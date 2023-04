Guerrera, rebelde, Jedi: Tráiler de 'Ahsoka' con Rosario Dawson

La Star Wars Celebration se encuentra en pleno desarrollo, tratándose de una edición especialmente delicada por el momento tan extraño que pasa (o lleva pasando desde hace un tiempo) Star Wars. Parece dificilísimo concretar un proyecto destinado al cine y se mantiene el impulso de The Mandalorian con respecto a la producción streaming, si bien títulos como Obi-Wan Kenobi o El libro de Boba Fett matizan esta impresión.

Pero hay un derivado de The Mandalorian que no ha dejado de acumular hype desde que se anunció: Ahsoka. Ahsoka Tano, creada por Dave Filoni, encabezó las series animadas The Clone Wars y Star Wars Rebels, saltando al live action con el rostro de Rosario Dawson en la segunda temporada de The Mandalorian. Dawson es, por tanto, la protagonista de Ahsoka, que cuenta apropiadamente con Filoni como creador.

En los últimos meses fuimos comprendiendo que Lucasfilm pretendía continuar la historia con Ahsoka Tano ahí donde la había dejado Star Wars Rebels, emplazándose en una época cercana a The Mandalorian para que la guerrera emprendiera la búsqueda de su amigo Ezra Bridger. El planteamiento de Ahsoka, por tanto, bebe enormemente de Star Wars Rebels, y de hecho en el tráiler recién publicado podemos verla interactuando con Sabine Wren.

Otro personaje de Star Wars Rebels que interpreta Natasha Liu Bordizzo. El restante elenco de Ahsoka se compone de Ivanna Sakhno, Ray Stevenson como el villano (que es visto en el tráiler combatiendo con Dawson), Mary Elizabeth Winstead y Hayden Christensen como Darth Vader, en lo que se entiende que serán flashbacks de cuando Anakin Skywalker ejercía de maestro Jedi para la protagonista.

En el tráiler también se atisba la nuca de quien podría ser el Almirante Thrawn, hipotético objetivo de Ahsoka Tano en esta serie. Durante la Star Wars Celebration se ha confirmado que Ahsoka llegará a Disney+ en agosto, y puedes ver el tráiler a continuación.

Paralelamente al lanzamiento del tráiler, Disney también ha publicado un póster de Ahsoka consagrado al rostro de Dawson. Es este.

Póster de 'Ahsoka' Disney

