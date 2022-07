Aidan Gallagher, el actor de 'The Umbrella Academy' que tiene 3 millones de seguidores en YouTube

A sus 18 años, el actor Aidan Gallagher lleva años triunfando en el papel de Número 5 en The Umbrella Academy, un trabajo que le ha granjeado un reconocimiento entre el fandom de la serie de Netflix. Tal es así que el estadounidense cuenta en la actualidad con más de 7 millones de seguidores en Instagram y 5 millones en TikTok. Sin embargo, su faceta como youtuber ha sido una de las que más ha sorprendido, contando ya con más de 3 millones de seguidores en esta red social.

La cuenta de Gallagher en YouTube lanzaba su primer vídeo el 13 de febrero de 2014, antes de que el intérprete saltara a la fama internacional. Una época en la que un joven de unos 11 años compartía clips de Iron Man y de Superman en stop-motion. Poco después, Gallagher comenzaba a compartir reviews de filmes como Zombies Party y algunos momentos de su vida diaria.

De hecho, los primeros trabajos del actor se producían en 2013 con pequeñas colaboraciones para Modern Family, You & Me y Jacked Up, tras las cuales vendría su primer papel protagonista en la ficción Nicky, Ricky, Dicky y Dawn, donde trabajaría hasta 2018. Un año después, Gallagher formaría parte de los hermanos Hargreeves.

Entre los más de 300 vídeos compartidos en su cuenta oficial de YouTube, el actor también ha dejado patente estos años su amor por la música. Y es que Gallagher toca la guitarra e incluso se ha atrevido a entonar algunas canciones. Un gusto por la música que también quedaba plasmado en algunas de las mejores escenas musicales de The Umbrella Academy, aunque el norteamericano canta mucho mejor que en la secuencia del karoke en la despedida de soltero de Luther.

En la actualidad, el estadounidense posee hasta su propio reconocimiento como youtuber, después de conseguir la placa de oro por alcanzar el millón de suscriptores en 2020. Una cifra de followers que ahora cuenta con más de 3 millones y, de seguir creciendo, podría alcanzar los 10 millones necesarios para recibir la placa Diamante.

De igual forma, Gallagher ha sido uno de los mayores generadores de contenido de The Umbrella Academy en internet, donde ha compartido numerosos extras con vídeos del detrás de las cámaras, Q&A con los espectadores y alguna que otra conversación con figuras como Gerard Way, vocalista de la banda My Chemical Romance y creador del cómic original que inspiraba la serie. Si el actor no tiene éxito en un futuro en el cine y la televisión, ya sabemos que el mundo de los influencers también podría ser lo suyo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.