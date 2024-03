Todo sobre el reparto de 'The Chosen (Los elegidos)', temporada 4: ¿Hay nuevos personajes?

The Chosen (Los elegidos) ha estrenado hace unas semanas su cuarta temporada en las salas de cine. La serie sobre la vida de Jesucristo ha proyectado sus dos primeros episodios en 70 salas de cine distribuidas por toda España y, ahora, The Chosen ha llegado al streaming de la mano de Movistar Plus+ y acontra+. Aunque comenzó su andadura con extrema discreción, sus discípulos han llevado a The Chosen a lo más alto y, hoy, sus episodios son vistos por millones de personas en todo el mundo.

En Estados Unidos, los primeros episodios ya han pasado por cines y se prevé que, por primera vez, se estrene toda la temporada de esta forma. Hasta el momento, como en España, sólo los dos primeros capítulos habían sido proyectos en gran pantalla.

Fotograma de 'The Chosen' Cinemanía

‘The Chosen’: Nuevo reparto

Esta cuarta temporada abordará el regreso de Jesús a Belén y se espera que narre la muerte de Juan el Bautista y la traición de Judas, al que interpreta Luke Dimyan. A este se unirán Elizabeth Tabish (María Magdalena), George Xanthis (Juan), Paras Patel (Mateo) y Jordan Walker Ross (Santiago el menor), habituales desde el origen de The Chosen.

Aunque la pr opia serie bromeó, con motivo del día de los inocentes en Estados Unidos, con que habían contratado a Danny deVito en el papel de Zaqueo, The Chosen mantiene bajo llave todos sus secretos. Por ejemplo, y por lo poco que ha revelado Dallas Jenkins (creador de la serie) David Amito contará con mayor presencia en esta temporada, ya que interpreta a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ningún nuevo personaje de presencia central en la serie.

