Henry Cavill deja 'The Witcher' para siempre: así han sido sus últimos momentos como Geralt de Rivia

Todo tiene su fin, pero ¿hacía falta que este llegase tan pronto? Con el final de la tercera temporada de The Witcher, Henry Cavill se ha despedido para siempre de Geralt de Rivia, el cazador de monstruos creado por Andrzej Sapkowski. Y, aunque sepamos que la serie seguirá adelante con Liam Hemsworth en el papel principal, no podemos evitar emocionarnos ante el adiós del intérprete original del Brujo. Contiene SPOILERS de 'The Witcher' temporada 3.

Ahora bien: antes de abandonar el Continente, Cavill nos ha dejado con una última escena de alto voltaje, centrada en sus esfuerzos para rescatar a Ciri (Freya Allan) de Nilfgaard. Esfuerzos muy loables, por lo demás, aún y pese a que Emhyr capturó a la chica equivocada.

Tras su batalla contra Vilgefortz en el sexto episodio, Geralt ha pasado buena parte de esta temporada atendido por unas dríadas que pudieron hacer bien poco por su recuperación. La llegada de Yennefer (Anya Chalotra) y sus artes mágicas ayuda al Brujo a recuperarse, pero también le pone en camino hacia una nueva misión para rescatar (o eso cree él) a su pupila, en compañía de Jaskier (Joey Batier).

Durante el viaje, el cazador de monstruos y su bardo se topan con un grupo de soldados avasallando a una familia. Y, para desesperación de Jaskier, Geralt decide tomar cartas en el asunto, primero exigiendo a los militares que se detengan, y después masacrándoles en castigo por su s malos modales. Durante el combate, escuchamos en off una carta de Yennefer dirigida a Geralt.

Cuando el último soldado se ve ya listo de papeles, el Brujo detiene su épica golpisa y le encomienda un mensaje para el emperador Emhyr (Bart Edwards): Geralt de Rivia va a por él, y nada podrá detenerle. Así, tras devolverle su muñeca a la niña de la familia agredida, nuestro héroe se pone de nuevo en camino.

Para ver cómo Geralt llega a su destino (y se lleva el chasco de comprobar que Ciri no está donde él cree) habrá que esperar a 2024 o 2025. Y, cuando eso ocurra, el rostro del personaje será ya el de Liam Hemsworth. Al menos hemos podido ver a Henry Cavill despidiéndose como él y el antihéroe merecen.

