, Silma López, Paula Malia, Teresa Riott y Maxi Iglesias.

'Alma' (Netflix)

'Alma' Cinemanía

Netflix España prepara esta ficción de misterio creado por Sergio G. Sánchez (El secreto de Marrowbone). Mireia Oriol protagoniza esta historia sobre una joven que resulta ser la única superviviente de un accidente de autobús en el que viaja con sus compañeros. Cuando despierta en el hospital, no recuerda nada del incidente ni de su vida.

'Bienvenidos a Edén' (Netflix)

'Bienvenidos a Edén' Cinemanía

Otro thriller para 2022, aunque este parte de una pregunta aparentemente sencilla: ¿Eres feliz? Amaia Salamanca convierte una isla paradisíaca en una cárcel de la que los protagonistas no podrán huir en esta ficción trepidante.

'La noche más larga' (Netflix)

'La noche más larga' Cinemanía

Prisión Psiquiátrica Monte Baruca, es 24 de diciembre y empieza a oscurecer. Un grupo de hombres armados rodean el complejo y cortan las comunicaciones con el exterior. Su objetivo: capturar a Simón Lago, un peligroso asesino en serie. Pero Hugo, el director de la prisión, se niega a obedecer y se prepara para resistir el ataque. Víctor Serra y Xosé Morais dirigen a Alberto Ammann durante seis episodios que suceden en una única noche.

'Hasta el cielo' (Netflix)

'Hasta el cielo' Cinemanía

La adaptación de la película de Daniel Calparsoro continuará la historia de la banda de ladrones que puso en jaque al cuerpo de Policía de Madrid. Como en el largometraje, la dirección correrá a cargo de Daniel Calparsoro, y Jorge Guerricaechevarría firmará el guion de esta nueva ficción protagonizada por Luis Tosar, Asia Ortega, Álvaro Rico, Asia Ortega Leiva Alana Porra, Patricia Vico, Ayax Pedrosa, Dollar Selmouni, Richard Holmes y Carmen Sánchez.

'La chica de nieve' (Netflix)

'La chica de nieve' Cinemanía

Próximamente llegará a la plataforma la adaptación de la novela homónima de Javier Castillo. La acción se trasladará de Nueva York a Málaga durante la cabalgata de Reyes. Milena Smit (Madres paralelas) será la encargada de dar vida a la periodista que investiga la desaparición de una niña.

'La Casa del Dragón' (HBO Max)

• Después de ocho temporadas, Juego de tronos llegó a su final, pero la historia no acaba allí. En 2022 La casa del dragón, la precuela, nos trasladará 200 años antes de lo ocurrido en la serie basada en las novelas de George R. R. Martin. HBO Max ha lanzado el teaser de la serie que cuenta la historia de la Casa Targaryen. Tráiler de 'La Casa del Dragón'

El universo creado por George R. R. Martin se expande ahora con La Casa del Dragón, precuela que nos sitúa 200 años antes de los eventos de Juego de tronos para contarnos la historia de la Casa Targaryen. Entre los protagonistas, tenemos a Matt Smith en el papel del príncipe Daemon Targaryen, Olivia Cooke como la reina Alicent Hightower, Paddy Considine encarnando al rey Viserys Targaryen y Emmy D'Arcy dando vida a la princesa Rhaenyra Targaryen.

'Killing Eve' 4T (HBO Max)

La relación que une a Villanelle con Eve es una de las más fascinantes de la televisión, sobre todo gracias a las interpretaciones de Jodie Comer y Sandra Oh. Nos tocará despedirnos de ellas con la cuarta y última temporada de la serie, en la que Eve emprende una venganza suicida mientras Villanelle encuentra sitio en una nueva comunidad con el propósito de limpiar su reputación y demostrarse a sí misma que no es un monstruo.

