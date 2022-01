De 'Bennifer' al triángulo Aniston-Pitt-Jolie: 'Pam & Tommy' y otros escándalos amorosos que dan para una serie

Disney+ estrena el 2 de febrero una de las apuestas más esperadas del año: Pam & Tommy, la serie de Hulu que recrea el escándalo sexual protagonizado por Pamela Anderson y Tommy Lee a mediados de los 90, cuando un vídeo íntimo de la pareja se filtró en internet.

Si bien este controvertido episodio en la vida de las estrellas daba para una serie (bueno, y su relación en general), hay muchos otros romances del Hollywood moderno dignos de dar el salto a la pantalla. Repasamos algunos de los amores (y desamores) más sonados y culebroneros entre las celebrities de la Meca del cine.

Ben Affleck y Jennifer Lopez

Pensábamos que, tras aquel idilio (¡y aquel póster!) con Ana de Armas, Ben Affleck ya no podía sorprendernos, pero su reconciliación 17 años después con Jenny from the Block es material de telenovela. De momento, ya ha hecho las delicias de los nostálgicos y, pase lo que pase entre ellos (hay rumores de compromiso), 2021 siempre será recordado como el año de 'Bennifer'.

Jennifer Aniston y Brad Pitt

Era la pareja más envidiada hasta que llegó ella: Angelina Jolie. La serie daría para una presentación por parte de amigos en común, una boda de cuento de hadas, un cameo en Friends y una traición a nivel global. “El mundo quedó sorprendido y yo me quedé sorprendida”, aseguraría Aniston en su primera entrevista tras su separación. Además, esta ficción podría tener precuela con Billy Bob Thornton y Laura Dern.

Sienna Miller y Jude Law

Y la niñera en discordia. La polémica ruptura entre los actores, en aquel momento prometidos, dio pie a un sinfín de chistes, incluyendo el gag de Sexo en Nueva York 2. En 2020, la actriz hablaba por primera vez sobre la espantosa separación tras la infidelidad de Law, al que había conocido rodando Alfie, con la niñera de sus hijos: "Solo tenía 23 años, pero si puedes superar eso, puedes con cualquier cosa".

Bruce Willis y Demi Moore

Boda en Las Vegas, Demi desnuda y embarazada en Vanity Fair, infidelidades y un amor que rebasó su separación. Tanto se quieren ahora que incluso pasaron la cuarentena juntos, con pijamas horteras a juego. Además, esta historia de (des)amor con un final más feliz que el de cualquier cuento edulcorado de Disney también tiene posible segunda temporada con Ashton ‘yogurín’ Kutcher.

Nicole Kidman y Tom Cruise

El rodaje de Eyes Wide Shut ya da para una ficción, pero esta unión que se vendía perfecta fue mucho más que la desafortunada realización de un clásico: cienciología, rumores de homosexualidad, hijos adoptivos y esa foto de Nicole feliz tras firmar el divorcio. En 2001, la actriz confesaría al presentador David Letterman sobre su separación: “Bueno, ahora puedo llevar tacones”.

Ethan Hawke y Uma Thurman

Él había sobrevivido al estrellato infantil. Ella, a un matrimonio con Gary Oldman. El rodaje de Gattaca los unió en 1996, se casaron dos años después tras la segunda proposición de Hawke y sumaron títulos de éxito por separado (Training Day, Kill Bill), hasta que ella se enteró del affaire de su marido con una modelo por la prensa.

Kristen Stewart y Robert Pattinson

Dos de los actores más aclamados de su generación se enamoraron en Crepúsculo, para alegría de los fans de la saga vampírica, pero todo acabó con una sonada infidelidad por parte Stewart con el director Rupert Sanders. La verdad es que sus respectivas carreras han mejorado considerablemente desde que se dejaron de hincar el diente el uno al otro.

Hugh Grant y Elizabeth Hurley

Y hablando de infidelidades, cómo olvidar aquel incidente en junio de 1995 cuando Grant, con unas copas de más, fue cazado por la policía en pleno centro de Los Ángeles mientras una prostituta llamada Divine Brown le practicaba una felación. Hurley le perdonó, pero terminarían rompiendo con el cambio de siglo. Eso sí, ahora son buenos amigos. Como anécdota, la gente cercana a la actriz se refiere a Grant como Hugh Grumplestiltskin "porque es muy gruñón", ha explicado ella.

Jack Nicholson y Anjelica Huston

Anjelica Huston ha contado que se enamoró por primera vez de Jack Nicholson cuando lo vio en Easy Rider. Su relación fueron 17 años de idas y venidas, de matrimonios que no llegaban y tratamientos de fertilidad, de infidelidades de él y muchas lágrimas de ella, y un parón en el que Huston estuvo en una relación de maltrato con Ryan O’Neal.

Meg Ryan y Dennis Quaid

Las reinas de las comedias románticas de los 90 protagonizaron sus propios escándalos en la vida real: Julia Roberts fue la 'novia a la fuga' de Kiefer Sutherland, y Meg Ryan se adelantó al triángulo Pitt-Aniston-Jolie rompiendo un aparentemente consolidado matrimonio con Denis Quaid por un breve romance con Russell Crowe. Muchos siguen diciendo que el incidente costó a la actriz su carrera, aunque ella se lo achaca al cambio de registro que supuso En carne viva.

