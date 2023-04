Donald Glover asegura que la serie de 'Lando' sigue adelante

En 2020, cuando Disney había aceptado que el futuro de Star Wars residía en el streaming a la vez que necesitaba inyectarle energía a la plataforma que había acuñado meses antes, fue anunciada una gran cantidad de series ambientadas en la galaxia lejana. Muchas de ellas han terminado por correr la misma suerte de films perdidos en el limbo, y ahora más allá de The Mandalorian (actualmente en emisión) solo parece haber futuro para Ahsoka, The Acolyte, la continuación de Andor y Skeleton Crew.

Esta última es la que más atención ha recabado gracias a un equipo de directores que incluye a David Lowery o a los oscarizados Daniels de Todo a la vez en todas partes, llamando la atención un planteamiento que nos presenta a un grupo de niños perdidos con Jude Law. Otros proyectos posibles han sido olvidados, aunque de pronto Donald Glover ha llamado la atención sobre uno de ellos.

Aquél que justo iba a protagonizar, la serie centrada en la juventud de Lando Calrissian. Han Solo: Una historia de Star Wars fue tal decepción en taquilla que empezó a hacer que Disney se replanteara la relación de Lucasfilm con los largometrajes (algo que sentenció El ascenso de Skywalker), pero un elemento muy aplaudido fue precisamente la interpretación de Glover como el personaje que originalmente encarnara Billy Dee Williams. Su Lando tenía carisma y encanto, y podía perfectamente protagonizar su propia serie.

Justin Simien, de Queridos blancos, fue asociado a la producción, aunque en los casi tres años transcurridos desde entonces no habíamos vuelto a tener noticia de ella. Glover acaba de ser entrevistado por GQ, y aparte de confirmar que estará en la película de Community, ha revelado que le encantaría volver a ser Lando. Y que está teniendo conversaciones con Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, al respecto.

“Me encantaría interpretar a Lando otra vez. Es divertido ser él, pero hay que hacerlo bien. Creo que en los últimos años, con la mierda de la pandemia, la gente se ha dado cuenta de que el tiempo es oro y de que no tenemos tanto”, explica el protagonista y creador de Atlanta. “Por eso no me interesa hacer algo que vaya a ser una pérdida de tiempo, o solo un cheque. Prefiero pasar el tiempo con gente con la que me siento cómodo”.

“Lando es alguien definitivamente con quien me gustaría pasar el rato. Y sí, estamos hablando de ello. Eso es todo lo que puedo decir sin que Kathleen Kennedy vaya a por mí”. La serie teóricamente titulada Lando no está confirmada al 100% (y menos en un entorno como Lucasfilm), pero parece contar con el compromiso de su pieza principal. Se desconoce si también con el de Simien, o hay que buscar showrunner.

