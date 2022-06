Final explicado de 'The Umbrella Academy' y escena postcréditos: extraterrestres y resurrección

Este artículo contiene spoilers del final de la 3T de The Umbrella Academy

El reseteo del universo ha dejado numerosas incógnitas del futuro de The Umbrella Academy. Los hermanos Hargreeves- tanto los de la Academia Umbrella como Sparrow- perdían sus poderes en la nueva dimensión a la que accedían, después de que Allison activara la máquina con la que Reginald casi acaba con la vida de todos ellos. Pero qué esconde realmente la traición de Reginald y su reencuentro con Abigail, a la que ya conocíamos en la primera temporada. Analizamos cada detalle de la secuencia final y de la escena postcréditos.

El plan maestro de Reginald: su reencuentro con Abigail

Detrás de cada misión y cada movimiento de los hermanos Hargreeves, Sir Reginald había calculado al milímetro su cometido: resucitar a su amada Abigail. Este personaje era presentado en la primera temporada, aparentemente como su esposa y con toda probabilidad otro extraterrestre más. Su muerte dejaba devastado al patriarca de la familia y provocaba que liberara una serie de partículas doradas de un frasco, que parecían ser el origen de los poderes de sus vástagos.

Este proyecto de resucitar a Abigail causaba que su cuerpo fuera criogenizado en la Luna, bajo la protección de Luther. Un hecho que el fortachón de la familia desconocía y que descubríamos a través de los flashbacks al pasado, donde Luther tenía restringida la zona del satélite en la que se hallaba el cadáver de Abigail.

Sin embargo, muchos se preguntaban por qué el Reginald original se suicidaba y no cumplía su meta. Algo que podría explicarse con la muerte de Ben y la desaparición de Cinco, ya que Reginald necesitaba a siete de sus pupilos para activar el sigilo en el Hotel Oblivion- que resultaba ser el acceso a otra dimensión-, puesto que las partículas vitales de los superhéroes eran las encargadas de que la máquina funcionase.

El pasado y el futuro advierten

La utilización de los miembros de la Academia Umbrella y su pérdida de los poderes eran advertidos por el anciano Cinco, jefe supremo de la Comisión, quien instaba a su versión joven a que dejara que el Apocalipsis sucediera. Un hecho probado por el sigilo que llevaba tatuado en el pecho y el brazo seccionado, que explicarían que habría vivido los mismos hechos que le ocurrirían posteriormente a Cinco. Un salto al futuro, que no podría entenderse sin el pasado también.

Recordemos que en sus saltos temporales, los miembros de la Academia Umbrella se habían cruzado con Reginald en el pasado, por lo que sabía qué pasaría cuando los Umbrella crecieran. Este era consciente de que no eran suficientes para activar la máquina, lo que explicaría su nueva apuesta por los Sparrow. La intromisión de los Umbrella en el pasado también sería desencadenante de la paradoja del abuelo, cuando Harlan mataba por error a las madres de todos ellos y surgía así el Kugelblitz.

La doble traición de Reginald y Allison

Así pues, el plan de Reggie siempre fue utilizar a los siete (tanto en la línea temporal de Umbrella como en el Sparrow) para que la máquina pudiera absorber sus partículas y el universo se reseteara. Una traición en la que mataba incluso a Luther y Klaus para llegar a su objetivo, mientras se aliaba con Allison en su confabulación.

Allison terminaba asesinando a Reginald cuando veía al borde de la muerte a sus hermanos. Sin embargo, este conseguía su objetivo y Allison tan solo tenía que presionae un botón para que Reginald se reencontrara con Abigail y ella viviera en su propio mundo ideal, donde convive con Claire y Ray.

En este nuevo mundo, los Hargreeves perdían sus poderes, debido a que la la máquina había robado sus partículas para poder funcionar. Ahora, los personajes tendrán que enfrentarse a una nueva vida sin ellos.

¿Pero cuántos Ben existen?

Después de que pudiéramos disfrutar de la otra versión de Ben de la Academia Sparrow, con un carácter muy diferente al original, el personaje sorprendía con un tercer clon en la escena de postcréditos, en la que veíamos que Ben viajaba en tren a Seúl. Un personaje que parece totalmente ajeno a sus otras dos versiones.

Eso sí, el final también dejaba en el aire por qué el Ben de la Academia Sparrow también aparecía en el desenlace, puesto que el universo se reseteaba y resucitaba a Luther. ¿No debería haber aparecido el Ben original? ¿Por qué no ha desaparecido como ha hecho Sloane? El personaje elegía un camino diferente a los demás, entre esas seis puertas que muchos también teorizaban como las posibles aperturas a diversos universos. ¿Ha abierto la serie de Netflix la posibilidad de un multiverso?

La triple aparición de Ben en esta tercera temporada también llegaba junto a las pistas sobre la muerte del Ben original, quien podría haberse sacrificado por Jennifer. En su funeral de la primera temporada, Reginald hablaba sobre Ben: "Los individuos que reúnen la fortaleza para enfrentar la adversidad con un valor coraje inquebrantable, no dudan en sacrificarse por otro". Esto también está detrás de la obsesión del Ben de Sparrow, quien podría no haber conseguido salvarla y dibujaba a la misteriosa joven en su habitación. Un enigma que podría traer grandes novedades en el futuro de The Umbrella Academy.

