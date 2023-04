Star Wars Celebration 2023': tráiler de 'Ahsoka', 'Andor' 2T en 2024, 'The Skeleton Crew' y ¡nuevas películas!

La Star Wars Celebration 2023, que este año ha tomado Londres, ha creado una brecha en el universo. Para empezar, por el desfile de rostros muy queridos por la gran familia Star Wars, empezando por Jon Favreau, Jude Law, Rosario Dawson, Giancarlo Esposito, Dave Filoni, Jodie Turner-Smith o Daisy Ridley, todos, por supuesto, al amparo de Kathleen Kennedy.

Entre muchas de las cosas que se han visto, el primer avance de Ashoka, que se estrena en agosto en Disney+, imágenes de la segunda temporada de Andor, además de metraje de las nuevas series The Acolyte y de The Skeleton Crew.

Una miríada de adelantos que confirman la velocidad de crucero con la que avanzan las series de Star Wars. No obstante, y como gran novedad en la galaxia, Kennedy ha confirmado la expansión del universo fílmico de Star Wars y la consolidación de su timeline narrativo con tres películas a cargo de tres creadores muy diferentes: James Mangold, Dave Filoni y Sharmeen Obaid-Chinoy.

Desgranamos todas las novedades en acción real de series presentadas en la Star Wars Celebration Europe 2023 una por una a continuación.

'Ahsoka'

El próximo mes de agosto llega a Disney+ la esperadísima serie sobre la Jedi rebelde con el rostro de la carismática Rosario Dawson. La actriz ha salido al Celebration Stage de la Star Wars celebration, junto con sus compañeras Natasha Liu y Mary Elizabeth Winstead, entre aplausos de los fans congregados. Todo un trío de damas galácticas.

Póster de 'Ahsoka' Lucasfilm Ltd.

Kennedy ha recordado que la serie conjuga todo el trabajo realizado en las series de animación y que consolida, por ello, el proceso de llevar al live action tramas y personajes de esas producciones. Los fans, de hecho, han vibrado al reconocer en el tráiler, en un cortísimo plano de espaldas, al Almirante Thrawn de Star War Rebels.

Favreau, presente en el Celebration Stage durante Ashoka tras dedicar unos minutos a resumir lo que ha dado de sí The Mandalorian –sobre la que no ha habido avances específicos, más allá del visionado de varios minutos del séptimo episodio de la actual temporada–, no dudó por su parte en reconocer la tarea de Filoni para que Ahsoka haya logrado ver la luz. Su tráiler da buena cuenta de esa inversión, cuyos resultados podrán disfrutarse en agosto de este año.

'The Skeleton Crew'

Jude Law y la 'Skeleton Crew' en la Star Wars Celebration 2023 Lucasfilm Ltd.

Jon Watts, David Lowery, Daniel Kwan y Daniel Scheinert (los Daniels), Jake Schreier, Brice Dallas Howard y Lee Isaac Chung serán los encargados de dirigir los episodios de The Skeleton Crew, la nueva serie desarrollada por Favreau y Filoni y protagonizada por Jude Law en el papel de un maestro Jedi junto a los pequeños Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter y Robert Timothy Smith.

La serie, de hecho, evocará las producciones de Amblin de los 80 y cintas como Goonies, ha indicado Kennedy, por lo que el relevo generacional en la galaxia parece estar asegurado, a tenor de las buenas sensaciones que han dejado sus primeras imágenes. Por el momento, la serie se encuentra en post-producción.

'The Acolyte'

El primer vistazo de The Acolyte, la próxima serie Star Wars tras Ahsoka, también ha gustado. Protagonizada por Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Jodie Turner-Smith y Carrie-Anne Moss, entre otros, está desarrollada por Leslye Headland, a quien Kennedy presentó como una gran fan.

Headland elogió el universo Star Wars –“me salvó la vida en la adolescencia”, recordó emocionada– y adelantó bastantes detalles de la ficción. La serie tiene lugar en la época de la Alta República, la Edad de Oro de los Jedi, unos 100 años antes de la trilogía precuela de la franquicia, y tiene la obra y la emoción de Akira Kurosawa y el cine de artes marciales de los hermanos Saw como principales influencias.

Logotipo de 'The Acolyte' Lucasfilm Ltd.

“Vamos a ver a muchos caballeros Jedi, entre ellos el primer maestro Jedi wookie”, dijo. “También a muchos villanos”, remarcó, ya que la serie va a tener muy presente el lado oscuro de la fuerza. La serie finaliza el rodaje en mayo y todavía no hay una previsión oficial de lanzamiento.

