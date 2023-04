Lucasfilm anuncia tres nuevas películas de 'Star Wars' (una de ellas con Dave Filoni al frente)

La Star Wars Celebration se perfilaba como una oportunidad de que Lucasfilm pusiera orden en su calendario, y defendiera la idea de que después de todo hay un buen plan con Star Wars. Ese plan se tambaleó de forma drástica a partir de Han Solo y El ascenso de Skywalker, combinándose con el sorpresivo éxito de The Mandalorian para que Lucasfilm volviera la mirada al streaming y lanzara series a mansalva.

En este nuevo escenario, el cine ha perdido prioridad para Lucasfilm, y en consonancia varios proyectos se han diluido. Patty Jenkins con Rogue Squadron, la película producida por Kevin Feige, la de los creadores de Juego de tronos… y esa trilogía de Rian Johnson de la que ya apenas se habla. Quienes sí mantienen su proyecto por ahora son Taika Waititi y Shawn Levy, a cuyos proyectos acaban de añadirse tres nuevas películas.

De una de ellas, la de Sharmeen Obaid-Chinoy (que traerá de vuelta a Daisy Ridley como Rey) teníamos noticia, pero en la Star War Celebration Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, ha añadido dos. Una la dirige James Mangold, que este 30 de junio estrena Indiana Jones y el dial del destino (con nuevo tráiler publicado) y que en este caso indagará en el pasado más remoto de los Jedi y el origen de la Fuerza.

No es un contexto muy distinto al de The Acolyte, otra de las series que más hype despiertan ahora mismo junto a Skeleton Crew, pero por seguir centrándonos en el cine hay que reparar en una tercera película a manos de Dave Filoni. Filoni es uno de los talentos más respetados de la nueva Star Wars: discípulo de George Lucas, desarrolló series animadas como The Clone Wars y Star Wars Rebels además de crear a Ahsoka Tano, y acompañar a Jon Favreau como showrunner de The Mandalorian.

Partiendo de este currículum tiene sentido lo que Disney le ha encomendado: una película sobre la Nueva República que culmine las historias interconectadas de las series que Filoni ha ido poniendo en pie durante los últimos años. Esto se refiere tanto a The Mandalorian como a su spin-off El libro de Boba Fett y la próxima Ahsoka, que en la Star Wars Celebration estrenó tráiler y anunció que llegaría a Disney+ este agosto.

La película de Filoni (sin título ni fecha de estreno aún) afianzará la faceta transmedia de Star Wars, sirviendo como crossover para todos estos personajes en una única historia, que bien podría reflejar cómo la Nueva República vivió el ascenso de la Primera Orden donde ya estábamos inmersos en El despertar de la Fuerza.

