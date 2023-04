Fue amor a primera vista. El piloto de The Mandalorian cerraba con el encuentro entre Din Djarin, alias Mando (voz de Pedro Pascal) con una adorable criaturita a la que, por su parecido con el venerable maestro Jedi, todo Internet empezó a conocer como Baby Yoda. Baby Yoda marcó con su carisma los siguientes episodios de la primera serie en acción real de Star Wars, convirtiéndola en un éxito suficiente como para sofocar el mal sabor de boca en Lucasfilm que dejaría El ascenso de Skywalker.

De hecho, el fenómeno Mandalorian (que es lo mismo que decir el fenómeno Baby Yoda) reconfiguró las prioridades de Lucasfilm con respecto a la saga de George Lucas, demandando nuevas series para Disney+ en lugar de más películas que, como había pasado con Han Solo, podían pegársela en taquilla. No ha sido hasta muy recientemente que la Casa del Ratón ha concretado más o menos nuevos largometrajes de Star Wars, y entretanto The Mandalorian no ha dejado de arrasar.

A lo largo de su andadura, por lo demás, nos ha obligado a conocer a Baby Yoda por un nombre oficial. Según reveló Ahsoka Tano (Rosario Dawson) en la segunda temporada, la verdadera identidad del Chico corresponde a Grogu, y como tal empezó a llamarle Mando entonces. Justo cuando el público se había acostumbrado a conocer a su protegido como Grogu, sin embargo, The Mandalorian ha hecho una actualización.

La tercera temporada acaba de concluir en Disney+. Lo ha hecho con un episodio (El regreso) dirigido por Rick Famuyiwa, donde los Mandalorianos al completo han tenido que enfrentarse a los remanentes imperiales de Moff Gideon (Giancarlo Esposito). En esta batalla épica tanto Mando como Grogu como su aliada Bo-Katan (Katee Sackhoff) han sido empujados al límite de sus fuerzas, pero todo ha acabado bien.

Ahora Mando podría colaborar con la Nueva República en el futuro (esa donde poco a poco y de forma secreta va cobrando fuerza la Primera Orden), dejando que Bo-Katan asuma su destino como legítima gobernante de Mandalore. Lo más impactante del episodio, sin embargo, no ha sido el rumbo de esta batalla, sino lo que pasa después: Mando está empeñado en que Grogu profese el credo mandaloriano, y le replican que es imposible al no poder hablar ni tener padres que den su permiso.

¿La solución de Mando? Pues lo que el público venía esperando desde el inicio de The Mandalorian: adoptar a Grogu como su hijo. Lo que implica que el Chico ya puede andar “el Camino”, así como un ligero cambio de nombre. “Ahora eres Din Grogu, aprendiz mandaloriano”, le dicen. Poco después padre e hijo buscan un nuevo hogar, y los últimos planos del episodio los sitúan en el planeta Nevarro, donde aguardan más aventuras.

The Mandalorian tiene confirmada una cuarta temporada, aunque lo cierto es que el desenlace de la tercera bien podría oficiar de final definitivo a la historia del Mandaloriano y su cachorro. Como Disney no quiere terminar aún con la fiesta (The Mandalorian ha de conducir a una próxima película de Dave Filoni), tendremos que conocer a Baby Yoda a partir de ya mismo como Din Grogu. Hijo amantísimo de Din Djarin.

