'The Umbrella Academy' llega a su fin en Netflix: la cuarta temporada será la última

The Umbrella Academy aterrizó en Netflix en 2019, en pleno auge de otras series superheroicas irreverentes, como The Boys, que reventaban con su tono desenfadado y su falta de prejuicios los clichés marvelitas o deceítas más puristas.

En el caso de las desventuras de Hargreeves, nacidas de los desquiciantes cómics de Gerard Way (vocalista de My Chemical Romance) y Gabriel Bá, la ficción regresaba este año al gigante del streaming con una tercera temporada marcada por el fin del mundo (otra vez), un nuevo grupo superheroico llamado Sparrow Academy y más hits bailongos.

Al final de esta nueva entrega, los hermanos conseguían reiniciar el universo tras un nuevo apocalipsis, pero la hazaña se cobraba sus poderes. Así, el desenlace dejaba las puertas abiertas a una cuarta entrega, sobre todo con una escena postcréditos en la que veíamos a una versión de Ben en un vagón de metro en Seúl. ¿Qué significa?

Netflix ha anunciado ahora The Umbrella Academy tendrá una cuarta temporada que podrá resolver todos estos cabos sueltos y con la que la serie llegará a su fin. "Estoy emocionado de que los fieles fans de The Umbrella Academy puedan vivir el final del viaje de los hermanos Hargreeves que empezamos hace cinco años", ha afirmado el showrunner Steve Blackman (vía The Hollywood Reporter).

"Pero antes de concluir, tenemos una historia maravillosa por delante para la cuarta temporada, una que tendrá a los fans al borde de sus asientos hasta los minutos finales", ha prometido sobre la última tanda de episodios.

"Reunión familiar: nos embarcamos en una cuarta y última aventura".

La cuarta entrega volverá a contar con Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya y Colm Feore en el reparto, al que se sumarán nuevas incorporaciones que se confirmarán más adelante.

Aunque The Umbrella Academy diga adiós, Netflix ha desvelado que continuará colaborando con Blackman en la adaptación del juego de PlayStation Horizon Zero Dawn y una miniserie de ciencia-ficción titulada Orbital.