'The Last of Us' (HBO Max)

'The Last of Us' Cinemanía

Publicado en 2013, el videojuego The Last of Us causó sensación en el mundillo gamer por su guion lleno de ambigüedades morales, su tono contemplativo y su pulido aspecto técnico. Pedro Pascal y Bella Ramsey recorren ahora unos EE UU zombificados como Joel y Ellie, héroes postapocalípticos de este juego de Naughty Dog, a las órdenes del showrunner Craig Mazin.

'¡García!' (HBO Max)

Basada en la novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos, la historia se ambienta en una hipotética España actual, donde Antonia (Veki Velilla), una joven periodista de investigación, descubre una conspiración urdida hace décadas: la existencia de un superagente criogenizado, García (Francisco Ortiz), creado en un laboratorio en los años 50 por los servicios secretos del general Franco. Un soldado perfecto con una fuerza sobrehumana y programado para obedecer órdenes sin cuestionarlas al que Antonia acaba de despertar después de seis décadas congelado.

'Conversations With Friends' (HBO Max)

'Conversations with Friends' Cinemanía

Sally Rooney escribió con Normal People la novela más honesta y alejada de arquetipos sobre el primer amor, y su adaptación televisiva lo respetó con todos los elementos audiovisuales a su disposición. HBO Max nos traerá Conversations With Friends, basada en la primera novela de Rooney (Conversaciones entre amigos en castellano), con Alison Oliver, Sasha Lane, Joe Alwyn y Jemima Kirke. Se trata de un complejo 'ménage à quatre', una historia de amores libres y relaciones ambiguas que ofrece un retrato honesto de una generación que rechaza las etiquetas impuestas.

'Tokyo Vice' (HBO Max)

'Tokyo Vice' Cinemanía

El regreso de Michael Mann a la televisión viene acompañado de criminales, yakuzas, Rinko Kikuchi, Ansel Elgort, Ken Watanabe y seguro que neones, muchos neones. Tokyo Vice adapta un libro homónimo (Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan) en el que el escrito por Jake Adelstein rememora sus años en Tokio y su experiencia siendo el primer periodista no japonés del mayor periódico nipón, el Yomiuri Shimbun.

'Moon Knight' (Disney+)

Tras un primer año conquistando la TV, Marvel Studios sigue expandiéndose en este formato con otras apuestas que prometen seguir apostando por la originalidad. Entre ellas está Moon Knight, con Oscar Isaac y Ethan Hawke como el Caballero Luna y el villano (podría tratarse de Drácula). Isaac regresa a la Casa de las Ideas tras X-Men: Apocalipsis en la piel de un mercenario con personalidad múltiple a las órdenes de la dupla del terror indie formada por Justin Benson y Aaron Moorhead.

'She-Hulk' (Disney+)

Tatiana Maslany se mete en la piel de la prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo), Jennifer Walters, en esta serie del MCU centrada en sus actividades justicieras una vez recibe una urgente transfusión de sangre de su familiar y ella misma se transforma en una gigante verde creada íntegramente por CGI. Eso sí, al contrario que Hulk, conservando su intelecto, lo que le permite seguir ejerciendo la abogacía. Ruffalo también se pasará por la ficción.

'Secret Invasion' (Disney+)

'Secret Invasion' Cinemanía

La nueva serie del MCU, encabezada por Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn, adapta un popular arco de los cómics según el cual la raza alienígena de los Skrull se infiltraban en nuestro planeta haciéndose pasar por políticos, superhéroes y otras figuras relevantes de la vida terráquea. En el reparto también encontraremos a Emilia Clarke, Olivia Colman y Kingsley Ben-Adir.

'Obi-Wan Kenobi' (Disney+)

Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi en la trilogía de 1999 a 2005 Lucasfilm-Disney

La serie consagrada al Caballero Jedi de Ewan McGregor se ambienta diez años después de La venganza de los Sith y promete mantener una continuidad con las controvertidas precuelas de George Lucas. El protagonista estará acompañado de Hayden Christensen como Darth Vader y de Joel Edgerton y Bonnie Piesse, que también vuelven con Owen y Beru Lars. Se estrenan en la Galaxia muy, muy lejana Indira Varma, Kumail Nanjiani, Benny Safdie, Sung Kang y Moses Ingram.

