'The Last of Us': El beso del episodio 7, censurado en Oriente Medio y el norte de África

Contiene SPOILERS del episodio 7 de 'The Last of Us'

¿Es demasiado cruel el episodio 7 de The Last of Us? ¿Resulta la historia de Ellie (Bella Ramsay) y Riley (Storm Reid) muy triste para nuestros frágiles corazones? Si es así, los espectadores del show de HBO Max en Oriente Medio y el norte de África han tenido suerte, puesto que la benéfica mano de la censura les ha librado de sufrir ese shock.

Varios tuits recogidos por Gamespot (vía ScreenRant) denuncian que la plataforma OSN+ (responsable de emitir el show en esos territorios) ha eliminado del capítulo el beso de Ellie y Riley. Tomado de Left Behind, una expansión del videojuego original, ese momento les ha revelado a los espectadores tanto que a la heroína del show le gustan las chicas como una parte fundamental de su historia.

The Last of Us' 'Left Behind' episode is censored on OSN+ (MENA region), with one (pretty key) kiss scene cut out of it; and it absolutely makes no sense given 'Long, Long Time' ft Bill and Frank had no cuts.#TheLastOfUs pic.twitter.com/jPCcT20txE — Mohamed Khairat (@khairatmk) February 27, 2023

Lo más irónico, añaden esos testimonios, es que OSN+ emitió sin cortes el tercer capítulo de The Last of Us, que narraba la historia de amor postapocalíptico entre Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett). Asimismo, OSN+ ya había recibido protestas por eliminar contenido LGBT de otras series, entre ellas La casa del dragón y Como defender a un asesino.

Ante esta noticia, uno se pregunta cómo manejará esta plataforma la segunda temporada de la serie. Si llega a rodarse (esperemos que sí), la nueva etapa adaptará The Last of Us Part II, secuela donde una historia de amor entre personas del mismo género resulta vital para la trama.

De momento, a la primera temporada de The Last of Us le quedan aún dos capítulos para llegar a su fin. En el episodio 8, que se emitirá la semana que viene, podremos ver a Troy Baker (el actor que puso voz a Joel en los videojuegos) interpretando un nuevo papel.

