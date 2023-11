Todo lo que debes recordar antes de ver el final de 'Ataque a los titanes'

Ataque a los titanes lleva en emisión desde 2013. Diez años en los que la popular serie basada en el manga homónimo de Hajime Isayama ha logrado convertirse en uno de los títulos más populares a nivel mundial. Este fin de semana, concretamente el próximo 4 de noviembre, llegará a su desenlace con la emisión de un capítulo final de 85 minutos de duración.

El episodio especial forma parte de la cuarta temporada que, aunque empezó en 2020, llegará a su fin tres años después tras haber sido separada en varias partes. Como sabemos que ha sido un largo viaje y que las constantes interrupciones dificultan que se pueda recordar todo, te traemos lo más importante que debes saber antes de ver el gran final.

Nunca fue todo como parecía. La serie iba a tratar sobre exterminar a los titanes. Así lo prometió Eren Jaeger cuando uno de ellos devoró a su madre. Sin embargo, estas criaturas estaban muy relacionadas con los seres humanos, como se demostró cuando el propio Eren descubrió su capacidad para transformarse en uno de ellos, el Titán de Ataque.

Eren se alista al Ejército junto a sus amigos Mikasa Ackerman y Armin Arlert. Pronto consiguieron hacer más amistades, pero también llegaron las traiciones. Annie, Reiner y Bertholdt eran el Titán Hembra, el Acorazado y el Colosal, respectivamente. Ambos habían conspirado para atacar a la humanidad del interior de las murallas, lo que significaba que había también gente fuera de ellas y que los enemigos no solo eran los gigantes monstruosos.

Eren Jaeger y el resto de protagonistas al comienzo de la serie. Ataque a los titanes

También había adversarios dentro, pues una misteriosa realeza había perpetrado durante siglos su voluntad de mantener en su poder al Titán Fundador y hacer que los eldianos, los habitantes de las murallas, olvidasen todo su pasado. Así, los Reiss, descendientes de la familia Fritz, habían respetado un pacto de paz con la gente de Marley, al otro lado del océano. Todo esto peligró a raíz de que Grisha Jaeger, el padre de Eren, robara el poder del Titán de Ataque y cruzara el mar para obtener el Fundador y comenzar el renacimiento de Eldia.

Eren heredó el Titán de Ataque, y sin saberlo también el Fundador. Para ello, su padre lo convirtió en titán y se dejó devorar por su hijo. Los protagonistas fueron descubriendo todos estos secretos a lo largo de las primeras temporadas, pero el punto de inflexión fue cuando llegaron al sótano de Eren, en la ciudad de Shiganshina, y descubrieron todo el pasado de Grisha y la existencia de Marley.

Ya en la cuarta temporada, que es la actual, la acción comenzó en suelo marleyense. Descubrimos que Marley era una gran potencia militar que había sometido a los eldianos dentro de las murallas en la isla de Paradis y que también usaba el poder del resto de los nueve titanes especiales para vencer a otras naciones vecinas. Sin embargo, habían perdido mucho poder, ya que ahora el Titán de Ataque y el Fundador pertenecían a Eren, mientras que el Colosal había pasado a Armin tras devorar a Bertholdt después de la batalla de Shiganshina.

Armin hereda el poder del Titán Colosal. Ataque a los titanes

Tampoco contaban con el Hembra, puesto que Annie seguía en Paradis cristalizada desde el día en que la capturaron. Eso dejaba a Marley con cinco en su poder: el Titán Bestia (Zeke Jaeger), el Acorazado (Reiner Braun), el Mandíbula (Porco Galliard), el Carguero (Pieck Finger) y el Martillo de Guerra, perteneciente a la familia Tybur.

Los sucesos más recientes

Los eldianos se infiltran en Marley y llevan a cabo el ataque a Liberio. Eren devora a Willy Tybur, quien se creía que portaba el Titán Martillo de Guerra. Sin embargo, era realmente su hermana Lara, aunque ella pierde ante Eren y finalmente consigue obtener su poder. Los eldianos logran escapar de la ciudad en varios dirigibles y con la guerra declarada al resto del mundo.

Imagen promocional de la cuarta temporada de 'Ataque a los titanes'. Ataque a los titanes

A bordo del dirigible hacia Paradis iban como rehenes Zeke (hermano de Eren), además de Gabi Braun y Falco Grice, dos candidatos a heredar algún titán especial. Esto motiva que Marley decida iniciar una contraofensiva en la isla. Por otro lado, dentro de las murallas no iban del todo bien. Los jaegeristas, una facción de fanáticos seguidores de Eren, estaban tomando el control del Ejército, y sus planes no estaban del todo claros.

El grado de implicación de Eren en todo esto hizo que sus propios amigos desconfiaran de él. En la sombra, el plan de los jaegeristas era el siguiente. Zeke poseía la sangre real de la familia Fritz, así que si lograba hacer contacto con Eren, este podría activar los poderes del Fundador e iniciar el Retumbar, un poder definitivo que haría despertar a los titanes colosales del interior de las murallas para así arrasar con el resto del mundo. La división de opiniones era enorme, puesto que muchas personas del Ejército no querían activar este poder y otros solo querían usarlo como aviso.

