[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE LAST OF US]

Si piensas que ya has llorado todo lo que se podía llorar con The Last of Us, estás muy equivocado. El fenómeno de HBO Max, nacido del videojuego de Naughty Dog, nos ha mostrado el dolor y la pérdida en los seis episodios que ha estrenado hasta ahora.

De la mano de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), hemos sufrido la muerte de Sarah (Nico Parker), se nos ha roto el corazón con la historia de amor entre Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), y hemos lamentado el final de los hermanos Henry (Lamar Johnson) y Sam (Keivonn Woodard).

Sin embargo, su séptimo episodio, que en España estará disponible en la plataforma el lunes, 27 de febrero, nos contará la historia más dolorosa del juego, tal y como ha adelantado el tráiler del capítulo.

Como vemos en el avance, la serie se adentrará en el pasado de Ellie adaptando la expansión Left Behind del juego. La trama salta del presente al pasado, mostrando a Ellie tratando de encontrar medicamentos para ayudar a Joel (recordemos que el personaje fue gravemente herido en la Universidad del Este de Colorado) mientras muestra su vida antes de conocer al protagonista.

En este relato situado tres semanas antes del arranque de The Last of Us, vemos a la joven compartiendo momentos con su amiga Riley (interpretada por Storm Reid) en un centro comercial abandonado de Boston. Recordemos que, en el episodio 2 de la ficción, Ellie contaba a Tess (Anna Torv) que fue mordida por infectados y así descubrió su inmunidad cuando estaba explorando un centro comercial.

¿Qué pasa con Riley?

Ellie y Riley en 'The Last of Us: Left Behind' Cinemanía

Como los fans del juego saben, el episodio 7 ahondará en una de las historias más dolorosas de la saga al abordar la trama en torno a Riley y, posiblemente, su muerte. Riley es la mejor amiga de Ellie en el colegio de FEDRA, pero huyó para unirse a los Luciérnagas.

Al comienzo de The Last of Us: Left Behind, Riley se reencuentra con Ellie para despedirse antes de que el grupo rebelde la traslade a otra ciudad. Ambas disfrutan de una tarde en un centro comercial abandonado, entre juegos de arcade y vueltas en un carrusel, como vemos en el tráiler de la serie.

Las jóvenes también comparten un baile al son de I Got You Babe, de Etta James, justo cuando Ellie le suplica a su amiga que no se vaya. Riley acepta y ambas comparten un beso, pero entonces son atacadas por infectados, que las han localizado por la música. Aunque consiguen escapar tras acabar con varios de ellos, ambas reciben mordeduras.

Como ya sabemos, Ellie descubre que es inmune, pero Riley no corre la misma suerte. De momento, la serie se ha centrado en el duelo de Joel tras la pérdida de Sarah, ahondando aún más en ello durante el episodio 6. Sin embargo, el séptimo pondrá el foco sobre Ellie y el trauma por perder a su mejor amiga y primer amor.

Además de la importancia que tiene este episodio para conocer mejor a Ellie y entender su miedo al abandono, la historia es fundamental dentro del universo The Last of Us porque el romance entre dos personajes de la comunidad LGBTQ+ fue totalmente rompedor cuando se lanzó The Last of Us: Left Behind en 2014. Ahora por fin podremos verlo en pantalla.