'Andor' T2 en agosto de 2024

Presentación de 'Andor' T2 en la Star Wars Celebration 2023 Lucasfilm Ltd.

También en plena producción se encuentra la segunda temporada de Andor, que han presentado su elenco casi al completo, incluyendo, claro Diego Luna y Tony Gilroy. Apenas se revelaron detalles de la trama, pero sí se sabe que el equipo está trabajando a toda prisa para concluir la producción en agosto de cara a estrenar en Disney+ en agosto de 2024.

“Conocer el final ayuda mucho”, dijo Gilroy. “y sabemos exactamente adónde vamos”, comentó poco antes de prestar el micrófono a Luna y presentara las primeras imágenes de la segunda temporada de Andor. “Es muy poquito, pero para que veáis que estamos trabajando”, bromeó el actor mexicano.

El metraje muestra a Mon Mothma intentando reunir a una rebelión, al villano Syril Karn (Kyle Soller), a Stellan Skarsgård y, por supuesto, a Luna en el papel de Cassian Andor, con un peinado en el tráiler, por cierto, muy diferente.

'Star Wars' vuelve a los cines

Vuelve Rey y vuelven las películas de Star Wars. Si hay una novedad que ha sacudido por completo la Star Wars Celebration Europe 2023 es la expansión del Universo Star Wars en el formato cine y con Rey (Daisy Ridley) de regreso, ahora que El despertar de la fuerza (2015) va camino de cumplir 10 años.

Daisy Ridley, Rey, en la Star Wars Celebration 2023 Lucasfilm Ltd.

Ridley, de hecho, ha aparecido rutilante en el Celebration Stage con un magnífico vestido rojo en lo que ha sido una de las grandes sorpresas del showcase, solo al mismo nivel que el saludo, pre-grabado, de Pedro Pascal a los fans, agradeciéndoles el celebradísimo meme del sándwich por el que ha vuelto a romper internet.

Pero volvamos a Rey, porque regresa a Star Wars y por todo lo alto. Kennedy comentó que una vez que el timeline de Star Wars ya se ha establecido en varias etapas históricas específicas, de los años de la Vieja República al alzamiento del Nuevo Orden, es el momento de seguir expandiendo este universo “hacia atrás y hacia delante”.

Timeline del universo 'Star Wars' Lucasfilm Ltd.

Sharmeen Obaid-Chinoy es la encargada de dirigir la película que ha de ser el comeback de Rey, ubicada tras los acontecimientos de El ascenso Skywalker (2019) y se centrará en Rey mientras pone en funcionamiento una nueva Orden Jedi en calidad de maestra. El guion lo firma Steven Knight (Peaky Blinders).

James Mangold, por su parte, se remontará a los albores de los Jedi (etapa Dawn of the Jedi) mientras que el proyecto de Filoni se centrará en la Nueva República con el objetivo de concluir varias líneas narrativas que se cuentan en las tramas de las series. “¡Sí, voy a hacer una película!”, exclamaba Filoni, emocionado, ante un público entregado. Todo un universo fílmico, así pues, que parece reactivarse con ímpetu después de la serie de cancelaciones (Patty Jenkins) y rumores diversos que han copado los foros en el último año.

Indiana Jones sigue en plena forma

Phoebe Waller-Bridge es Helena, la ahijada de Indiana Jones, en Indiana Jones y el dial del destino, cuya presentación, de nuevo por sorpresa, en la Star Wars Celebration 2023 ha sido la guinda de un showcase sobresaliente.

La guionista y actriz subió al Celebration Stage junto a Mangold y Madds Mikelsen –después de ser presentados por vídeo por un entrañable y socarrón Harrison Ford, un viejo amiga de los Star Wars Celebration– para confirmar que su fichaje ha sido un estupendo acierto. “Helena es lo peor que le podría suceder a Indiana Jones”, bromeó la actriz sobre su personaje.

Póster de 'Indiana Jones y el dial del destino' Lucasfilm Ltd.

La visita del equipo de Indy nos ha permitido degustar no solo el nuevo tráiler, sino también seis minutos increíbles de la película: una set-piece de infarto en Marruecos en la que Indy y Helena se dejan la piel y las ruedas de varios tuk-tuk scooters persiguiendo a Mikkelsen (un villano no villano, como se encargó de definir el carismático actor danés) por las callejuelas de Tánger.

El público ha jaleado al equipo y ha vibrado con esas imágenes. Ya queda poco para ver si esta nueva aventura de Indy vuelve a confirmar que es una de las sagas por excelencia del cine de aventuras. Tras la Star Wars Celebration, su siguiente parada es el Festival de Cannes y de ahí, el 30 de junio en cines.

