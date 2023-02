El fin del mundo no te corta la regla: 'The Last of Us' rompe el último tabú del postapocalipsis

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE LAST OF US 1X06]

La ficción postapocalíptica es un lienzo en blanco para la creatividad de cineastas o guionistas. Sistemas totalitarios, nuevas formas de organización, vandalismo desesperado, tribus, regreso a lo más primario del ser humano. Todo para sobrevivir en situaciones extremas.

Los protagonistas que se han enfrentado al fin del mundo en pantalla tienen que adaptarse a ese nuevo escenario, mucho menos favorable que el que conocían antes. Hay creadores que idean con todo lujo de detalle los estragos para cubrir necesidades diarias (comida, medicina) y no tan diarias (ataques de zombis, desastres naturales, etc.), pero, por alguna razón, rara vez reflejan otras dificultades añadidas para muchas mujeres.

Y no, no nos referimos a prejuicios de género que se pueden extrapolar a cualquier tipo de ficción, sino a aspectos del día a día de un gran número de mujeres que el cine y las series postapocalípticas ignoran. Precisamente estas ficciones que se recrea en las necesidades más primarias del ser humano, recrudecidas en situaciones de crisis, han decidido obviar la menstruación.

La pequeña y la gran pantalla nos han mostrado el periodo en numerosas ocasiones: desde Mi chica (1991) y la "hemorragia" de Anna Chlumsky a los 11 años; hasta Mujeres del siglo XX (2016), con Greta Gerwig anunciando en el comedor que estaba "menstruando"; pasando por Sin compromiso (2011), con Ashton Kutcher mimando a Natalie Portman con cupcakes, o la serie Broad City (2014), en busca de un tampón en un avión. Con The Last of Us, el fenómeno de HBO, la ficción postapocalíptica rompe ahora este último tabú.

Del tampón a la copa

El tercer episodio de The Last of Us, Mucho mucho tiempo, conquistó a la audiencia con la historia de amor entre Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett) y es probable que, por ello, un detalle del comienzo del capítulo pasara desapercibido. El capítulo arrancaba con los Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en Cumberland Farms.

Mientras Joel buscaba equipo, Ellie fisgoneaba por el recinto y daba con una escotilla que conducía a un sótano. Abajo, se encontraba con una caja de tampones. "Cojonudo", susurraba segundos antes de percatarse de la presencia de cierto infectado. Para cuando Joel iba en su busca, esta ya se había ido de la estancia y le mostraba su adquisición: "De arrasado, nada".

Episodio 3 de 'The Last of Us' Cinemanía

Así, la serie abordaba un aspecto jamás contado en el drama postapocalíptico, donde aún cuesta hablar de menstruación, casi como si se temiera incomodar al espectador, y se opta por hacer como que la regla no existe.

Todos esos personajes femeninos pueden trepar, pueden matar, pueden hacer de todo... menos ovular, al menos delante de la pantalla. La ficción obvia los dolores de regla, las hormonas revolucionadas, el sangrado por la menstruación; y, con eso, perpetúa el tabú sobre algo natural que pasa cada mes en la vida de muchas mujeres.

The Last of Us no se ha contentado con ese guiño al paquete de tampones, un regalo para Ellie en una circunstancia tan extrema. En el sexto episodio, titulado Familia, la serie ha vuelto a incidir en este aspecto a través de la copa menstrual. Los protagonistas se han reencontrado con Tommy (Gabriel Luna) en un asentamiento en Jackson, Wyoming, que se autoabastece y en la que sus líderes son elegidos de forma democrática.

Maria (Rutina Wesley), una de las cabecillas de la comunidad y pareja de Tommy, se lleva en determinado momento a Ellie para que se dé un baño. Cuando la joven sale de la ducha, se encuentra con ropa limpia y una copa menstrual que le ha dejado Maria, acompañada de instrucciones para su uso.

Tal y como recoge Vulture, el showrunner Craig Mazin ha asegurado que empezó a pensar en esta idea al principio de la pandemia, cuando fue a hacer la compra y pensó que debería hacerse con varias cajas de tampones para su mujer y su hija. Llamó a su mujer y le preguntó qué usaba y cuántos paquetes debía comprar, una experiencia que terminó por trasladar a The Last of Us.

"Hay cosas básicas que necesitaremos o querremos", ha asegurado: "En un postapocalipsis, es frustrante tener que lidiar con eso y tener pocas opciones. ¿Por qué no enseñarlo? Sobre todo cuando nuestra coprotagonista es una chica de 14 años. ¡Esto es parte de su vida!".

En cuanto al empleo de la copa menstrual, Mazin afirma que "es una solución genial que no requiere encontrar cajas de tampones en un sótano de infectados".

Muchos usuarios en Twitter han aplaudido esta escena, celebrando que por fin una apuesta ambientada en un mundo postapocalíptico se atreva a hablar de la regla y la importancia de contar con tampones o una copa en cualquier situación de crisis.

I am so obsessed with #TheLastOfUs finally showing us how people deal with menstruation in the apocalypse pic.twitter.com/j7VHjLXKxb — Aiko Hilkinger (@aikohwrites) February 20, 2023

"Estoy obsesionada con que The Last of Us por fin nos enseñe cómo lidia la gente con la menstruación en el apocalipsis".

The glow up from expired, definitely unsafe tampons to actually feasible menstrual cup is phenomenal. Bravo @clmazin & @Neil_Druckmann — Monique Martin (they/them) (@ohhckmo) February 20, 2023

"La mejora de tampones caducados y nada seguros a una copa menstrual factible es fenomenal".

Ellie's menstrual cup scene was so important to me🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #TheLastOfUs pic.twitter.com/IDN0vWQkuo — joel miller apologist (@watermeIanie) February 20, 2023

"La escena de la copa menstrual de Ellie ha sido muy importante para mí".

#TheLastofUsHBO is officially the first piece of media that I know of to address the biggest concern I always think about in these apocalyptic scenarios: pic.twitter.com/nq2Tl9o1BN — 2023 For What? (@MsGo) January 30, 2023

"The Last of Us es oficialmente el primer proyecto que conozco que aborda la gran preocupación sobre la que pienso en los escenarios apocalípticos".

The Last of Us se ha hecho eco de una necesidad básica que todas las mujeres que menstrúan tendrían que cubrir en caso de desastre apocalíptico. Porque sí, lo de amontonar papel higiénico o latas de conservas cuando el fin del mundo se aproxima está muy bien, pero las compresas, los tampones o la copa menstrual son igual o más fundamentales que la munición para matar infectados.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.