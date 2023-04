Cuando apenas quedaban unos minutos para que finalizara el panel dedicado a Ahsoka en la Star Wars Celebration Europe 2023, Dave Filoni y Jon Favreau anunciaban que iban a proyectar de nuevo el tráiler de la serie a los fans congregados, modificado ligeramente. Todos los seguidores esperaban que el nuevo avance diera más pistas sobre el Almirante Thrawn y no se equivocaron.

Nada más aparecer el rostro del villano, un griterío se apoderó del Celebration Stage, confirmando lo que muchos esperaban: que Lars Mikkelsen volvía en el papel del universo expandido de Star Wars, recuperado en 2016 en Star Wars Rebels, animación de la que se nutre Ahsoka y, visto lo visto, el futuro de las nuevas producciones galácticas.

Mikkelsen, además, se presentó en el escenario, en una de esas entradas triunfales que solo pueden darse en la Star Wars Celebration. El público respondió completamente entregado, reafirmando las buenas sensaciones que el material presentado ha causado en los asistentes.

“Empiezan drenando mi sangre cada mañana", broméo Mikkelsen en el panel sobre cómo ha sido volver a interpretar al personaje, pero en una película live-action. “Tuve que acostumbrarme a eso”, dijo.

Filoni fue todo elogios: “Lars es tan auténtico e increíble. Contar con este villano meticuloso y à la Moriarty, estratégicamente brillante, que te atrapa, que juega ajedrez contigo era especialmente conmovedor. Me siento muy privilegiado de que Lars vuelva y queríamos estar seguros de que lo hiciera con un personaje adecuado”.

'Ahsoka' en profundidad

Uno de los mayores atractivos de esta Star Wars Celebration 2023 era poder conocer más detalles acerca de Ahsoka, la próxima serie de acción real protagonizada por la antigua padawan de Anakin Skywalker, y, a pesar de que ayer se presentó el primer tráiler en el showcase de Lucasfilm Ltd., el panel específico ha revelado mucho más.

Para empezar, los nombres de los directores que han realizado los diferentes episodios de la primera temporada: Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Patel y Rick Famuyiwa. Se desconoce el número de capítulos, pero sí se ha anunciado que Filoni se ha encargado de dos de ellos.

Segundo, los nuevos villanos Baylon y Shin, interpretados por Ray Stevenson e Ivanna Sakhno y cuya primera imagen oficial invita a pensar en ellos como padre e hija. “Bueno, una imagen vale más que mil palabras”, ha comentado Filoni, temeroso de que se adelantara demasiada información. “A partir de aquí para mí todos es un spoiler”, ha bromeado.

Baylon, uno de los villanos de 'Ahsoka', interpretado por Ray Stevenson Lucasfilm Ltd.

Este par de villanos oscuros se suman a una villana conocida por los aficionados, Morgan Elshbeth, encarnada por Diana Lee Inosanto. La conocimos en The Mandalorian y regresa como una de las principales malvadas de la ficción. Por cierto, la aparición de Lee Inosanto nos ha permitido saber que el gran duelo entre Ahsoka y Elsbeth supuso ¡17 horas de rodaje! y contó con un invitado de excepción: George Lucas.

Lucas, de hecho, ha estado presente en espíritu en el panel a través de los recuerdos de Filoni, quien no se ha olvidado de que gracias a él nació Ashoka. “Quiero que Anakin Skywalker tenga un padawan”, recordaba Filoni que le dijo Lucas. “¡Todos los Jedi tienen un padawan!”, rememoraba.

Todo el elenco de 'Ahsoka' en la Star Wars Celebration Europe 2023 Lucasfilm Ltd.

Rosario Dawson, la única Ahsoka posible

Evidentemente, Rosario Dawson fue la estrella de la función, acompañada de nuevo por sus compañeras Natasha Liu y Mary Elizabeth Winstead. En el panel, avanzó algunos detalles del personaje.

“Aunque no es una Jedi, tiene mucho de eso en su corazón: le mueve intentar hacer el bien”, explicó Dawson durante el panel de Ahsoka. “Ella ve una amenaza que otras personas no están viendo. Es formidable, no es alguien a quien tomar a la ligera. Tiene la sensación de que hay algo, sabe que estos enemigos no se descartan fácilmente”.

También contó lo asombrada que estaba con el trabajo de maquillaje del equipo de la serie, especialmente a la hora de moldear los lekku, los apéndices craneales que caracterizan a los de su especie. "Sin el avance actual de la tecnología en 3D no se podía haber logrado", señaló. "Al principio tardábamos unas tres horas en prepararme, pero llegamos a tardar solo una hora y media".

Más allá de la caracterización, Dawson desgranó una cuestión que avanza hacia dónde puede ir la trama: “Su relación con Ezra [interpretado por Eman Esfandi] es algo realmente poderoso, que siempre está presente y que sigue impulsándola sientiendo puede hacer más, que aún puede ser útil”, dijo. "Alguien tan capaz como ella, entiende sus fortalezas y sus debilidades”.

Los detalles que siguen de estos adelantos podrán descubrirse a partir del mes de agosto en Disney+. De lo que no hay duda es que, tras lo adelantado en la Star Wars Celebration Europe 2023, es que la ficción es, como se comentaba en las redes sociales, un regalo para los fans del universo Star Wars y, muy especialmente, los de Rebels.

