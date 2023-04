Una de las últimas noticias que tuvimos de Star Wars era la habitual: alguien había abandonado un proyecto, y el proyecto podría desaparecer. Damon Lindelof y Justin Britt-Gibson abandonaron la escritura de un próximo film de Star Wars por determinar, aunque en este caso Lucasfilm se dio prisa para elegir a un sustituto: Steven Knight, showrunner de Peaky Blinders cuyo recorrido terminó hace poco.

Knight escribía mientras se mantenía como directora Sharmeen Obaid-Chinoy. Esta sería la primera cineasta en dirigir una película de Star Wars y también la primera mujer racializada que lo hace, siendo pakistaní. Antes de Star Wars Obaid-Chinoy había ganado dos Oscar a Mejor corto documental: por Saving Face en 2011 y por A Girl in the River: The Price of Forgiveness en 2015. Luego dirigió algunos episodios de Ms. Marvel.

Finalmente Lucasfilm se fijó en ella. Entonces seguíamos sin saber cuál era el planteamiento, pero la incógnita acaba de resolverse en el marco de la Star Wars Celebration. Es ahí donde Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, ha anunciado que el film que dirigirá Obaid-Chinoy y escribirá Steven Knight es… una continuación de El ascenso de Skywalker. Retomando la historia donde la dejó el Episodio IX.

Lo impactante de esta revelación es que significa que Daisy Ridley, protagonista de la trilogía empezada y terminada por J.J. Abrams, volverá como Rey. El ascenso de Skywalker, junto a Han Solo, tuvo una recepción tan mejorable que provocó que Lucasfilm se volcara con la producción streaming, encontrando múltiples dificultades para poner en pie alguna nueva película mientras triunfaba The Mandalorian.

Se supone que la película de Obaid-Chinoy sería la primera en llegar tras El ascenso de Skywalker, de cuyo estreno han pasado cuatro años, y su argumento recogerá los intentos de Rey por instaurar una Nueva Orden Jedi, tras la derrota de la Primera Orden y del resucitado Emperador Palpatine. Teniendo en cuenta el marco temporal, no podemos descartar que reaparezcan otros personajes como Poe (Oscar Isaac) o Finn (John Boyega), pero Ridley es la única presencia confirmada por ahora.

Obaid-Chinoy resiste, así, con su proyecto luego de que se cayeran tanto Rogue Squadron de Patty Jenkins como aquel film producido por Kevin Feige. Taika Waititi y Shawn Levy, por ahora, siguen vinculados a Lucasfilm trabajando en sus propios proyectos de Star Wars.

