En marcha una serie (¿o una película?) en acción real de 'Cyberpunk 2077'

Las cosas no empezaron con buen pie para Cyberpunk 2077. El estudio polaco que lo desarrollaba, CD Projekt Red, era el mismo que había convertido las novelas de Andrzej Sapkowski en exitosos videojuegos, garantes a su vez de una serie para Netflix basada en The Witcher. Gracias a este prestigio, y a una gran campaña promocional, Cyberpunk 2077 acumuló un hype insostenible, que estalló al comercializarse con tantos errores como para ser retirado de unas cuantas tiendas.

CD Projekt Red se comprometió a arreglarlos con parches a mansalva, y así es como poco a poco ha ido enderezando el pabellón. Ha ayudado tanto el reciente lanzamiento de una expansión, Phantom Liberty (donde Idris Elba se incorpora en calidad de padrino hollywoodiense junto al Johnny Silverhand que encarna Keanu Reeves) como sobre todo un anime inspirado en Cyberpunk 2077 que tuvo críticas excelentes. Cyberpunk: Edgerunners vio la luz en Netflix como precuela a la historia del videojuego, y dejó tan buen sabor de boca como para que CD Projekt Red quisiera asentar el atractivo del proyecto desde lo transmedia.

Así que Cyberpunk: Edgerunners no va a ser la única serie derivada del videojuego. The Hollywood Reporter se hace eco de que CD Projekt Red acaba de asociarse con Anonymous Content Studio para desarrollar “una obra en acción real” ambientada en el universo de Cyberpunk 2077. No aclara si se trata de una serie o una película (quizá aún no se haya tomado esta decisión), pero todo apunta a que se tratará de lo primero: Anonymous es una empresa de largo recorrido que ha estado tras Dickinson en Apple TV+ o Maniac en Netflix, y también ha coqueteado con convertir otro videojuego, Life is Strange, en una serie de Hulu.

Hay más opciones, por tanto, de que este nuevo derivado sea una serie de acción real. Está al frente el mismo equipo del videojuego junto a Garrett Kemble, líder de Anonymous Content Studios, y el productor David Levine, quien fuera vicepresidente ejecutivo de HBO durante más de una década (durante la cual impulsó True Detective, Westworld o True Blood). Se desconoce argumento o reparto, aunque no podemos descartar las apariciones estelares de Reeves y Elba, ahora de carne y hueso.

A fecha de hoy Cyberpunk 2077 ha vendido 25 millones de copias. Su historia se ambienta en Night City, una megalópolis distópica cuyos habitantes pueden mejorar su cuerpo (si así lo permite la clase social) con mejoras tecnológicas.