El ataque de Marley finalmente llegó. El objetivo era evitar el contacto de Zeke y Eren. El primero tenía sus propios planes y quería el poder del Fundador para su plan de eutanasia colectiva, es decir, impedir que los eldianos pudieran volver a tener hijos para acabar progresivamente con todos ellos. Sin embargo, las intenciones de Eren eran bien distintas.

Eren y Zeke conspiraron en secreto pero con objetivos diferentes. Ataque a los titanes

En la cruenta batalla, los titanes de Marley lucharon contra los eldianos, que también contaban ahora con Zeke de su parte. Finalmente, los hermanos establecieron contacto, pero la voluntad que se cumplió fue la de Eren. No sería un pequeño aviso, sino un Retumbar al completo. Eren pretendía exterminar a toda la humanidad fuera de los muros y ya había puesto su plan en marcha.

La historia de Ymir Fritz

El origen de los titanes se remonta a 2000 años antes de los sucesos actuales. Ymir, una esclava al servicio de los eldianos, logró escapar y cayó en un hueco bajo un árbol gigante. En su interior hizo contacto con el organismo desconocido que la convirtió en un titán. Cuando logró volver a su forma humana, el rey Fritz quedó maravillado con su poder y la tomó como esposa. Juntos tuvieron tres hijas: María, Rose y Sina.

Ymir obedeció toda su vida al rey, y Eldia logró someter a las demás naciones con el poder de los titanes. Sin embargo, Ymir falleció al proteger a su marido de un intento de asesinato. El rey ordenó a sus tres hijas que devorasen a su madre para así perpetuar el poder de los titanes. Pero Ymir nunca murió del todo, ya que permaneció en los Caminos, un mundo que conectaría a sus descendientes (el pueblo de Eldia) y a los usuarios de los nueve titanes especiales durante los milenios posteriores.

Ymir Fritz se sacrificó para salvar al rey de Eldia. Ataque a los titanes

El hecho de que la familia real eldiana lograra hacer lo que quisiera con el poder del Titán Fundador se debe a la voluntad de Ymir de obedecer siempre al linaje de su esposo. Así, los Fritz pudieron ordenar la creación de las murallas cuando uno de sus reyes decidió hacer la promesa de paz con Marley y el resto del mundo. También fue esta la forma en la que lograron borrar los recuerdos de la gente dentro de los muros.

El episodio especial anterior

Todo esto cambió con Eren, que fue capaz de entender a Ymir en los Caminos y le convenció para que le entregara su poder y así activar el Retumbar. En el capítulo especial del pasado mes de marzo, Eren ya había iniciado su misión, mientras Armin (Titán Colosal), Mikasa, Levi, Hange, Connie y Jean junto a Reiner (Titán Acorazado), Annie (Titán Hembra), Gabi, Falco (Titán Mandíbula) y Pieck (Titán Carguero) dejaron atrás sus diferencias y se aliaron para detenerlo.

Perdieron a Hange por el camino, pero los héroes finalmente lograron poner en marcha una avioneta para llegar al lugar donde se encontraba Eren transformado en Titán Fundador. Su primera intención era convencer a Eren de que parase y separarlo de Zeke para inhabilitar su poder. Así será también al comienzo del último episodio, pero habrá que ver cómo se desarrolla esta batalla final que está a punto de comenzar.

Todo estaba escrito

Si algo nos ha enseñado Isayama a lo largo de estos años es que no ha dejado nada al azar. Empezando por el propio personaje de Eren. En la cuarta temporada pudimos conocer su verdadera responsabilidad en toda la historia. A través de los recuerdos del Titán de Ataque, tanto del pasado como del futuro, había sido capaz de manipular a su propio padre para obligarle a obtener el Fundador de la familia Reiss.

Todo esto lo descubrió el propio Eren cuando besó la mano de Historia Reiss, así como su destino genocida. Sin embargo, no se nos reveló todo al detalle ni él mismo le confesó algo de lo que vio a sus amigos. Esta escena, además, recoge una simbología muy importante. Sus visiones se activan al contactar con Historia, de la familia real, así como el Retumbar se inició al tocar a Zeke, también con sangre real. Además, muchos seguidores señalaron que el colgante que le ponen a la reina es muy similar a la forma que tiene Eren cuando se transforma en su versión de Titán Fundador.

Similitud entre el colgante de Historia y la forma de Eren en el Retumbar. Ataque a los titanes

Hay quienes incluso afirman que Eren no fue solo el detonante al convencer a su padre de matar a los Reiss, sino que todo pasó según su plan desde el principio, incluso la muerte de su propia madre, el hecho que cambió su vida para siempre. El final de Ataque a los titanes resolverá todas nuestras dudas, y previsiblemente también los propios intereses verdaderos de su protagonista. Si has leído el manga, ya sabrás el desenlace. Si solo has seguido la serie de anime, te tocará sorprenderte. Lo único seguro es el disfrute en la despedida de la obra de Hajime Isayama.

