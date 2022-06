‘The Boys’ le hace el guiño más asqueroso posible a un meme de ‘Vengadores’

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE BOYS Y DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA]

Puede que la principal novedad de The Boys con respecto a su material de partida, un exitoso cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, sea el empeño en llevar la sátira superheroica mucho más allá del arquetipo, arremetiendo directamente contra el influjo de estos personajes en la cultura actual. Es por ello que, en sus dos primeras temporadas, The Boys se ha prodigado en guiños a series, películas y conflictos recientes de Hollywood, pero esto ha llegado a un extremo desopilante en su tercera entrega. De la cual se han estrenado por ahora tres episodios, y solo el primero de ellos tiene suficientes chanzas como para que los fans de Marvel o DC se sientan incómodos.

Los minutos iniciales de este primer episodio nos presentaba una película ficticia (Dawn of the 7) donde encontrábamos a Charlize Theron como actriz protagonista poco después de haber hecho un cameo en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Su aparición venía rodeada de reminiscencias a La Liga de la Justicia de Zack Snyder, pero eso no es lo que más ha llamado la atención de los espectadores: hay una escena posterior extremadamente sangrienta que también tiene su germen en el cine superheroico actual. Aunque, de tan impactante como es, cueste darse cuenta en un primer momento.

Veamos. En el primer episodio nos reencontramos con Termite (Brett Gedes), que tiene el poder de cambiar de tamaño a voluntad. La trama le sigue a un encuentro sexual con su pareja, y a Termite se le ocurre introducirse en su uretra para darle placer. Justo entonces Termite estornuda, volviendo involuntariamente a su tamaño normal desde dentro del cuerpo de su novio y desmembrándolo en el acto. La ocurrencia no puede ser más salvaje y, según nuestros ánimos, divertida, y tal como leemos en una entrevista de Variety con Erick Kripke (showrunner de The Boys), fue inspirada por Vengadores: Infinity War. Osea, más o menos.

Previamente al estreno de la película de los Russo, en Internet cobró fuerza una teoría que se preguntaba cómo podían derrotar los Vengadores a un enemigo tan formidable como Thanos. A alguien se le ocurrió que el mejor método era recurrir al Ant-Man de Paul Rudd: este superhéroe podía introducirse en el culo del Titán Loco y hacerse grande en su interior, provocando una muerte instantánea. Kripke ha admitido que esta fue la gran inspiración de la traumática escena de The Boys. “Craig Rosenberg escribió el guion y merece llevarse todas las culpas”, aclara.

“Alguien dijo ‘está ese meme de Ant-Man metiéndose en el trasero de Thanos y haciéndolo explotar. Así que deberíamos hacer eso. Deberíamos darle al público lo que Marvel no puede'. Una vez pones los culos en la mesa, no hay muchos más orificios donde puedas entrar’”, recuerda Kripke entre risas. “Fue Craig quien montó el argumento. Dijo ‘mira, la boca no es divertido y el culo ya se ha hecho, así que abriremos un nuevo camino por el ojo de la aguja, por así decirlo’”.

Más allá de la cantidad de sangre invertida en este momento, el gag (¿es de recibo llamarlo así?) destaca por la recreación de la uretra susodicha, que fue posibilitada por efectos prácticos. Esto es, que la producción construyó un pene de 3 metros de alto y 6 de largo, donde debía introducirse Gedes antes de matar accidentalmente a su novio. “Conseguimos que Sony y Amazon pagaran mucho dinero por construir este set. Y ese es otro motivo por el que me encanta mi trabajo”, bromea Kripke, y señala la responsabilidad de Arv Greywall, diseñador de producción fallecido en 2020, en este proceso.

“Esta temporada está dedicada a nuestro buen amigo Arv Greywall”, concluye. Un homenaje curioso, pero que está llamado a constituir uno de los momentos más memorables de The Boys.

