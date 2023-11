'Ataque a los titanes': tráiler, fecha de estreno y todo lo que esperamos del final de la serie

Ataque a los titanes llega a su fin esta semana con la emisión de un episodio especial que concluirá la historia de Eren Jaeger y compañía. Será el desenlace definitivo para una de las series de anime más exitosas de los últimos años, que ha sido capaz de enganchar incluso a quienes no están familiarizados con la animación japonesa.

Para ir calentando motores, el pasado 28 de octubre se lanzó el tráiler de este último episodio, que tendrá una duración de 85 minutos y adaptará lo que resta del manga original escrito por Hajime Isayama. En el adelanto se puede apreciar cómo los protagonistas luchan arriesgando sus vidas para detener el Retumbar y salvar a la humanidad del genocidio perpetrado por Eren y su ejército de titanes colosales.

Desde el estreno del primer episodio de la serie en 2013, hemos visto cómo Ataque a los titanes ha ido evolucionando constantemente, añadiendo y resolviendo misterios conforme avanzaba una trama repleta de acción y mucho sufrimiento para sus personajes. Ahora, todo está a punto de decidirse en una batalla final en la que el destino de la especie humana está en juego.

El capítulo se estrenará en Japón el próximo 4 de noviembre. Queda por especificar la hora exacta a la que lo hará en España, aunque se espera que el lanzamiento se realice a través de Crunchyroll poco tiempo después de su retransmisión en el país nipón. Este episodio con aires de largometraje adaptará lo que queda del manga, desde el episodio 135 al 139. Esto es lo que podemos esperar, si la adaptación es fiel a la obra original (ALERTA SPOILERS DEL MANGA).

La batalla del cielo y la tierra

La cuarta temporada de Ataque a los titanes ha sido dividida en varias partes, por lo que es complicado situarse. Lo último que vimos fue gracias al episodio especial del pasado mes de marzo, en el que aparecieron los estragos del Retumbar y seguimos a nuestros héroes mientras establecían un plan para detener a Eren. El final fue, precisamente, la llegada de estos al lugar donde se encontraba el Titán Fundador para acabar con él por las buenas o por las malas.

El último capítulo debería empezar por donde lo dejó el anterior, con los héroes entrando en escena. Eren es una enorme masa de huesos que se desplaza junto al resto de titanes colosales mientras aplasta todo a su paso. El objetivo es encontrarle y hacerle entrar en razón, pero también hallar a Zeke para separarlos y detener el Retumbar.

Ymir observa el comienzo de la batalla. Hajime Isayama

Todo se complica cuando Armin cae en manos de Ymir, la diosa que otorgó los poderes sobrenaturales a Eren. El ahora comandante de la Legión de Paradis es una pieza clave al tener el poder del Titán Colosal, por lo que tenerlo fuera de combate es una gran desventaja para los protagonistas. Conscientes de ello, hacen todo lo posible por rescatarlo mientras se enfrentan a las hordas de titanes de tiempos pasados desplegados por el poder del Titán Fundador.

Así comienza la batalla del cielo y la tierra, que enfrenta a Eren y el poder de Ymir contra la alianza de héroes de Paradis y Marley. Pronto, matar a Eren se irá convirtiendo en la única opción para terminar con todo, a pesar de que los personajes principales no estén dispuestos a llegar a esto.

Cualquier ayuda es necesaria

El poder del Titán Fundador tarda poco en demostrar su superioridad, dejando a Mikasa, Levi y compañía contra las cuerdas. Incluso la aparición repentina de Annie, Falco y Gabi es insuficiente para darle la vuelta a la tortilla, aunque definitivamente sirve de ayuda. El hecho diferencial es, sin ninguna duda, el contacto entre Armin y Zeke en los Caminos, que sirve para que el hermano mayor de Eren decida ayudar a los aliados y hacer que los titanes dejen de atacar mientras se deja asesinar para acabar con todo.

Aunque logran detener el Retumbar, esto no será suficiente para frenar a Eren, que continúa con su forma de Titán Colosal para enfrentarse a Armin. También aparece el organismo desconocido, la extraña entidad responsable del nacimiento de los titanes. La victoria pasa por evitar que ambos hagan contacto de nuevo y reactiven el Retumbar.

El organismo desconocido es la causa de la creación de los titanes. Hajime Isayama

La responsabilidad definitiva recae sobre los hombros de Mikasa, que logra alcanzar la cabeza de Eren y se encarga de darle el golpe de gracia, dejando una de las escenas más impactantes y recordadas del manga de Ataque a los titanes. La despedida de los dos enamorados hace también que se cumpla la verdadera voluntad de Eren, con sus amigos saliendo victoriosos y él terminando definitivamente con la existencia de los titanes gracias al poder del Fundador.

Un final controversial

Armin, Mikasa y compañía consiguen frenar el Retumbar, aunque este apocalipsis titánico exterminó al 80% de la humanidad. Tiempo después, los protagonistas regresan a Paradis a petición de Historia Reiss. La isla ha sido tomada por los jaegeristas, todavía deseosos de venganza contra el resto del mundo, por lo que el grupo de personajes principales acude para plantar las semillas de la paz.

Viajan todos en grupo, a excepción de Mikasa, que permanece a los pies del árbol que apareció en el primer episodio y donde encontró a Eren durmiendo. Su encuentro con un pájaro, símbolo de la libertad, sería el final de la historia de no ser por las páginas adicionales que Isayama publicó posteriormente y en las que se vio al mismo árbol crecer y presenciar todo tipo de guerras en tiempos posteriores.

La última escena de Mikasa representa un reencuentro con Eren. Hajime Isayama

La secuencia del árbol da a entender que todo por lo que pasaron los protagonistas de la historia no ha servido para acabar con todo el sufrimiento en el mundo. Además, esta planta continúa creciendo hasta asemejarse al árbol gigante donde apareció el organismo desconocido que tomó a Ymir e inició toda la historia de los titanes. ¿Una especie de puerta abierta a la continuación de la obra? No lo sabemos, pero esto no contentó a todos los lectores.

Lo que sí sabemos es que Ataque a los titanes no ha dicho su adiós definitivo, aunque esto no necesariamente significa que veamos lo que sucede después del final de la obra principal. Esta semana se confirmó que el volumen 35 que Isayama publicará en abril de 2024 se llamará Bad Boy y narrará la infancia de Levi Ackerman, por lo que se tratará de un spin-off. Quien sabe si se adaptará al anime en un futuro, pero de momento siguen habiendo titanes en el horizonte.

