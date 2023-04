Ha llegado a su fin otra temporada de The Mandalorian. Esta conclusión ha sido muy distinta a la de la entrega previa, la segunda, pues entonces el público lidió con un angustioso cliffhanger en el que Din Djarin, alias Mando (voz de Pedro Pascal) se separaba de su querido Grogu para que este iniciara el entrenamiento Jedi con Luke Skywalker (Mark Hamill).

Cliffhanger que, cosas de la vida, fue resuelto en otra serie. El libro de Boba Fett reunió de nuevo al mandaloriano y su pupilo, reestableciendo un tablero de juego con el que ha lidiado la tercera temporada de The Mandalorian. El final de esta es mucho más cerrado: los mandalorianos liderados por Bo-Katan (Katee Sackhoff) han derrotado a Moff Gideon (Giancarlo Esposito), mientras Mando adoptaba oficialmente a Grogu (ahora se llama Din Grogu y forma parte del culto).

Lo último que hemos visto de ellos ha sido que se han establecido como padre e hijo en un rincón apartado del planeta Nevarro. Podría ser el final de la historia, pero Jon Favreau y Dave Filoni planean algo distinto. ¿Qué sabemos de esa hipotética cuarta temporada?

Hacia 'El despertar de la Fuerza'

Pues, para empezar, que de hipotética tiene poco. Favreau ya ha dicho que empezó a trabajar en ella antes del estreno de la tercera temporada, y hoy por hoy ha terminado de escribirla. Tiene sentido puesto que, según se ha ido aclarando en los últimos meses, The Mandalorian es la parte troncal de un plan a largo plazo para Disney y Lucasfilm: la serie es la línea narrativa principal para esclarecer cómo la Nueva República dio pie a la Primera Orden o, lo que es lo mismo, a la guerra en medio de la cual tenía lugar El despertar de la Fuerza y sus continuaciones.

La trilogía de secuelas de J.J. Abrams y Rian Johnson narra un nuevo conflicto a gran escala entre la Primera Orden (nacida de los restos del Imperio que había sido derrotado en El retorno del Jedi) y la Resistencia. Favreau y Filoni se han propuesto contar cómo ha sido posible, y así es como la tercera temporada de The Mandalorian ha indagado de repente en los problemas internos de la Nueva República. Una serie de debilidades que conducirán a la aparición del Líder Supremo Snoke y de, más tarde, el clon del Emperador Palpatine.

El plan, según confirmamos en la última Star Wars Celebration, es que la historia de The Mandalorian culmine en una próxima película dirigida por Filoni. Dicha película responderá además a lo narrado por los spin-offs de The Mandalorian: es el caso de El libro de Boba Fett y también de la inminente Ahsoka, que contará las aventuras de Ahsoka Tano (Rosario Dawson) según la historia que dejó aparcada Star Wars Rebels.

¿Cuándo vuelve 'The Mandalorian'?

Todo es más sencillo de lo que parece, en realidad. La cuarta temporada de The Mandalorian no haría más que continuar con esta historia de varios frentes, así que lo más ambiguo a ese respecto es únicamente dilucidar cuándo podrá estrenarse. Disney no lo ha aclarado (de hecho ni siquiera ha confirmado que tenga luz verde), pero es razonable suponer que ocurrirá en la segunda mitad de 2024, o a finales de dicho año.

Pasará después de Ahsoka y Skeleton Crew. Esta otra serie, con Jude Law, se ambienta luego de El retorno del Jedi, con lo que sus acontecimientos podrían tener igualmente eco en la película de Filoni. De Skeleton Crew ha trascendido que llegaría en algún punto de este año, posiblemente a finales de 2023. Al año siguiente nos reencontraríamos con Mando, y ya en 2025 asistir al clímax de todo en el film de Filoni.

Es razonable suponer, por otra parte, que en los próximos episodios de The Mandalorian reaparecería Bo-Katan, junto al recurrente Greef Karga (Carl Weathers) y, por qué no, Ahsoka Tano. Ahsoka va a indagar en el regreso del Almirante Thrawn (confirmado Lars Mikkelsen para el papel), así que lo suyo es que la Jedi renegada vuelva a cruzar su camino eventualmente con Mando y Grogu. Quién sabe, igual estos dos últimos empiezan a cooperar con la agonizante Nueva República.