'Willow' (Disney+)

Ron Howard dirigió Willow en 1988, respondiendo a la fiebre por la fantasía heroica con una película llena de encanto, sustentado en su mayor parte sobre la dupla Warwick Davis/Val Kilmer. Solo el primero de ellos va a estar presente en la serie que Disney+ desarrolla a partir del filme de Howard. Dirigida por Jonathan Entwistle, acompañarán a Davis Dempsey Bryk, Amar Chadha-Patel, Ellie Bamber, Tony Revolori y Erin Kellyman.

'The Boys' 3T (Amazon Prime Video)

Jensen Ackles como Soldier Boy Cinemanía

The Boys llegó a Amazon Prime Video para arrasar y corromper el concepto de héroe a través de los Siete, ese grupo de vigilantes ególatras que hacían más mal que bien en la sociedad. La tercera entrega seguirá provocando que perdamos la fe en los héroes con un nuevo supergrupo, Payback, que en los cómics precedió a los Siete y que está liderado por Soldier Boy (Jensen Ackles), una de las primeras personas inyectadas con compuesto V. Según el showrunner Eric Kripke, este será peor que Homelander y Stormfront.

'Daisy Jones & The Six' (Amazon Prime Video)

'Daisy Jones & The Six' Cinemanía

Reese Witherspoon adapta el superventas de Taylor Jenkins Reid, con Riley Keough y Sam Claflin al frente de esta historia sobre el auge y caída de una banda de rock en los EE UU de los años 70. Scott Neustadter y Michael H. Weber ((500) días juntos, The Disaster Artist) firman como showrunners.

'La edad de la ira' (ATRESplayer PREMIUM)

'La edad de la ira' Cinemanía

Adaptación de la novela homónima de Nando López, que aborda las dificultades sociales y personales que afectan a la adolescencia actual, este thriller está protagonizado por Manu Ríos, Amaia Aberasturi, Daniel Ibáñez y Carlos Alcaide. La ficción arranca con el asesinato de un hombre, presuntamente a manos de su hijo Marcos, un incidente que provocará que alumnos y profesores del instituto se pregunten qué ha fallado para que un chico popular haya acabado cometiendo semejante crimen.

'Vestidas de azul' (ATRESplayer PREMIUM)

'Vestidas de azul' Cinemanía

Veneno, la serie de Javier Ambrossi y Javier Calvo sobre la vida de Cristina Ortiz Rodríguez, conocida como La Veneno, fue todo un éxito de crítica y público con su reivindicación de la apasionante vida del icono trans. No es de extrañar que Atresmedia haya querido apostar por una continuación de la historia, que se llamará Vestidas de azul. Aunque de momento no han trascendido detalles sobre la nueva entrega, sabemos que continuará con el legado de la serie original de 'Los Javis'.

'UPA Next' (ATRESplayer PREMIUM)

'UPA Next' Cinemanía

La plataforma estrenará próximamente UPA Next, una nueva serie original que tiene como escenario la academia Carmen Arranz, la escuela de artes escénicas más famosa de nuestra televisión gracias a Un paso adelante. La nueva apuesta retoma el mundo de su predecesora y recupera a algunos de sus personajes más emblemáticos. Así, los nuevos capítulos reavivarán las tramas protagonizadas por alumnos y profesores que hicieron de la ficción de Antena 3 un auténtico fenómeno fan.

'The Continental' (Starz)

'John Wick 3' Lionsgate

Regresamos al universo de John Wick con Mel Gibson en la piel de un personaje llamado Cormac. El título de la serie, cómo saben de sobras los seguidores de la saga, hace referencia al hotel ubicado en Nueva York que sirve de refugio a los asesinos a sueldo más letales. La acción se situará cuatro décadas antes, a mediados de los años 70, para contarnos la creación de este peculiar establecimiento.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.